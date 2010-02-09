Samsung S5620 Monte; 3 inç 240x400 piksel dokunmatik ekran / WI-FI / A-GPS

Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2010) geri sayımın başladığı şu günlerde Güney Kore'nin en büyük iki cep telefonu üreticisi Samsung ve LG Mobile hız kesmeksizin tanıtımlarını sürdürmekteler. İlk olarak Dailymobile.se adresinde görüntülenen dokunmatik ekranlı Samsung S5620 Monte bugün itibariyle resmiyet kazandı.
108.8 x 53.7 x 12.4 mm ebatlarında ve 92 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip S5620, dört band GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; TouchWIZ 2.0 Plus arayüzüyle birlikte geliyor. 3.0 inç (~7.62 cm) 240x400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk görüntüleyebilen dokunmatik TFT ekranıyla öne çıkan Monte'de 227 MB dahili bellek, microSD kart girişi, microUSB portu, 3.5 mm jak girişi, 3.2 MP çözünürlüğünde dijital kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, WI-FI / A-GPS / Bluetooth v2.1 bağlantıları, Facebook - Twitter - Myspace gibi sitelerle entegrasyon gibi teknik özellikler yer alıyor. Özetle internetteki spekülasyonların hemen hemen doğru çıktığı söylenebilir.
Yeni telefonun fiyatı ve çıkış tarihinin ise Barcelona'daki etkinlikte ortaya çıkacağı düşünülüyor.
http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=456094 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
[simage][/simage][simage][/simage][Kunye=]offffff camı kırıldı montemin
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darısı sizin başınıza
Allah bu cihazı kullananların yardımcısı olsun
Hayırlı olsun. s3 varken 4s alınmaz ama
ayarlar telefon ayarları gps bu noktaya gel sonra cam kenarı balkon veya açık bir alanda gps konumu bölümüne gir uydu durumuna bak uyduları bulmaya başlıyacaktır sana enlem boylamı rakımı vs. ücretsiz göstericek ancak google maps programı üstünden harita üstünde görmek için internete bağlanıyor ondada artık wifi gprs vs. bağlanırsın
bende olmuyor.
"enlem: 0
boylam: 0
rakım: 0"
yazıyor. uydu durumuna bastığımda "uydu sayısı: 0" yazıyor? nasıl kullanabilirim?
Edit: telefon kendiliginden duzeldi bozuk diye elime bile almiyodum gecende acmaya calistim acildi canavar gibi simdi hic bir sorun yok ilerde bozulur diyolar olsun bozulana kadar kullansa iidir.
donanım sorunu olduğu halde
sevgilimi iletiyorum başarı size
sw version
S5620JTLB1
csc version
S5620OJTJI1
bu eski sürüm mü ne yüklemişler
Ben hala kullanıyorum. Alalı 1.5 yıl oldu, en az 1 yıl daha da kullanırım.
Güzel telefon.