    AirDrop, Samsung cihazlarda: iPhone'larla hızlı dosya paylaşımı resmen başladı

    Samsung, son güncellemeyle Galaxy S26 telefonlara AirDrop özelliğini getirdi. Bu, Galaxy cihazlarla iPhone, iPad ve Mac arasında kablosuz, hızlı dosya paylaşımı anlamına geliyor.

    Google, geçen yılın sonlarında belirli Pixel telefonlarına platformlar arası paylaşım desteğini getirmişti. Şimdi Samsung bunu devraldı ve daha da ileriye taşıdı. AZCF yazılımıyla Quick Share, Apple'ın AirDrop protokolüyle birlikte çalışabilirlik kazanıyor. Bu ayrı bir uygulama değil. Mevcut Quick Share özelliğine entegre edilmiş durumda.

    Samsung cihazlarda AirDrop nasıl açılır?

    Samsung telefonunuzda AirDrop özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Hizmetleri 26.11.x ve daha yeni bir sürümünün çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca Galaxy Store üzerinden Quick Share'in en son sürümünü (13.8.51.30) yüklemeniz gerekiyor. Ek olarak, dosyanın paylaşılacağı Apple cihazda AirDrop görünürlüğünün Herkes olarak ayarlanmış olması lazım. Yalnızca Kişiler olarak ayarlanmışsa veya kapalıysa, Galaxy cihazınız cihazı göremeyecektir.
    1. Ayarları açın
    2. Bağlı cihazlar’a dokunun
    3. Quick Share’e gidin
    4. “Apple cihazlarıyla paylaş” seçeneğini bulun
    5. Açık konuma getirin

    Etkinleştirildikten sonra, Galaxy cihazınız dosya almaya hazır yakındaki Apple cihazları algılayacak. Yalnız, şu anda AirDrop, Galaxy S26 serisiyle sınırlı. Samsung, bu özelliği uzun süre S26 serisine özel tutmayacak. One UI 8.5 kararlı sürüme ulaştığında Galaxy S25 ve S24 serilerinin de bu özelliği alması bekleniyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 hafta önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

