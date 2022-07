Samsung One UI 5.0 tasarımı sızdırıldı: Yeni özellikler, daha akıcı animasyonlar

Galaxy S22 serisi kullanıcılarının bazıları Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta sürümünü deneyimleme şansı buldu. Samsung’un yeni yazılımının tasarımı ve birkaç yeni özelliği ortaya çıktı. Bu, One UI 5.0 betanın henüz tamamlanmamış ve yayınlanmamış sürümü; yazılımın herkese açık beta sürümünde daha fazla değişiklik görebiliriz.

Samsung’un bildirim merkezinde ufak değişiklikler yaptığı görülüyor. Bildirimlerdeki uygulama simgeleri daha büyük ve arka planın opaklığı değişmiş. Uygulama izni açılır menüsü de değiştirilmiş; artık ekranın ortasında görünüyor ve Android 13 ile aynı tasarımı takip ediyor. Ayrıca ayarlar uygulamasının bağlantılar bölümüne ultra geniş bant geçişi eklenmiş.

Samsung, ayrıca kullanıcı arayüzüne OCR (optik karakter tanıma) eklemiş. Yerleşik Galeri uygulaması artık resimlerdeki metni algılayabiliyor, bu da kopyalama ve paylaşmayı kolaylaştırıyor. OCR özelliği Samsung Klavyeye de eklendi. Bu, kamerayla veya fotoğraftan kolayca metin kopyalayabileceğiniz, e-postanıza veya mesajlarınıza ekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Güney Koreli firma, Güvenlik ve Gizlilik Merkezi’nin tasarımını da geliştirmiş. Kilit ekranı seçenekleri, kullanıcı hesapları, telefonumu bul, uygulama güvenliği, Google Play sistem güncellemeleri ve gizlilik özellikleri dahil güvenlik ve gizlilikle ilgili çoğu özellik bu ekranda listeleniyor. Telefon Hakkında bölümü artık cihazın bir resmini gösteriyor.

Samsung, ayrıca labs bölümüne iki yeni hareket eklemiş: Bölünmüş ekran çoklu görev için kaydırma ve açılır pencere görünümü için kaydırma. One UI 5.0 hızlı ayarlar bölümünde o anda etkin uygulamalar da gösteriliyor.

One UI 5.0, animasyonlarla birlikte geçişlerin hızını ve akıcılığını da geliştirmiş. Samsung’un One UI 5.0’a pek fazla özellik eklemediği, önümüzdeki yılın başlarında One UI 5.1 ile daha fazla tasarım değişikliği ve özellik getireceği söyleniyor. Unutmadan, One UI 5.0 alacak Samsung telefonlar da belli oldu. 70'den fazla Samsung cihaz, One UI 5 güncellemesini alacak.

