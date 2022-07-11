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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 5.0 tasarımı sızdırıldı: Yeni özellikler, daha akıcı animasyonlar

    One UI 5.0 güncellemesinin Temmuz ayının üçüncü haftasında yayınlanacağı, hız ve animasyon güncellemeleri getireceği birkaç gün önce belli olmuştu. Şimdi One UI 5.0 özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.
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    samsung one ui 5.0 özellikleri

    Galaxy S22 serisi kullanıcılarının bazıları Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta sürümünü deneyimleme şansı buldu. Samsung’un yeni yazılımının tasarımı ve birkaç yeni özelliği ortaya çıktı. Bu, One UI 5.0 betanın henüz tamamlanmamış ve yayınlanmamış sürümü; yazılımın herkese açık beta sürümünde daha fazla değişiklik görebiliriz.

    Samsung One UI 5.0 özellikleri

    Samsung’un bildirim merkezinde ufak değişiklikler yaptığı görülüyor. Bildirimlerdeki uygulama simgeleri daha büyük ve arka planın opaklığı değişmiş. Uygulama izni açılır menüsü de değiştirilmiş; artık ekranın ortasında görünüyor ve Android 13 ile aynı tasarımı takip ediyor. Ayrıca ayarlar uygulamasının bağlantılar bölümüne ultra geniş bant geçişi eklenmiş.

    Samsung, ayrıca kullanıcı arayüzüne OCR (optik karakter tanıma) eklemiş. Yerleşik Galeri uygulaması artık resimlerdeki metni algılayabiliyor, bu da kopyalama ve paylaşmayı kolaylaştırıyor. OCR özelliği Samsung Klavyeye de eklendi. Bu, kamerayla veya fotoğraftan kolayca metin kopyalayabileceğiniz, e-postanıza veya mesajlarınıza ekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

    samsung one ui 5.0 tasarım

    Güney Koreli firma, Güvenlik ve Gizlilik Merkezi’nin tasarımını da geliştirmiş. Kilit ekranı seçenekleri, kullanıcı hesapları, telefonumu bul, uygulama güvenliği, Google Play sistem güncellemeleri ve gizlilik özellikleri dahil güvenlik ve gizlilikle ilgili çoğu özellik bu ekranda listeleniyor. Telefon Hakkında bölümü artık cihazın bir resmini gösteriyor.

    Samsung, ayrıca labs bölümüne iki yeni hareket eklemiş: Bölünmüş ekran çoklu görev için kaydırma  ve açılır pencere görünümü için kaydırma. One UI 5.0 hızlı ayarlar bölümünde o anda etkin uygulamalar da gösteriliyor.

    One UI 5.0, animasyonlarla birlikte geçişlerin hızını ve akıcılığını da geliştirmiş. Samsung’un One UI 5.0’a pek fazla özellik eklemediği, önümüzdeki yılın başlarında One UI 5.1 ile daha fazla tasarım değişikliği ve özellik getireceği söyleniyor. Unutmadan, One UI 5.0 alacak Samsung telefonlar da belli oldu. 70'den fazla Samsung cihaz, One UI 5 güncellemesini alacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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