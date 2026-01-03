MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı

Kaçıranlar için QD-OLED teknolojisi, kuantum noktalarını OLED panellerle birleştirerek daha geniş renk gamı ve yüksek renk doğruluğu sunuyor. MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 ise panel ömrünü artıran EL Gen 3 teknolojisiyle desteklenen 5 katmanlı 4KTandem OLED panel yapısını kullanıyor.
Bu tasarım, tek katmanlı OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık sunarken, elektrik yükünü daha geniş bir alana yayarak pikseller üzerindeki stresi azaltmayı amaçlıyor. MSI, bu sayede panel ömrünün uzatıldığını vurguluyor.
İki model arasındaki temel fark, MPG 322UR QD-OLED X24’te yer alan AI Care Sensor sistemi. NPU tabanlı bu sensör, gerçek zamanlı insan algılama algoritmalarıyla monitörün kullanımda olup olmadığını tespit ediyor. Kullanıcı algılanmadığında güç ayarları otomatik olarak değiştiriliyor ve panel koruma önlemleri devreye alınıyor. Bu yaklaşım, oyun deneyimini kesintiye uğratmadan OLED yanması riskini azaltmayı hedefliyor.