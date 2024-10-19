Samsung ve Xiaomi Hindistan pazarında sürpriz bir isme geçildi!

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Vivo, 2024'ün üçüncü çeyreğinde (Q3) global akıllı telefon pazarında önemli bir yükseliş göstererek liderlik koltuğuna oturdu. Canalys tarafından yayımlanan rapora göre Çinli teknoloji devi, bu dönemde 9,1 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirerek pazarın %19'unu elinde tuttu. Bu başarı, Vivo'nun geçen yılın aynı döneminde elde ettiği %17'lik pazar payına göre dikkate değer bir artışa işaret ediyor.

Vivo’nun bu yükselişi, pazarın köklü oyuncuları Xiaomi ve Samsung’u zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Xiaomi, 7,8 milyon adet sevkiyatla %17 pazar payına sahip oldu. Sevkiyat rakamları geçen yıla göre hafif bir artış gösterse de, marka %1 oranında pazar payı kaybı yaşadı. Öte yandan, Samsung'un düşüşü daha belirgin. Güney Koreli şirket, 7,5 milyon adet sevkiyatla %16 pazar payı elde etti. Bu, 2023'teki %18'lik paya ve 7,9 milyon adet sevkiyat rakamına kıyasla kayda değer bir gerileme anlamına geliyor.

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İlk beş içerisinde yer alan diğer markalar ise Oppo ve Realme oldu. Oppo, 6,3 milyon sevkiyat ile %13 pazar payına ulaşarak geçen yıla göre %43 oranında büyüme kaydetti. Realme ise 5,3 milyon adet sevkiyat yaparak %11’lik bir pazar payı elde etti, ancak geçen yılın aynı dönemine göre sevkiyatları %8 oranında düştü.

Genel olarak, akıllı telefon pazarında %9 oranında bir büyüme gerçekleşti ve toplam sevkiyatlar 47,1 milyon adede ulaştı. Analistler, 2025 yılında pazarın tek haneli büyüme oranlarıyla yoluna devam edeceğini öngörüyor. Özellikle ultra düşük fiyatlı 5G segmenti, tüketiciler için önemli bir çekim noktası olmaya devam edecek ve bu segmentin büyümenin itici gücü olması bekleniyor.

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