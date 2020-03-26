Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı

    Koronavirüs (Covid-19) salgını olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Samsung SDI ve LG Chem elektrikli araçlar için pil üretimi yapan fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
    4 sa.
    324
    3
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, Hindistan da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki akıllı telefon fabrikalarını daha önce kapatmıştı. Şirket şimdi de ABD'deki pil fabrikasını geçici olarak kapattığını açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması

    Ayrıca Bkz. "Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor"

    Samsung SDI'a ait olan Michigan'daki fabrika, elektrikli araçlar için pil üretiyordu. Güney Koreli teknoloji devi koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını durdurmak ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için tesisi kapatma kararı aldı.

    Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı
    Tam Boyutta Gör

    LG Chem de fabrikasını kapattı

    Aynı eyalette fabrikası olan LG Chem de koronavirüs nedeniyle tesisi kapattığını duyurdu. LG Chem, Volkswagen, Renault, General Motors ve Hyundai Motor gibi 20 büyük otomobil üreticisinin 13'üne pil tedarik ediyor.

    Michigan Valisi Gretchen Whitmer kısa bir süre önce eyalet genelinde "evde kalma" emri çıkarmıştı. Buna göre eyaletteki iki pil fabrikası da 13 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Michigan'da şu anda doğrulanan 1.300'den fazla Covid-19 vakası bulunuyor. 



    https://en.yna.co.kr/view/AEN20200325004351320 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 3 sa.
    Bu ikisi yüzünden pil teknolojisi gelişmiyor. Pil lobisi bunlar tam..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. İngiltere internetten koronavirüs antikor testi satacak 49 dk. İş birliği, kültürler arasındaki rekabetin bir sonucu mu? 1 sa. Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu 1 sa. Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü 125 yaşında 1 sa. Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir 2 sa. Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu 3 sa. Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Bandsintown ve Twitch müzisyenlere para kazandırmak istiyor 3 sa. Spotify koronavirüs nedeniyle bağış sayfası hazırladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı Sonraki Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor 5 sa. NASA, uzay araçlarında kullanılacak yeni itki sistemlerinin test görüntüsünü paylaştı 5 sa. Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak 5 sa. Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu 6 sa. Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak 6 sa. Her şey dahil hazır sistemlerin avantajları nedir? 7 sa. Canlı Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı | Türkçe Simultane çeviri ile 7 sa. TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı 7 sa. Qualcomm aktif gürültü engellemeyi uygun fiyata sunmayı amaçlıyor 8 sa. Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek 8 sa. Xbox Series X grafik kaynak kodu çalınıp sızdırıldı 10 sa. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı 18 sa. Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9 18 sa. Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı 19 sa. Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor 19 sa. iPhone 5s, 6 ve eski iPad modelleri için iOS 12.4.6 yayınlandı 19 sa. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti 19 sa. Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği 20 sa. Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi 20 sa. Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
    DonanımHaber
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini...
    DonanımHaber
    PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı
    DonanımHaber
    Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye PlayStation Store'da Tüm İndirimler Kaldırıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim