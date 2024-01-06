Samsung televizyonlarında onaylı kontrolcü dönemi

Tam Boyutta Gör Samsung bir yandan CES 2024 fuarında yeni ürünlerini tanıtırken diğer yandan ürünleri için de ekosistemi geliştirmeye çalışıyor. Firma yeni dönemde televizyonları için kontrolcü onayına başlıyor.

Samsung onaylı kontrolcüler

Geçtiğimiz yıllarda belirli akıllı televizyon modellerine bulut oyun platformu desteği getiren Samsung, kalite standardını tutturabilmek adına yeni bir program başlatıyor. Designed for Samsung Gaming Hub programı üçüncü taraf kontrolcülere sertifika verecek.

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Normalde pek çok Bluetooth kontrolcü Samsung televizyonlar ile uyumlu ancak Samsung en iyi oyun akışı tecrübesini hedeflediklerini belirtiyor. Programın ilk sertifikası ise PDP Replay kablosuz kontrolcü oldu. 40 saate kadar kullanım sunan kontrolcü 12 metreye kadar en düşük gecikme ile aktarım sağlıyor.

2022 yılından itibaren üretilen Samsung televizyonları; Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna gibi platformları Gaming Hub bünyesine aldı. Daha eski televizyonlar için de güncelleme devam ediyor.

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