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Samsung S5620 Monte; 3 inç 240x400 piksel dokunmatik ekran / WI-FI / A-GPS

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
1790,7b
1
4681
Diğer
knight
Haber Editörü
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Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2010) geri sayımın başladığı şu günlerde Güney Kore'nin en büyük iki cep telefonu üreticisi Samsung ve LG Mobile hız kesmeksizin tanıtımlarını sürdürmekteler. İlk olarak Dailymobile.se adresinde görüntülenen dokunmatik ekranlı Samsung S5620 Monte bugün itibariyle resmiyet kazandı.

108.8 x 53.7 x 12.4 mm ebatlarında ve 92 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip S5620, dört band GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; TouchWIZ 2.0 Plus arayüzüyle birlikte geliyor. 3.0 inç (~7.62 cm) 240x400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk görüntüleyebilen dokunmatik TFT ekranıyla öne çıkan Monte'de 227 MB dahili bellek, microSD kart girişi, microUSB portu, 3.5 mm jak girişi, 3.2 MP çözünürlüğünde dijital kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, WI-FI / A-GPS / Bluetooth v2.1 bağlantıları, Facebook - Twitter - Myspace gibi sitelerle entegrasyon gibi teknik özellikler yer alıyor. Özetle internetteki spekülasyonların hemen hemen doğru çıktığı söylenebilir.

Yeni telefonun fiyatı ve çıkış tarihinin ise Barcelona'daki etkinlikte ortaya çıkacağı düşünülüyor.

 


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=456094 Yorum Yaz
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windows_bill gates 6 yıl




[simage][/simage][simage][/simage][Kunye=]offffff camı kırıldı montemin
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Love_For_You 6 yıl
kies yeni sürümler montede çalışmıyor değil mi arkadaşlar ?
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dostum kertenkele 6 yıl
ilk göz ağrımdı monte dokunmatik tel olarak ikinci si galaxy wonder di onunda ram sorunu vardı onuda sattım simdi NOTE 2 aldim müthiş bişey bu nerden nereye monte nere note 2 nere

darısı sizin başınıza
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Janti 7 yıl
iPhone 4s aldım Allahım sanki cennetteyim


Allah bu cihazı kullananların yardımcısı olsun
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Ünal 7 yıl
Ben hala kullanıyorum ama ikinci telefon olarak. Yalnız bu ikinci 5620 telefonum ve ikinci aldığımın arama kapatma tuşu sanki takılı kalıyor. Kullanımında sorun yok. Sert bastığım zaman çıt diye bir ses geliyor normale dönüyor aradan bayağı zaman geçtikten sonra tekrar aynısı oluyor. Servise vermeye değer mi yoksa kullanmaya devam mı karar veremedim. Çünkü telefonu fazla kullanmıyorum ve kullanımıma sorun yaşatmıyor.
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LeonRe4 6 yıl Janti
Janti
iPhone 4s aldım Allahım sanki cennetteyim


Allah bu cihazı kullananların yardımcısı olsun


Hayırlı olsun. s3 varken 4s alınmaz ama
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ceyhun10 7 yıl
blue legend
Bu telefondaki gps i nasil kullaniyorsunuz arkadaslar? birisi ayrintili aciklayabilirse sevinirim.

ayarlar telefon ayarları gps bu noktaya gel sonra cam kenarı balkon veya açık bir alanda gps konumu bölümüne gir uydu durumuna bak uyduları bulmaya başlıyacaktır sana enlem boylamı rakımı vs. ücretsiz göstericek ancak google maps programı üstünden harita üstünde görmek için internete bağlanıyor ondada artık wifi gprs vs. bağlanırsın
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ilhan032 7 yıl ceyhun10
ceyhun10

blue legend

Bu telefondaki gps i nasil kullaniyorsunuz arkadaslar? birisi ayrintili aciklayabilirse sevinirim.


ayarlar telefon ayarları gps bu noktaya gel sonra cam kenarı balkon veya açık bir alanda gps konumu bölümüne gir uydu durumuna bak uyduları bulmaya başlıyacaktır sana enlem boylamı rakımı vs. ücretsiz göstericek ancak google maps programı üstünden harita üstünde görmek için internete bağlanıyor ondada artık wifi gprs vs. bağlanırsın

bende olmuyor.

"enlem: 0
boylam: 0
rakım: 0"

yazıyor. uydu durumuna bastığımda "uydu sayısı: 0" yazıyor? nasıl kullanabilirim?
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blue legend 7 yıl
Bu telefondaki gps i nasil kullaniyorsunuz arkadaslar? birisi ayrintili aciklayabilirse sevinirim.
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ceyhun10 7 yıl
1 hafta önce 2.el gg üstünden 170 liraya aldım bir aylık garantiside devam ediyor mükemmel bir telefon facebook twitter opera her türlü işimi görüyor wifisi harika gps var google maps 3.0.2 yüklü resmen yerimi nokta tespitiyle gösteriyor.
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Lethero 7 yıl
Kiz arkadasim telefonu denize dusurmus hemen mudahale edildi pirince koymus ama acilmadi telefon pert simdi. Ben de hic ugrasma dedim yeni tel aldilar nyse simdi bu telefon sizce tamamen gitmis midir tamir olur mu bir de bu haliyle elden cikarsam kac para eder 50-100?

Edit: telefon kendiliginden duzeldi bozuk diye elime bile almiyodum gecende acmaya calistim acildi canavar gibi simdi hic bir sorun yok ilerde bozulur diyolar olsun bozulana kadar kullansa iidir.
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MIKROP DOGAN 7 yıl
telefonu servise gönderdim yazılım yüklemiş akıllılar
donanım sorunu olduğu halde
sevgilimi iletiyorum başarı size

sw version
S5620JTLB1
csc version
S5620OJTJI1


bu eski sürüm mü ne yüklemişler
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kurtar72 7 yıl
Arkadaşlar "Samsung S5620"yi İzmir'de 300-350TL.'ye alabileceğim bir yer bulursanız bana PM atın elimdeki tel. iyice kötüledi. Kullananlardan bir tek yakınma duymadığım ender Samsung modellerinden biri. Ağırlığı, ergonomisi, tasarımı gerçekten tam olması gerektiği kadar ne çok, ne de az.
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muratiserli35 7 yıl
Arkadaşlar selam. tam 2 yıldır kullandığım bir monte'm var. geçen ay dokunmatik panel arıza yaptı. yeni telefon aldım. montem duruyor. izmir içinde satmak isterim. Cihaza 140 tl istiyorum. panel 40 tl ye değiştiriyorlar. Alıp uğraşmak isteyenler alabilir. Başka hiçbir problemi yok cihazımın. Düşme falan olmamıştır. 1 katıştan bile düşürmedim. Almak isteyen arkadaşım olursa bana mesajla ulaşabilir. Saygılar..
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dostum kertenkele 7 yıl
konu ölmüş
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dostum kertenkele 7 yıl
ne oldu yahu size nerelerdeydiniz monte kullanan yokmu artık herkes mi sattı montesini yoksa
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Honour81 7 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

ne oldu yahu size nerelerdeydiniz monte kullanan yokmu artık herkes mi sattı montesini yoksa

Ben hala kullanıyorum. Alalı 1.5 yıl oldu, en az 1 yıl daha da kullanırım.
Güzel telefon.
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