MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör MSI, CES 2026 öncesinde iki yeni 32 inç 4K QD-OLED oyuncu monitörünü resmi olarak duyurdu. MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 adlı modeller, ortak olarak 5 katmanlı Tandem OLED mimarisini temel alıyor.

MSIQD-OLED X24 serisi neler sunuyor?

Kaçıranlar için QD-OLED teknolojisi, kuantum noktalarını OLED panellerle birleştirerek daha geniş renk gamı ve yüksek renk doğruluğu sunuyor. MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 ise panel ömrünü artıran EL Gen 3 teknolojisiyle desteklenen 5 katmanlı 4K Tandem OLED panel yapısını kullanıyor.

Bu tasarım, tek katmanlı OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık sunarken, elektrik yükünü daha geniş bir alana yayarak pikseller üzerindeki stresi azaltmayı amaçlıyor. MSI, bu sayede panel ömrünün uzatıldığını vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modellerin dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise DarkArmor Film teknolojisi. Bu özel kaplama, QD-OLED panellerde ortam ışığı altında görülebilen mor ve kırmızımsı yansımaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda siyah seviyelerinde yüzde 40'a varan iyileşme sağlarken, ekran yüzey sertliğini 2H'den 3H seviyesine çıkararak günlük kullanımda çizilmeye karşı 2,5 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

İki model arasındaki temel fark, MPG 322UR QD-OLED X24’te yer alan AI Care Sensor sistemi. NPU tabanlı bu sensör, gerçek zamanlı insan algılama algoritmalarıyla monitörün kullanımda olup olmadığını tespit ediyor. Kullanıcı algılanmadığında güç ayarları otomatik olarak değiştiriliyor ve panel koruma önlemleri devreye alınıyor. Bu yaklaşım, oyun deneyimini kesintiye uğratmadan OLED yanması riskini azaltmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör MAG 321UP QD-OLED X24 ise daha kırpılmış bir model olarak sunulacak. Aynı panel teknolojisini ve DarkArmor Film kaplamayı barındırmasına rağmen, AI Care Sensor özelliğine yer vermiyor. MSI, yeni monitörlerin fiyatlandırması ve kesin çıkış tarihleriyle ilgili henüz detay paylaşmış değil. Her iki modelin de 2026 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yenileme hızı, tepki süresi ve bağlantı seçenekleri gibi teknik detaylar ise çok yakında paylaşılacak.

