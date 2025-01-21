Samsung’un üçe katlanır ilk telefonu hakkında yeni bilgiler var

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Samsung’un ilk kez piyasaya sunmayı planladığı üçe katlanır telefonun, gelen bilgilere göre 2025’in üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Bu tarihin, markanın katlanabilir cihazlarını genellikle yılın ikinci yarısında duyurmasıyla örtüştüğü söyleniyor. Sektördeki bazı kaynaklara göre söz konusu modelin ekranı açıldığında yaklaşık 9,9 ila 10 inçlik geniş bir yüzey sunacak. Böylece cebinize sığan, ancak ihtiyaç duyduğunuzda tablet benzeri bir deneyime geçebileceğiniz bir ürün ortaya çıkabilir.

Üçe katlanır telefonun en çok merak edilen yanlarından biri katlama mekanizması. Dedikodulara göre Samsung, ekran kapalıyken cam yüzeyin korunmasına özen gösteren bir tasarıma öncelik veriyor. Daha önceki katlanabilir telefonlarda yaşanan dayanıklılık sorunlarının bu modelde minimize edileceği ve Huawei Mate XT gibi rakip cihazların benzeri konseptlerinden ayrışacağı ifade ediliyor. Öte yandan, üç parçalı yapının ağırlık konusunda nasıl bir sonuç vereceği de merak konusu. Samsung’un mevcut katlanabilir modelleri her yeni sürümde biraz daha incelse de, bu defa daha büyük bir ekran ve pil gereksinimi cihazın kütlesini arttırabilir.

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Şirketin katlanabilir ürün yelpazesi 2025’te yalnızca bu üçe katlanır modeli içermeyecek. Galaxy Z Flip FE kod adlı, daha uygun fiyatlı olduğu söylenen bir başka modelle birlikte toplamda dört katlanabilir telefondan söz ediliyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 7’nin de önceki özel sürümündeki gibi dijital kalem desteğini sağlayan panel katmanına sahip olmayacağı, böylece daha ince bir gövde sunabileceği konuşuluyor.

Yapılan sızıntılara göre 2025’te çıkacak katlanabilir cihazların bir bölümünde Exynos 2500 işlemcinin kullanılması hedefleniyor. Ancak Samsung’un üst segment Galaxy S25 serisinde, üretim aşamasındaki sıkıntılar yüzünden muhtemelen Snapdragon 8 Elite platformu tercih edilecek. Öte yandan, Flip FE modelinde Exynos 2400e olarak anılan daha düşük özellikli bir işlemci yer alması muhtemel.

Samsung’un üçe katlanır telefon için 2025’in ikinci çeyreğinde üretime başlaması ve ilk etapta 200.000 adetlik bir parti hazırlaması bekleniyor. Sayı bir hayli sınırlı görünse de, firmanın piyasadaki talebi ölçmek istediği düşünülüyor.

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