Samsung’un ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu ne zaman ve hangi özelliklerle gelecek?

Samsung, 2025 yılında piyasaya sunmayı planladığı yeni bir üç katlanır akıllı telefonla katlanabilir ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Cihaz, iki kez katlanabilen bir ekrana sahip olup, bu özelliğiyle hem tablet boyutunda bir görüntü sağlıyor hem de kompakt bir telefon haline dönüşebiliyor. Samsung'un bu kendisi için yenilikçi telefonunu küresel pazara sunması durumunda, Huawei'nin yalnızca Çin'de satışa sunduğu Mate XT modelinden sonra, dünya genelindeki ilk üç katlanır telefon olma potansiyeline sahip olabilir.

Samsung'un katlanabilir telefonları konusunda bugüne kadar gösterdiği başarılara bakıldığında, bu yeni modelin de en güncel Qualcomm yonga seti olan Snapdragon 8 Elite ile geleceği tahmin ediliyor. Bu yonga seti, mevcut Galaxy Z Fold 6'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %40 daha yüksek GPU performansı ve %35 daha gelişmiş ışın izleme yetenekleri sunuyor. Ayrıca %44 oranında enerji verimliliği sağlıyor, bu da oyun ve çoklu görevler için yüksek performans anlamına geliyor.

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Snapdragon 8 Elite'in yeniliklerinden biri de yapay zeka yeteneklerini %45 oranında artıran geliştirilmiş bir NPU'ya sahip olması. Bu sayede, Galaxy'nin gelişmiş yapay zeka özelliklerinin üç katlanır telefon modelinde de yer alacağı öngörülüyor.

Samsung’un bu üç katlanır modelinin, Galaxy Z Fold 6'dan daha ince olması bekleniyor. Bu nedenle, cihazda büyük kamera sensörlerinin yer almayacağı, mevcut Galaxy Z Fold 6 modeline benzer bir kamera kurulumu olacağı düşünülüyor. Örnek olarak, Galaxy Z Fold 6'nın kamera özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 50 MP geniş açı (f/1.8), 10 MP telefoto (f/2.4) ve 12 MP ultra geniş açı (f/2.2).

Sonuç olarak, Samsung’un bu yeni cihazı, hem performans hem de esneklik açısından üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor ve teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

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