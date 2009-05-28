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Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme

10 yıl
85,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un HD video kaydı yapan kompakt dijital fotoğraf makinası mercek altında.

Yaz aylarında klima gibi fotoğraf makineleri ve video kameralar da büyük ihtiyaçlar arasına giriyor. Cep telefonları, hızla artan kamera çözünürlükleri ve kabiliyetleriyle bu ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar fakat çok yeterli oldukları söylenemez.

Bu videomuzda hem fotoğraf hem de video kayıt konusunda hayli iddialı bir model olan Samsung'un NV100 HD Kompakt dijital fotoğraf makinesini inceliyoruz. Bakalım anıları ölümsüzleştirme konusunda ne kadar marifetli?


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DH Misafiri 8 yıl
casıo Qv-r100 modeli bundan daha iyi çeker baştan kaybetti dokunmatik olmasından.casıoda hem manüel ayar bile yapabiliyorsun Qv-r100de.Ve bu hafta tüm Bim marketlerde çok iyi fiyata satılcakmış fotoğraf makinesine ihtıyaçları olana tavsiye ederim şimdiden hayırlı olsun derim.
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DH Misafiri 9 yıl
samsung D760 fotoğraf makinem bulanık fotoğraf çekiyor acaba nedendir?
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4L1 10 yıl
Herkez nikon dior herkez sony dior canon dior samsung larla mağzaya gidip karşılaştırıyorum netlik ve kalite samsunglarda daha yüksek aynı fiyat seviyesinde neden acaba samsung bu kdr kötüyse neden daha iyi gösteriyor
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eguler 10 yıl
ben bu makineyi ilk alanlardanım arkadaşlar tavsiyem ben kendimi yaktım siz yakmayın:)120 tl zararla elimden zorla çıkarabildim fotoğraf kalitesi iyi değil video kalitesi ışığın biraz az olduğu ortamlarda çok kötü diyebilirim manueli kısıtlı vs vs..
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netün 10 yıl

Orjinalden alıntı: 4L1

Herkez nikon dior herkez sony dior canon dior samsung larla mağzaya gidip karşılaştırıyorum netlik ve kalite samsunglarda daha yüksek aynı fiyat seviyesinde neden acaba samsung bu kdr kötüyse neden daha iyi gösteriyor

konpak fotoğraf makinası ekranından bahsediyorsanız ekrandaki net görüntü baskıda ve manitörde maalesef iyi olmuyor. çünki foto kalitesi ekran kalitesindeki görüntü aynı değil. yeni dsrl makinalarda bunu geliştirdiler ekrandaki görüntü hemen hemen aynısı fotoya yansıyor.

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tubejh 10 yıl
Ben 2 yıla yakındır s730 kullanıyorum, bazen çok iyi çekimler yapabiliyorum, bazende çok kötü. Video modu bence fotoğraf makinasında pek işlevini göstermiyor.
Samsung düşünmeyin benim makinam arzalandığında 29 iş saatini doldurup gönderdiler, benim için garanti olayı çok önemli bizi enayi zannedip bekletipte bekletip gönderen firmayla işim olmaz.
Size tafsiye edeceğim firma canon(yanlız bir modeli düştüğünde pil kapğı hemen kırılıyor) arkadaşın makinası aynı haftada tamir edilip gönderildi, nikon nasıldır bilmiyorum.
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leonadies 10 yıl
Ben anlayacağımı anladım Noise olayını duydum anda makinanın nasıl vasatla sonuçlanacağını hemen anladım..Beyaz dengesi ve otomatik beyaz ayarlamada da sorun yaşatıyorsa alan kişinin çok üzüleceği anlar yaşayacağı gözler önünde...finepix fd50 kullanıyorum hiç bir ortamda noise ya da başka olumsuz bir şeyle karşılaşmadım...Çok zor şartlar altında test ettim bana mısın demedi..Bir kere bile noise ya da beyaz denge sıkıntısı gibi bir şey yaşamadım.Tek sıkıntısı dahili belleğin 10mb olması.. :)
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victorist 10 yıl
Malesef bir kaç ay önce Nv40 almıştım ama NV100 Hd deki gibi resimlerdeki fazla beyaz lık ve net liğin az olması yüzünden beğenmeyerek geri verdim manuel ayarlarda kısıtlı
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akkaymaz 10 yıl
Samsung kendi CCD sini kullanıyor , yeni yaptığı 14,7 Mpixeli incelemedim ama yaptıkları yapacaklarının numunesidir ,
bol gren , kenarları bulanık Schneider lens , ultra yüksek fiyata li-ion pil vs .
niyeti yaşgünü fotoğrafı çeken kullanıcıya satmak ,
kaliteye niyeti yok ,
zaten satışıda yüksek , umrunda değilki fotoğraf amatörü satın almış veya almamış .
Hadi bu sefer Nv100 ile beni utandırsın ama samsungdan hiç umudum yok .
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sadtneverdie 10 yıl
foto makınesınde samsung dıyınce 2 kere düşünürüm. ilk samsungumu full manuel diye almıştım ama her açtığımda ayarlar sıfırlanıyordu herhangi bir kaydetme opsiyonuda yoktu 1 ay dayanabıldım. ıkıncıde odaklanmak için yaşlanmamı beklemeye kararlıydı :D sony handycam denincede tüylerim diken diken oluyor. aldığımın ertesi günü sony mağazasına götürüp para iadesi hiç olmadı başka bir ürün istedim olmaz dediler. o zamandan beri sony gözümde sıfırdır. fotoğraf makinesi alıyorsan canon ve nikon...
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fatihcanery 10 yıl
çok hoş duruyor
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mk2kill 10 yıl
sennheiser lens???? muahahahha :D
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Momo-Oz 10 yıl
Ya o noise olayına acayip gıcıl oluyorum benim makinamdada var keske almasaydım diyorum bazen ..
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