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    Samsung ve Xiaomi Hindistan pazarında sürpriz bir isme geçildi!

    Akıllı telefon pazarında rekabet günden güne artarken, dünyanın en önemli şirketlerinden ikisi konumunda olan Samsung ve Xiaomi, Hindistan pazarında yeni bir rakip ile karşı karşıya.

    Samsung ve Xiaomi Hindistan pazarında sürpriz bir isme geçildi! Tam Boyutta Gör

    Vivo, 2024'ün üçüncü çeyreğinde (Q3) global akıllı telefon pazarında önemli bir yükseliş göstererek liderlik koltuğuna oturdu. Canalys tarafından yayımlanan rapora göre Çinli teknoloji devi, bu dönemde 9,1 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirerek pazarın %19'unu elinde tuttu. Bu başarı, Vivo'nun geçen yılın aynı döneminde elde ettiği %17'lik pazar payına göre dikkate değer bir artışa işaret ediyor.

    Vivo’nun bu yükselişi, pazarın köklü oyuncuları Xiaomi ve Samsung’u zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Xiaomi, 7,8 milyon adet sevkiyatla %17 pazar payına sahip oldu. Sevkiyat rakamları geçen yıla göre hafif bir artış gösterse de, marka %1 oranında pazar payı kaybı yaşadı. Öte yandan, Samsung'un düşüşü daha belirgin. Güney Koreli şirket, 7,5 milyon adet sevkiyatla %16 pazar payı elde etti. Bu, 2023'teki %18'lik paya ve 7,9 milyon adet sevkiyat rakamına kıyasla kayda değer bir gerileme anlamına geliyor.

    İlk beş içerisinde yer alan diğer markalar ise Oppo ve Realme oldu. Oppo, 6,3 milyon sevkiyat ile %13 pazar payına ulaşarak geçen yıla göre %43 oranında büyüme kaydetti. Realme ise 5,3 milyon adet sevkiyat yaparak %11’lik bir pazar payı elde etti, ancak geçen yılın aynı dönemine göre sevkiyatları %8 oranında düştü.

    Genel olarak, akıllı telefon pazarında %9 oranında bir büyüme gerçekleşti ve toplam sevkiyatlar 47,1 milyon adede ulaştı. Analistler, 2025 yılında pazarın tek haneli büyüme oranlarıyla yoluna devam edeceğini öngörüyor. Özellikle ultra düşük fiyatlı 5G segmenti, tüketiciler için önemli bir çekim noktası olmaya devam edecek ve bu segmentin büyümenin itici gücü olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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