Samsung Ultra S S7350: Elegant Edition

Haber Editörü
Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden Samsung, S7350 Ultra S modelinin ''Elegant'' versiyonunu Hong Kong'da anons etti.
Firma, S7350: Elegant Edition'la bayan kullanıcıları hedef almış. Pembe renkteki telefon özel kılıf, farklı duvar kağıtları ve temalarla birlikte geliyor. Telefonun teknik özelliklerini kısaca özetleyecek olursak quadband GSM / HSDPA desteği, 2.6 inç 240x400 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 100 MB dahili bellek, microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720x480@30 FPS video kaydı, A-GPS, FM radyo ve Bluetooth v2.1 göze çarpıyor.
Telefonun Hong Kong fiyatı belirsizliğini koruyor.
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Samsungu kutlamak lazım bu konuda.Kılıf ve cihgaz renk uyumu bir harika.Helal olsun vala :)
ereyon.com.tr/...
Evet, aynı modelmiş.
Bu da basın duyurusu;
hk.samsungmobile.com/...