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    Merakla beklenen Realme GT 7 Pro’nun çıkış tarihi ve özellikleri netleşiyor

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri konumunda bulunan Realme, yeni amiral gemisi modeli GT 7 Pro üzerindeki çalışmalarında sona geldi. İşte Realme GT 7 Pro'nun çıkış tarihi.

    Realme GT 7 Pro'nun çıkış tarihi ve özellikleri netleşiyor

    Realme, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirketin merakla beklenen GT 7 Pro modeli bu ay Çin'de piyasaya çıkacak ve ardından kasım ayında küresel pazarlarda da satışa sunulacak. Realme, cihazın Hindistan, İtalya, İspanya, Malezya ve Tayland gibi önemli bölgelerin de dahil olduğu 10’dan fazla ülkede aynı anda satışa çıkacağını doğruladı. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

    GT 7 Pro'nun en öne çıkan özelliği şüphesiz Snapdragon 8 Elite yonga seti olacak. Bu yeni nesil işlemci, 3nm üretim sürecine sahip ve iki yüksek performans çekirdeği sayesinde 4.32 GHz'e kadar ulaşan saat hızları ile sektördeki en hızlı işlemcilerden biri olma iddiasını taşıyor. Yonga seti, performans ve enerji verimliliğinde büyük gelişmeler sunarken, AnTuTu testlerinde 3 milyon puanı aşması bekleniyor.

    Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında, Samsung tarafından özelleştirilmiş 1.5K çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızında bir ekran bulunuyor. Realme'nin bu modelinde ilk kez ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılacağı ve cihazın IP68/69 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı konuşuluyor.

    Kamera sistemine gelince, GT 7 Pro’nun yüksek kaliteli bir kurulumla gelmesi bekleniyor. Ana kamera olarak 50 megapiksel Sony IMX906 sensör kullanılacak ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunacak. Ayrıca, 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ile 3x optik zoom sunan 50 megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto lensin de yer alacağı bildiriliyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte olacak.

    Batarya tarafında da önemli bir yenilik sunuluyor. 6.500 mAh kapasitesindeki yüksek yoğunluklu silikon karbon batarya, 100W kablolu hızlı şarj desteği ile gelecek. Bu sayede cihazın oldukça hızlı bir şekilde şarj olacağı ve uzun süreli kullanım sunacağı belirtiliyor.

    Realme GT 7 Pro’nun, önceki modellerden farklı olarak kamera modülünde de bir değişiklik yaparak, daha modern ve kare bir tasarım anlayışına yöneldiği de gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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