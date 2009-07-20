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Samsung Ultra S S7350: Elegant Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
64,5b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden Samsung, S7350 Ultra S modelinin ''Elegant'' versiyonunu Hong Kong'da anons etti.

Firma, S7350: Elegant Edition'la bayan kullanıcıları hedef almış. Pembe renkteki telefon özel kılıf, farklı duvar kağıtları ve temalarla birlikte geliyor. Telefonun teknik özelliklerini kısaca özetleyecek olursak quadband GSM / HSDPA desteği, 2.6 inç 240x400 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 100 MB dahili bellek, microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720x480@30 FPS video kaydı, A-GPS, FM radyo ve Bluetooth v2.1 göze çarpıyor.

Telefonun Hong Kong fiyatı belirsizliğini koruyor.


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Titanyum Adayı 10 yıl
Kılıfın üzerindeki tus işaretleri çok güzel düşünülmüş ve bayanlar içinde çok iyi bir cihaz.
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melezsnape 10 yıl
Gerçekten tasarım harikası olmuş...

Samsungu kutlamak lazım bu konuda.Kılıf ve cihgaz renk uyumu bir harika.Helal olsun vala :)
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SeKSandDoRT 10 yıl
o model bu model olmasın
ereyon.com.tr/...
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marikanwap 10 yıl
Tam bayan telefonu. Cihazı kılıftan çıkarmadan da görüşme yapılabiliyor
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..Knight.. 10 yıl
SeKSandDoRT

o model bu model olmasın

ereyon.com.tr/...


Evet, aynı modelmiş.


Bu da basın duyurusu;

hk.samsungmobile.com/...
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LesEnfantsTerribles 10 yıl
evet bu isimle uzak dogu pazarında da ürünleri var
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drend 10 yıl
iyi güzelde, bu anycall nedir yahu?, samsung başka ülkelerde bu isimle satış yapıyor yoksa telefon çakma mı?
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CoreXXX 10 yıl
valla ben diycektim klavyemden aldın lafı::))) kılıfda çok şık telefonda ,sevgiliye veya eşinize alınabilecek çok şık bir bayan telefonu olur bu çok güzel duruyor
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Reis-i Eagles 10 yıl
kılıfı cihazdan şık be
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