Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu ne zaman ve hangi özelliklerle gelecek?

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payını yeni üçe katlanabilir modeliyle genişletmek istiyor.

    Samsung'un üçe katlanabilir akıllı telefonu ne zaman çıkacak?

    Samsung, 2025 yılında piyasaya sunmayı planladığı yeni bir üç katlanır akıllı telefonla katlanabilir ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Cihaz, iki kez katlanabilen bir ekrana sahip olup, bu özelliğiyle hem tablet boyutunda bir görüntü sağlıyor hem de kompakt bir telefon haline dönüşebiliyor. Samsung'un bu kendisi için yenilikçi telefonunu küresel pazara sunması durumunda, Huawei'nin yalnızca Çin'de satışa sunduğu Mate XT modelinden sonra, dünya genelindeki ilk üç katlanır telefon olma potansiyeline sahip olabilir.

    Samsung'un katlanabilir telefonları konusunda bugüne kadar gösterdiği başarılara bakıldığında, bu yeni modelin de en güncel Qualcomm yonga seti olan Snapdragon 8 Elite ile geleceği tahmin ediliyor. Bu yonga seti, mevcut Galaxy Z Fold 6'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %40 daha yüksek GPU performansı ve %35 daha gelişmiş ışın izleme yetenekleri sunuyor. Ayrıca %44 oranında enerji verimliliği sağlıyor, bu da oyun ve çoklu görevler için yüksek performans anlamına geliyor.

    Snapdragon 8 Elite'in yeniliklerinden biri de yapay zeka yeteneklerini %45 oranında artıran geliştirilmiş bir NPU'ya sahip olması. Bu sayede, Galaxy'nin gelişmiş yapay zeka özelliklerinin üç katlanır telefon modelinde de yer alacağı öngörülüyor.

    Samsung’un bu üç katlanır modelinin, Galaxy Z Fold 6'dan daha ince olması bekleniyor. Bu nedenle, cihazda büyük kamera sensörlerinin yer almayacağı, mevcut Galaxy Z Fold 6 modeline benzer bir kamera kurulumu olacağı düşünülüyor. Örnek olarak, Galaxy Z Fold 6'nın kamera özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 50 MP geniş açı (f/1.8), 10 MP telefoto (f/2.4) ve 12 MP ultra geniş açı (f/2.2).

    Sonuç olarak, Samsung’un bu yeni cihazı, hem performans hem de esneklik açısından üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor ve teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    afyon en iyi lokumcusu honda civic fd6 akü kaç amper digiturk gelişmiş kurulum ayarları android telefon xray cihazından nasıl geçirilir vaillant kombi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9
    HP 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız