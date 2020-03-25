Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomotiv üreticilerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Oyak Renault da üretime ara vereceğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamada, “Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz” denildi.

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Üretime yeniden başlama tarihiyle ilgili olarak da “ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomotiv sanayisinde daha önce de Ford Otosan, Honda, Toyota, Türk Traktör, Otokar ve Mercedes-Benz Türk üretime ara vermişti. Tofaş ise ara vermek yerine üretimi azaltacağını ve üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulayacağını açıklamıştı.

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