Samsung Needle Slim HDTV sadece 3mm kalınlığında

Haber Editörü
Tüketici elektroniğine yön veren firmalarının başında gelen Samsung, sadece 3mm yani dünyanın en ince LED aydınlatmalı yüksek çözünürlük destekli televizyonu Needle Slim HDTV'i gün yüzüne çıkardı. 40-inç boyutundaki ekranıyla 120Hz frekans'da 1080p çözünürlüklü görüntüler sunan Needle Slim HDTV, 5000:1 statik kontrast oranına sahip.
Yakın zamanda öncelikli olarak Japonya'da kullanıma sunulması beklenen 3mm'lik TV'nin fiyatı, diğer pazarlardaki geleceği gibi sorular hakkında açıklama yapmayan Samsung'un yaygın olarak kullanılan LED aydınlatmalı HDTV'leri genelde 1.2 inç kalınlığına sahip.
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Fakat 3mm kalınlığı ne bileyim panelin görüntü veren yüzeyi vb gibi başka bir şey için kullanıyorlarsa bilemem...Fakat toplam ölçü kesinlikle 3 mm den fazla görünüyor..
Ayrıca bu kadar ince olmasının pratikte hafifliği dışında kime faydası var onu da sormam lazım.... Deli gibi ısınacak bu yanımıza kar kalacak... :)) PS3 slim de bile eskiye nazaran ısınma sorunu olduğuna herkes dikkat çekerken, bu kadar incelmenin faydasını anlayamadım...
Duvara asılması için tamam ama, bence nerden ne yaparız da göz boyarızın denemesi bunlar üretici firmalar açısından...
selamlarımla
Adamlar zaten tv nin altına "en ince panel" diye yazmışlar, yani tv nin komple kalınlığı değil demektir bu. Düşünsenize, Nokia 5310 9mm civarında ve bu tv komple onun 1/3 kalınlığında demek oluyor... koskoca 102 ekran tv den bahsediyoruz. Bence komple tv değil, panel kalınlığıdır 3 milimetre olan. Ön ve arka kapak kalınlıkları zaten 1 mm den az değildir yahu, yoksa taşınmaz ve duvara bile asamazsınız onu, hertaraftan yamulur sonra...
yanlışlık yok öyle.
LED harika mükemmel.CRT içinde ki fosfor-renk değişimi plazma Xenon gazını çağrıştırır; likit LCD'de inceliği detayı LED tv.de ortaya çıktı.süper. inşallah nasibimize bir 55'' LED almak düşer ama Sony'nin Canaon'dan aldığı OLED'i ne nane yer 5 senedir merakımdadır. 37 ekran bi OLED'i 10bin Liraya satmayı becerdiler. 55'' OLED mi yapmaları daha başarı; 10bin'e satmaları mı anlamadım gitti. yapılırsa kredi karty inceliğinde, esneyebilen OLED ekranlar. iyi olacak
megafonla patates-soğanda var
Yakinda kagit para inceliginde yapacaklar herhalde.
Ne kadar ince yaparlarsa yapsinlar nazik bir insan kadar ince olamaz.
Ne kadar cözünürlügü yükseltirlerse yükseltsinler insanin görme yetisini doyuramazlar.
Peki kaç para ?
Hayır... 3mm doğru.... cm lileri zaten var...
o kalem sence cm kalınlığında olabilir mi?
KÖPEK GİBİ ÇALIŞMADAN EFENDİ GİBİ YAŞANMAZ!