Samsung televizyonlarında onaylı kontrolcü dönemi

Samsung onaylı kontrolcüler
Geçtiğimiz yıllarda belirli akıllı televizyon modellerine bulut oyun platformu desteği getiren Samsung, kalite standardını tutturabilmek adına yeni bir program başlatıyor. Designed for Samsung Gaming Hub programı üçüncü taraf kontrolcülere sertifika verecek.
Normalde pek çok Bluetooth kontrolcü Samsung televizyonlar ile uyumlu ancak Samsung en iyi oyun akışı tecrübesini hedeflediklerini belirtiyor. Programın ilk sertifikası ise PDP Replay kablosuz kontrolcü oldu. 40 saate kadar kullanım sunan kontrolcü 12 metreye kadar en düşük gecikme ile aktarım sağlıyor.
2022 yılından itibaren üretilen Samsung televizyonları; Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna gibi platformları Gaming Hub bünyesine aldı. Daha eski televizyonlar için de güncelleme devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.