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    Anlık Bildirim

    Android 13 tabanlı One UI 5'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

    Android 13 tabanlı One UI 5'e gelecek bazı yeni özellikler sızdırıldı. Samsung'un yakında beta kullanıcılara sunacağı One UI 5, One UI 4'ten çokta farklı olmayacak.
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    One UI 5'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Resmi One UI 5 beta sürümünün yakında başlayacağına dair söylentiler ve halihazırda devam eden dahili önizlemeler, Samsung'un Android 13 için neler hazırladığını görmeyi bekleyen kullanıcıları heyecanlandırıyor. Yakın bir zamanda ise 9to5google, bazı beta kullanıcılarına sunulan yeni özellikleri görüntüledi.

    Uyarlanmış bildirim tasarımı

    Bildirim tasarımı One UI 4 ve One UI 5 arasında biraz değiştirildi. Güncellenmiş tasarım stiliyle birlikte bildirimler için yeni simgeler mevcut. Bildirim gölgesi ve hızlı ayarlar da ise opaklığa hafif bir ince ayar yapılmış.

    Android izin diyalogları

    One UI 4'te bulunan Android izin kutuları aşağıda bulunuyordu. Ancak One UI 5'in beta  sürümündeki görsele göre bu kutu ortaya alınmış görünüyor.

    Galeriden metin kopyalama

    Samsung, Galeri'nizdeki resimlerinizden klavyeye metin kopyalamanıza olanak tanıyan OCR'yi (Optik Karakter Tanıma) ekledi. Cihazınız bir fotoğrafta metin algıladığında, galerinin alt kısmında görüntüden metin çekmenizi sağlayan bir düğme bulunduracak. Bu, Bixby Vision'da zaten bulunmuktaydı. Ancak One UI 5'te kendi özelliğine dönüştürüldü.

    Güvenlik ve gizlilik merkezi

    One UI 5 tüm hesaplarınızı, şifrelerinizi, güvenlik ve gizlilik özelliklerinizi tek bir ekranda toplayarak her şeye kolay erişim sağlayacak. Ayrıca, uygulama izinlerini kötüye kullanabilecek herhangi bir şeyi veya etkinleştirilmemiş bir güvenlik ayarını tarar ve daha iyi bir güvenlik için etkinleştirmenizi önerir.

    Yeni çoklu görev hareketleri

    Labs'de artık çoklu görev özelliğine erişmek için iki seçenek var. Artık bölünmüş görünüme erişmek için ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırabilecek veya bir açılır pencere oluşturmak için sağ üst köşeden içeri kaydırabileceksiniz.

    Çeşitli değişiklikler

    • Samsung Notes'ta bazı yenilikler olacak.
    • Hızlı ayarlarda şu anda aktif olan uygulama gösterilecek.
    • Telefon hakkında sayfası artık cihazın görüntüsünü gösterecek.
    • UWB (Ultra-wideband) özelliği gelecek.
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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