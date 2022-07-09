Android 13 tabanlı One UI 5'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

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Resmi One UI 5 beta sürümünün yakında başlayacağına dair söylentiler ve halihazırda devam eden dahili önizlemeler, Samsung'un Android 13 için neler hazırladığını görmeyi bekleyen kullanıcıları heyecanlandırıyor. Yakın bir zamanda ise 9to5google, bazı beta kullanıcılarına sunulan yeni özellikleri görüntüledi.

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Uyarlanmış bildirim tasarımı

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Bildirim tasarımı One UI 4 ve One UI 5 arasında biraz değiştirildi. Güncellenmiş tasarım stiliyle birlikte bildirimler için yeni simgeler mevcut. Bildirim gölgesi ve hızlı ayarlar da ise opaklığa hafif bir ince ayar yapılmış.

Android izin diyalogları

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One UI 4'te bulunan Android izin kutuları aşağıda bulunuyordu. Ancak One UI 5'in beta sürümündeki görsele göre bu kutu ortaya alınmış görünüyor.

Galeriden metin kopyalama

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Samsung, Galeri'nizdeki resimlerinizden klavyeye metin kopyalamanıza olanak tanıyan OCR'yi (Optik Karakter Tanıma) ekledi. Cihazınız bir fotoğrafta metin algıladığında, galerinin alt kısmında görüntüden metin çekmenizi sağlayan bir düğme bulunduracak. Bu, Bixby Vision'da zaten bulunmuktaydı. Ancak One UI 5'te kendi özelliğine dönüştürüldü.

Güvenlik ve gizlilik merkezi

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One UI 5 tüm hesaplarınızı, şifrelerinizi, güvenlik ve gizlilik özelliklerinizi tek bir ekranda toplayarak her şeye kolay erişim sağlayacak. Ayrıca, uygulama izinlerini kötüye kullanabilecek herhangi bir şeyi veya etkinleştirilmemiş bir güvenlik ayarını tarar ve daha iyi bir güvenlik için etkinleştirmenizi önerir.

Yeni çoklu görev hareketleri

Labs'de artık çoklu görev özelliğine erişmek için iki seçenek var. Artık bölünmüş görünüme erişmek için ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırabilecek veya bir açılır pencere oluşturmak için sağ üst köşeden içeri kaydırabileceksiniz.

Çeşitli değişiklikler

Samsung Notes'ta bazı yenilikler olacak.

Hızlı ayarlarda şu anda aktif olan uygulama gösterilecek.

Telefon hakkında sayfası artık cihazın görüntüsünü gösterecek.

UWB (Ultra-wideband) özelliği gelecek.

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One UI 5'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı