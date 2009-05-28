Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un HD video kaydı yapan kompakt dijital fotoğraf makinası mercek altında.
Yaz aylarında klima gibi fotoğraf makineleri ve video kameralar da büyük ihtiyaçlar arasına giriyor. Cep telefonları, hızla artan kamera çözünürlükleri ve kabiliyetleriyle bu ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar fakat çok yeterli oldukları söylenemez.
Bu videomuzda hem fotoğraf hem de video kayıt konusunda hayli iddialı bir model olan Samsung'un NV100 HD Kompakt dijital fotoğraf makinesini inceliyoruz. Bakalım anıları ölümsüzleştirme konusunda ne kadar marifetli?
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konpak fotoğraf makinası ekranından bahsediyorsanız ekrandaki net görüntü baskıda ve manitörde maalesef iyi olmuyor. çünki foto kalitesi ekran kalitesindeki görüntü aynı değil. yeni dsrl makinalarda bunu geliştirdiler ekrandaki görüntü hemen hemen aynısı fotoya yansıyor.
Samsung düşünmeyin benim makinam arzalandığında 29 iş saatini doldurup gönderdiler, benim için garanti olayı çok önemli bizi enayi zannedip bekletipte bekletip gönderen firmayla işim olmaz.
Size tafsiye edeceğim firma canon(yanlız bir modeli düştüğünde pil kapğı hemen kırılıyor) arkadaşın makinası aynı haftada tamir edilip gönderildi, nikon nasıldır bilmiyorum.
bol gren , kenarları bulanık Schneider lens , ultra yüksek fiyata li-ion pil vs .
niyeti yaşgünü fotoğrafı çeken kullanıcıya satmak ,
kaliteye niyeti yok ,
zaten satışıda yüksek , umrunda değilki fotoğraf amatörü satın almış veya almamış .
Hadi bu sefer Nv100 ile beni utandırsın ama samsungdan hiç umudum yok .