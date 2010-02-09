Samsung S5620 Monte; 3 inç 240x400 piksel dokunmatik ekran / WI-FI / A-GPS

Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2010) geri sayımın başladığı şu günlerde Güney Kore'nin en büyük iki cep telefonu üreticisi Samsung ve LG Mobile hız kesmeksizin tanıtımlarını sürdürmekteler. İlk olarak Dailymobile.se adresinde görüntülenen dokunmatik ekranlı Samsung S5620 Monte bugün itibariyle resmiyet kazandı.

108.8 x 53.7 x 12.4 mm ebatlarında ve 92 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip S5620, dört band GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; TouchWIZ 2.0 Plus arayüzüyle birlikte geliyor. 3.0 inç (~7.62 cm) 240x400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk görüntüleyebilen dokunmatik TFT ekranıyla öne çıkan Monte'de 227 MB dahili bellek, microSD kart girişi, microUSB portu, 3.5 mm jak girişi, 3.2 MP çözünürlüğünde dijital kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, WI-FI / A-GPS / Bluetooth v2.1 bağlantıları, Facebook - Twitter - Myspace gibi sitelerle entegrasyon gibi teknik özellikler yer alıyor. Özetle internetteki spekülasyonların hemen hemen doğru çıktığı söylenebilir.

Yeni telefonun fiyatı ve çıkış tarihinin ise Barcelona'daki etkinlikte ortaya çıkacağı düşünülüyor.

http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=456094