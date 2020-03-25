Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor

    Koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanlarının sağlığını korumak hem de tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretime ara veren yerli üreticilere Oyak Renault da katıldı.
    1 sa.
    459
    8
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomotiv üreticilerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Oyak Renault da üretime ara vereceğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama

    Şirketten yapılan açıklamada, “Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz” denildi.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı"

    Üretime yeniden başlama tarihiyle ilgili olarak da “ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

    Yerli otomotiv sanayisinde daha önce de Ford Otosan, Honda, Toyota, Türk Traktör, Otokar ve Mercedes-Benz Türk üretime ara vermişti. Tofaş ise ara vermek yerine üretimi azaltacağını ve üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulayacağını açıklamıştı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    _Knock0uT_ (Knock Out) 1 sa.
    Böyle haberler görünce nedense aklıma hep çakallık peşinde koşan milyarderler ve yalak yöneticileri geliyor çalışanları izne yollayıp fabrikanın senelik bakımını araya sıkıştırmak aynı zamanda devletin verdiği desteklerden faydalanmak gibi (bakın bizde üretimi durdurduk bizde çok etkilendik)

    Hiç samimi gelmiyor yani bana bir çıkarları olmasa hayatta vermezler bu kararları HEPSİ BU SÖYLEDİKLERİME DAHİL
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. iPhone 5s, 6 ve eski iPad modelleri için iOS 12.4.6 yayınlandı 13 dk. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti 26 dk. Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği 56 dk. Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi 1 sa. Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı 1 sa. Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor Sonraki Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı 2 sa. Crysis Remastered yolda 3 sa. Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı 3 sa. AMD Ryzen dizüstüne girdi Acer Aspire 5 dizüstü inceleme 3 sa. Microsoft, Windows 10’un güvenlik dışı güncelleştirmelerini durduruyor 4 sa. Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek 4 sa. Samsung’dan kablosuz kulaklıklar için çok yönlü güç yongaları 5 sa. Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı 5 sa. Safari artık üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelliyor 6 sa. Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor 6 sa. Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor 7 sa. Firefox ve Scroll ile siteleri reklamsız gezin 7 sa. Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi 8 sa. YouTube Music iOS ve Android uygulaması artık şarkı sözlerini gösteriyor 8 sa. ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft 8 sa. Pentair RO-700 su arıtma cihazı | Video İnceleme 9 sa. OİB, sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske üretecek 9 sa. İspanya, günde 80 bin kişiye Koronavirüs testi yapmak için robot filosu kuruyor 10 sa. Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu 10 sa. Plague Inc. oyununun geliştiricisinden, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
    DonanımHaber
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini...
    DonanımHaber
    Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir ...
    DonanımHaber
    Wonder Woman 1984'ün "Sadece Dijital Olarak Yayınlanacak" Söyl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sea of Stars Kickstarter Kampanyasında İlk Hedefe Ulaştı, İkin...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim