Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı

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Samsung, Hindistan da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki akıllı telefon fabrikalarını daha önce kapatmıştı. Şirket şimdi de ABD'deki pil fabrikasını geçici olarak kapattığını açıkladı.

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Samsung SDI'a ait olan Michigan'daki fabrika, elektrikli araçlar için pil üretiyordu. Güney Koreli teknoloji devi koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını durdurmak ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için tesisi kapatma kararı aldı.

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LG Chem de fabrikasını kapattı

Aynı eyalette fabrikası olan LG Chem de koronavirüs nedeniyle tesisi kapattığını duyurdu. LG Chem, Volkswagen, Renault, General Motors ve Hyundai Motor gibi 20 büyük otomobil üreticisinin 13'üne pil tedarik ediyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer kısa bir süre önce eyalet genelinde "evde kalma" emri çıkarmıştı. Buna göre eyaletteki iki pil fabrikası da 13 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Michigan'da şu anda doğrulanan 1.300'den fazla Covid-19 vakası bulunuyor.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200325004351320

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