Merakla beklenen Realme GT 7 Pro’nun çıkış tarihi ve özellikleri netleşiyor

Realme, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirketin merakla beklenen GT 7 Pro modeli bu ay Çin'de piyasaya çıkacak ve ardından kasım ayında küresel pazarlarda da satışa sunulacak. Realme, cihazın Hindistan, İtalya, İspanya, Malezya ve Tayland gibi önemli bölgelerin de dahil olduğu 10’dan fazla ülkede aynı anda satışa çıkacağını doğruladı. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

GT 7 Pro'nun en öne çıkan özelliği şüphesiz Snapdragon 8 Elite yonga seti olacak. Bu yeni nesil işlemci, 3nm üretim sürecine sahip ve iki yüksek performans çekirdeği sayesinde 4.32 GHz'e kadar ulaşan saat hızları ile sektördeki en hızlı işlemcilerden biri olma iddiasını taşıyor. Yonga seti, performans ve enerji verimliliğinde büyük gelişmeler sunarken, AnTuTu testlerinde 3 milyon puanı aşması bekleniyor.

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Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında, Samsung tarafından özelleştirilmiş 1.5K çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızında bir ekran bulunuyor. Realme'nin bu modelinde ilk kez ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılacağı ve cihazın IP68/69 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı konuşuluyor.

Kamera sistemine gelince, GT 7 Pro’nun yüksek kaliteli bir kurulumla gelmesi bekleniyor. Ana kamera olarak 50 megapiksel Sony IMX906 sensör kullanılacak ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunacak. Ayrıca, 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ile 3x optik zoom sunan 50 megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto lensin de yer alacağı bildiriliyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte olacak.

Batarya tarafında da önemli bir yenilik sunuluyor. 6.500 mAh kapasitesindeki yüksek yoğunluklu silikon karbon batarya, 100W kablolu hızlı şarj desteği ile gelecek. Bu sayede cihazın oldukça hızlı bir şekilde şarj olacağı ve uzun süreli kullanım sunacağı belirtiliyor.

Realme GT 7 Pro’nun, önceki modellerden farklı olarak kamera modülünde de bir değişiklik yaparak, daha modern ve kare bir tasarım anlayışına yöneldiği de gelen bilgiler arasında.

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Realme GT 7 Pro'nun çıkış tarihi ve özellikleri netleşiyor