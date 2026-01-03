Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı

    MSI, CES 2026 öncesinde iki yeni 32 inç 4K QD-OLED oyuncu monitörünü tanıttı. Yeni modeller, 5 katmanlı Tandem OLED yapısıyla daha yüksek parlaklık ve uzun panel ömrü hedefliyor.

    MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI, CES 2026 öncesinde iki yeni 32 inç 4K QD-OLED oyuncu monitörünü resmi olarak duyurdu. MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 adlı modeller, ortak olarak 5 katmanlı Tandem OLED mimarisini temel alıyor.

    MSIQD-OLED X24 serisi neler sunuyor?

    Kaçıranlar için QD-OLED teknolojisi, kuantum noktalarını OLED panellerle birleştirerek daha geniş renk gamı ve yüksek renk doğruluğu sunuyor. MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 ise panel ömrünü artıran EL Gen 3 teknolojisiyle desteklenen 5 katmanlı 4K Tandem OLED panel yapısını kullanıyor.

    Bu tasarım, tek katmanlı OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık sunarken, elektrik yükünü daha geniş bir alana yayarak pikseller üzerindeki stresi azaltmayı amaçlıyor. MSI, bu sayede panel ömrünün uzatıldığını vurguluyor.

    MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni modellerin dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise DarkArmor Film teknolojisi. Bu özel kaplama, QD-OLED panellerde ortam ışığı altında görülebilen mor ve kırmızımsı yansımaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda siyah seviyelerinde yüzde 40'a varan iyileşme sağlarken, ekran yüzey sertliğini 2H'den 3H seviyesine çıkararak günlük kullanımda çizilmeye karşı 2,5 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

    İki model arasındaki temel fark, MPG 322UR QD-OLED X24’te yer alan AI Care Sensor sistemi. NPU tabanlı bu sensör, gerçek zamanlı insan algılama algoritmalarıyla monitörün kullanımda olup olmadığını tespit ediyor. Kullanıcı algılanmadığında güç ayarları otomatik olarak değiştiriliyor ve panel koruma önlemleri devreye alınıyor. Bu yaklaşım, oyun deneyimini kesintiye uğratmadan OLED yanması riskini azaltmayı hedefliyor.

    MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MAG 321UP QD-OLED X24 ise daha kırpılmış bir model olarak sunulacak. Aynı panel teknolojisini ve DarkArmor Film kaplamayı barındırmasına rağmen, AI Care Sensor özelliğine yer vermiyor. MSI, yeni monitörlerin fiyatlandırması ve kesin çıkış tarihleriyle ilgili henüz detay paylaşmış değil. Her iki modelin de 2026 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yenileme hızı, tepki süresi ve bağlantı seçenekleri gibi teknik detaylar ise çok yakında paylaşılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iddaa oran şikesi yurtdışından aranmak ücretli mi vodafone dizel araç kaç devirde kullanılmalı eminevim araba alma şartları vodafone numara engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum