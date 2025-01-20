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    Bu haber Galaxy S25 Slim modelini bekleyenleri üzebilir

    Samsung’un bir süredir üzerine çalıştığı ancak hakkında pek çok farklı iddianın dolaştığı yeni telefonu Galaxy S25 Slim’den kendisini bekleyenleri üzecek haberler geliyor.

    Bu haber Galaxy S25 Slim modelini bekleyenleri üzebilir

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, teknoloji dünyasında büyük ilgi görmeye devam ederken, bir modelle ilgili ortaya çıkan haberler kafa karışıklığı yaratıyor. İddialara göre, Galaxy S25 Slim adıyla anılan bu model, belirli pazarlarda satışa sunulmayabilir. Ünlü teknoloji analisti Evan Blass’ın yaptığı açıklamalar, bu cihazın ABD'de satışa çıkmayabileceğini işaret ediyor.

    Galaxy S25 Slim’in başlangıçta diğer modellerle birlikte 22 Ocak'taki tanıtım etkinliğinde duyurulması bekleniyordu. Ancak cihazın çıkışının Mayıs ayına ertelendiği söylentileri dolaşıyor. Blass’ın son açıklaması ise daha çarpıcı: ABD’deki operatörler bu modeli listelerine almayabilir. Bu da cihazın, tıpkı Samsung’un yalnızca Güney Kore pazarına sunduğu Galaxy Z Fold Special Edition gibi, sınırlı bölgelere yönelik bir ürün olabileceğini düşündürüyor.

    Samsung’un, Galaxy S25 Slim adını bile değiştirebileceği konuşuluyor. Bu modelin, fiyat ve konumlandırma açısından Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra’nın arasında yer alması bekleniyor. Ancak, bu durum yalnızca cihazın satışa sunulacağı bölgelerde geçerli olacak gibi görünüyor.

    Galaxy S25 Slim, tasarımıyla öne çıkacak bir cihaz olarak tanımlansa da bu incelik beraberinde bazı dezavantajları getirebilir. Söylentilere göre, cihazın kalınlığı yalnızca 5-6 mm olacak. Ancak bu tasarım tercihi, batarya kapasitesinin azaltılması gibi teknik kısıtlamalara yol açabilir. Özellikle Samsung’un yeni modellerinde kullanılacağı belirtilen silikon-karbon anot teknolojisinin bu cihazda yer almayacağı ve geleneksel lityum-iyon batarya teknolojisinin kullanılacağı ifade ediliyor. Bu da daha düşük pil performansı anlamına gelebilir.

    Rekabet açısından değerlendirildiğinde, Galaxy S25 Slim’in pazara geç çıkışı ve sınırlı bölgelerde satışa sunulması, Apple’ın yaklaşan iPhone 17 Air modeliyle yarışını zorlaştırabilir. Samsung’un gelecek hafta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde sürprizler yaşanması ihtimal dahilinde olsa da Galaxy S25 Slim’in sahneye çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak konusu. Şirketin resmi açıklaması, bu tartışmalara son noktayı koyacak.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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