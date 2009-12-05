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Samsung patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Sharp'ı dava ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Sharp'ı dava ediyor
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Kısa bir süre önce Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Komisyonu, Samsung'u rakibi Sharp'ın patentli dört LCD teknolojisini ihlal ettiğine karar vermişti. Bu davanın yanıkları devam ederken yaşanan yeni bir gelişme, sektör devi iki firma arasındaki gerginliğin tırmanacağına işaret ediyor zira bu sefer de Samsung, kendisine ait üç LCD patentinin Sharp tarafından çiğnendiğini iddia ediyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, Delaware eyaletinde Sharp'a karşı patent ihlalinden doğan zararları karşılaması için dava açıyor.. İki firma arasındaki hukuki sürecin nasıl gelişeceği ve firmalar arasında ortak bir anlaşma zeminin oluşup oluşmayacağını ise zaman gösterecek.


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pascall35 9 yıl
sharp la samsung u bir tuttunuz ya helal olsun size sharp lisans vermese samsung lcd bile üretemez
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albani 9 yıl
Beyler bu Davaların çoğu bitti bile!!

En önemli Dava ise(bunu sanırım bir başka başlıkta yazmıştım) geçtiğimiz Yaz USA da Samy nin açtığı vede kazandığı Dava idi,kısaca gerekçesi;

-Angle-view appl.dediğimiz Modüle geniş izleme açısı veren tekniktir ve şuanda bunu en iyi yapanda Samy dir!!

VA tipli Modüllerden S_PVA bugün için en iyi ve gelişmiş geniş-açı veren tekniktir ve Patentli bir üründür!!!Patent sahibide Samsung tur+

Dava konusunda ise çıkan sonuca göre,USA daki bu tekniği kullanan tüm Sharp panellerin toplatılması v.s gündeme gelmişti ama sonra olay
kapandı

Çünkü böyle işler sürekli olur/olacaktır ama sonuçta her zaman taraflar oturur anlaşırlar ve bazı milyon dolarlar bir yerden bir yere transfer edilir,hep
böyle oldu bugüne kadar!!

++

Yukarıda bahsedilen Davalar ise eskidir!
Bu arada Sharp bütün TFT-LCD Modül/TV üreticilerini bir şekilde Dava eder hemde senelerdir,ve heriflerin ciddi bir kazanç kapısıdır bu Davalar+Sharp
ayrıca elindeki onlarca patentli ürünlerinin kullanımı içinde Lisanslarını kiralar ve buradan da çok ciddi gelir elde eder!!!

Bu arada kimse dalgaya düşüpte SHARP ile SAMSUNG aynı kefeye koyupta mukayese etmesin,komik olunur yoksa


++
Hatta bu yazın USA da biten Angle-view teknik ihlali dolayısıyla,şöyle denmişti(mealen) Samsung çok kötü bir gol attı......
Konuyu o zaman TF/DH de yazmıştım!

Kısaca olay şu bizim rahmetli K.Sunal ın DAVACI Filmi gibidir!!!
++

Bu Davalar çok büyük çoğunluk USA açılıyor!
Sadece Sharp kendi bazı Lisanslarının aykırılığı için özellikle Samy hak.Kore/Japonya da da Davalar açmıştır,ama bunlar "Bitmeyen Senfoni"
gibidir


Sharp ın Modülleri kötü izleme açısı verirler,hatta bazıları 10derecede sapar,dolayısıyla Sharp a angle-view tekniğinde bir şeyler lazımdı!!!
Kısaca oturur anlaşırlar her zamanlki gibi!!!
++

Benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu ise,USA dünyada en yüksek Tüketici Hakları Kanunlarına sahiptir+Antitröst Kanunları çok ciddi uygulamalarıdır,
ayrıca gerek kamuoyu gereksede adeta bir Devlet politikası olarak bu "çakallar" çok ciddi izlenir(özellikle Japon/Çin/Taiwan/Kore liler tabiki)

Çünkü bu uyanık çekik-gözlüler,sürekli bu dünyanın en büyük pazarında ki zaten bu pazar olmasa bu heriflerde olmaz birer üretici olarak!!
çeşitli atraksiyonlar yaparak hem birbirlerini kırarlar hemde yapmadıkları hileler ve atraksiyonlarda kalmaz;en çok yaptıkları ise "Kartel" oluşturup;
USA lı MARKA ları(Monitör ve PC işlerinde) tokatlamak+fiyat kırarak diğer rakiplerini elemek v.s v.s v.s her bir haltı yerler sonra sürekli bir ayakları
Mahkeme kapılarında olur


Ancak USA da özellikle Antitröst Davalarından bu uyanıklar çok ciddi Tazminatlara uğrarlar!!ama yine aynen yollarına devam ederler!
2007 de böyle bir "anlaşmalı" Modül satma işinden dolayı LGD/Sharp/CPT toplamda sanırım $ 550/600 Milyona mahkum edildiler,sadece
LGD ninki yaklaşık $ 420/450 Milyon idi!!!

Ama bunlar hiç tınmazlar böyle işlere,nasılsa alışmışlar bir ayakları sürekli Mahkeme kapılarındadır!!
USA da en acımasız Kanunlar bile bu herifleri yıldıramıyor!!!

Lisans İhlalleri/Patent ihlalleri v.s olayları USA da bunlar ile Devlet arasında ve çeşitli Firmalar ile bu bizim uyanıklar arasında çok fazla olur!!

En son geçtiğimiz 2008 in başındaki meşhur "SED-TV" Davası ise dillere destan olmuştu(Tarafları ise>>>Bir tarafta dünya teknoloji bulucusu devi NANO ile diğer tarafta
CANON/TOSHIBA ortaklığı idi) Dava bir sene kadar sürdü,ama bu sefer uyanık çıkan NANO oldu
yeniden ciddi bir Lisans bedeli parası kopardı ayrıca ihlalden dolayı
ciddi bir tazminat kopardı NANO Prop.INC/USA;Canon cephesinden,Tosh ise kaçtı bu olaydan sonra ve SED üretimide şimdilik askıda kaldı,Lisans hala Canon un elinde
ama ortaklıkta TV yi üretecek üretici kalmadan bunlardan sonra


++
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bluemad 9 yıl
uygun fiyat politikasi ile satis anlaminda sharp i gecmis olabilir ama kalite olarak yanina bile yaklasamaz....
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bence artık sharp nere samsung nere demek yerine Samsung neree sharp nere demek lazım.
Samsung ezdi geçti her alanda
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freedom36 9 yıl
ben böyle kalitesiz marka görmedim! evet, samsungdan bahsediyorum... Gelin görün ki LED Tv'leri muhteşem, gerçekten yakaladılar olayı. Monitörleri de keza öyle... Ancak dayanıklılığa gelince, koca bir sıfır! Cep telefonundan, fotoğraf makinasına, monitöründen, bilmem nesine kadar bu böyle ve benim fikrim değişmeyecek.
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taner11 9 yıl
Yeterince büyüdü hatta fazla büyüdü.Dünyanın 1 numaralı lcd panel üreticisi daha ne olsun
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dante38 9 yıl
Samsungu hafife almayalım her geçen gün büyüyor.Kötü bir söz olarak algılayamalım.
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aurorasun 9 yıl
Evet Samsung her geçen gün büyüyor
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sendomi 9 yıl
sharp nere samsung nere samsung davayı kaybetti ya karşı atak başlattı anlaşılan
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