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Samsung Needle Slim HDTV sadece 3mm kalınlığında

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,9b
1
34
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Tüketici elektroniğine yön veren firmalarının başında gelen Samsung, sadece 3mm yani dünyanın en ince LED aydınlatmalı yüksek çözünürlük destekli televizyonu Needle Slim HDTV'i gün yüzüne çıkardı. 40-inç boyutundaki ekranıyla 120Hz frekans'da 1080p çözünürlüklü görüntüler sunan Needle Slim HDTV, 5000:1 statik kontrast oranına sahip.

Yakın zamanda öncelikli olarak Japonya'da kullanıma sunulması beklenen 3mm'lik TV'nin fiyatı, diğer pazarlardaki geleceği gibi sorular hakkında açıklama yapmayan Samsung'un yaygın olarak kullanılan LED aydınlatmalı HDTV'leri genelde 1.2 inç kalınlığına sahip.

Samsung Needle Slim HDTV sadece 3mm kalınlığında
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sdivleli 10 yıl
Bu cihaz büyük ihtimalle ilk msgı atan arkadaşın bahsettiği gibi 2 parçadan oluşuyor. Bir medibox + panel. Daha önce Sony ve Philipste örnekleri var hepsi de çok inceydir gerçekten. Samsung biraz daha geliştirip daha incesini yapmış.
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TBB 10 yıl
Arkadaşlar resimde kızın elinde tuttuğu tv nın kalınlığı 3 mm olamaz...3 mm çok incedir...Resimdeki 1-2 cm gibi bir öçü bence...

Fakat 3mm kalınlığı ne bileyim panelin görüntü veren yüzeyi vb gibi başka bir şey için kullanıyorlarsa bilemem...Fakat toplam ölçü kesinlikle 3 mm den fazla görünüyor..

Ayrıca bu kadar ince olmasının pratikte hafifliği dışında kime faydası var onu da sormam lazım.... Deli gibi ısınacak bu yanımıza kar kalacak... :)) PS3 slim de bile eskiye nazaran ısınma sorunu olduğuna herkes dikkat çekerken, bu kadar incelmenin faydasını anlayamadım...

Duvara asılması için tamam ama, bence nerden ne yaparız da göz boyarızın denemesi bunlar üretici firmalar açısından...

selamlarımla
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oyuncular 10 yıl
Arkadaşlar, yemeyin beni ;-)
Adamlar zaten tv nin altına "en ince panel" diye yazmışlar, yani tv nin komple kalınlığı değil demektir bu. Düşünsenize, Nokia 5310 9mm civarında ve bu tv komple onun 1/3 kalınlığında demek oluyor... koskoca 102 ekran tv den bahsediyoruz. Bence komple tv değil, panel kalınlığıdır 3 milimetre olan. Ön ve arka kapak kalınlıkları zaten 1 mm den az değildir yahu, yoksa taşınmaz ve duvara bile asamazsınız onu, hertaraftan yamulur sonra...
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oyuncular 10 yıl
3 mm değil dir yahu bu, bir yanlışlık vardır gibime geliyor. Sadece panel 3mm deseniz, kabul ederim ama komple tv 3 mm olamamaz...
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Heavy1 10 yıl
resimde gözüküyor ne kadar ince olduğu, referans olsun diye bir kurşunkalem koymuşlar yanına..


oyuncular

3 mm değil dir yahu bu, bir yanlışlık vardır gibime geliyor. Sadece panel 3mm deseniz, kabul ederim ama komple tv 3 mm olamamaz...

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the_cantan 10 yıl

oyuncular

3 mm değil dir yahu bu, bir yanlışlık vardır gibime geliyor. Sadece panel 3mm deseniz, kabul ederim ama komple tv 3 mm olamamaz...

yanlışlık yok öyle.



LED harika mükemmel.CRT içinde ki fosfor-renk değişimi plazma Xenon gazını çağrıştırır; likit LCD'de inceliği detayı LED tv.de ortaya çıktı.süper. inşallah nasibimize bir 55'' LED almak düşer ama Sony'nin Canaon'dan aldığı OLED'i ne nane yer 5 senedir merakımdadır. 37 ekran bi OLED'i 10bin Liraya satmayı becerdiler. 55'' OLED mi yapmaları daha başarı; 10bin'e satmaları mı anlamadım gitti. yapılırsa kredi karty inceliğinde, esneyebilen OLED ekranlar. iyi olacak

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Public_Enemy 10 yıl
1980'lerde Türkiye parayı GAP'a gömerken, bizden daha fakir bir ülke olan Güney Kore parayı elektroniğe gömdü , gelinen nokta ortada, biz hala GAP'ı bitirecezde , pırasa lahana ekicez...
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TELESCOPE 10 yıl

Public_Enemy

1980'lerde Türkiye parayı GAP'a gömerken, bizden daha fakir bir ülke olan Güney Kore parayı elektroniğe gömdü , gelinen nokta ortada, biz hala GAP'ı bitirecezde , pırasa lahana ekicez...



megafonla patates-soğanda var
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sakiri 10 yıl
korkuyorum biraz daha ince yaparlarsa kirilir diye.
Yakinda kagit para inceliginde yapacaklar herhalde.
Ne kadar ince yaparlarsa yapsinlar nazik bir insan kadar ince olamaz.
Ne kadar cözünürlügü yükseltirlerse yükseltsinler insanin görme yetisini doyuramazlar.
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MilesTeg 10 yıl
Bir de çeviriyi doğru yapsak? mm değil cm olacak...
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megaturk 10 yıl

Peki kaç para ?
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metbey 10 yıl

MilesTeg

Bir de çeviriyi doğru yapsak? mm değil cm olacak...


Hayır... 3mm doğru.... cm lileri zaten var...
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photomaniac 10 yıl

MilesTeg

Bir de çeviriyi doğru yapsak? mm değil cm olacak...


o kalem sence cm kalınlığında olabilir mi?
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fatihcanery 10 yıl
herkes iyi olmak ister ,bu söz ben ve benim milletime;
KÖPEK GİBİ ÇALIŞMADAN EFENDİ GİBİ YAŞANMAZ!
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