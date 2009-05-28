Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme

Samsung'un HD video kaydı yapan kompakt dijital fotoğraf makinası mercek altında.

Yaz aylarında klima gibi fotoğraf makineleri ve video kameralar da büyük ihtiyaçlar arasına giriyor. Cep telefonları, hızla artan kamera çözünürlükleri ve kabiliyetleriyle bu ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar fakat çok yeterli oldukları söylenemez.

Bu videomuzda hem fotoğraf hem de video kayıt konusunda hayli iddialı bir model olan Samsung'un NV100 HD Kompakt dijital fotoğraf makinesini inceliyoruz. Bakalım anıları ölümsüzleştirme konusunda ne kadar marifetli?