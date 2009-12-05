Samsung patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Sharp'ı dava ediyor

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Kısa bir süre önce Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Komisyonu, Samsung'u rakibi Sharp'ın patentli dört LCD teknolojisini ihlal ettiğine karar vermişti. Bu davanın yanıkları devam ederken yaşanan yeni bir gelişme, sektör devi iki firma arasındaki gerginliğin tırmanacağına işaret ediyor zira bu sefer de Samsung, kendisine ait üç LCD patentinin Sharp tarafından çiğnendiğini iddia ediyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, Delaware eyaletinde Sharp'a karşı patent ihlalinden doğan zararları karşılaması için dava açıyor.. İki firma arasındaki hukuki sürecin nasıl gelişeceği ve firmalar arasında ortak bir anlaşma zeminin oluşup oluşmayacağını ise zaman gösterecek.