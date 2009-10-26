Samsung Needle Slim HDTV sadece 3mm kalınlığında

Tüketici elektroniğine yön veren firmalarının başında gelen Samsung, sadece 3mm yani dünyanın en ince LED aydınlatmalı yüksek çözünürlük destekli televizyonu Needle Slim HDTV'i gün yüzüne çıkardı. 40-inç boyutundaki ekranıyla 120Hz frekans'da 1080p çözünürlüklü görüntüler sunan Needle Slim HDTV, 5000:1 statik kontrast oranına sahip.

Yakın zamanda öncelikli olarak Japonya'da kullanıma sunulması beklenen 3mm'lik TV'nin fiyatı, diğer pazarlardaki geleceği gibi sorular hakkında açıklama yapmayan Samsung'un yaygın olarak kullanılan LED aydınlatmalı HDTV'leri genelde 1.2 inç kalınlığına sahip.

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