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    Samsung televizyonlarında onaylı kontrolcü dönemi

    Samsung yeni dönemde akıcı ve gecikmesiz bir oyun tecrübesi için akıllı televizyonlarında kontrolcü sertifika programını başlatıyor. İlk sertifika da hazır durumda. 
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung bir yandan CES 2024 fuarında yeni ürünlerini tanıtırken diğer yandan ürünleri için de ekosistemi geliştirmeye çalışıyor. Firma yeni dönemde televizyonları için kontrolcü onayına başlıyor.

    Samsung onaylı kontrolcüler

    Geçtiğimiz yıllarda belirli akıllı televizyon modellerine bulut oyun platformu desteği getiren Samsung, kalite standardını tutturabilmek adına yeni bir program başlatıyor. Designed for Samsung Gaming Hub programı üçüncü taraf kontrolcülere sertifika verecek.

    Normalde pek çok Bluetooth kontrolcü Samsung televizyonlar ile uyumlu ancak Samsung en iyi oyun akışı tecrübesini hedeflediklerini belirtiyor. Programın ilk sertifikası ise PDP Replay kablosuz kontrolcü oldu. 40 saate kadar kullanım sunan kontrolcü 12 metreye kadar en düşük gecikme ile aktarım sağlıyor.

    2022 yılından itibaren üretilen Samsung televizyonları; Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna gibi platformları Gaming Hub bünyesine aldı. Daha eski televizyonlar için de güncelleme devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    acil yayınları zor mu kontrolsüz kavşak kazalarında kusur yağ bezesi kendiliğinden kayboldu twitch takip edemiyorum paxil doktor yorumları

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