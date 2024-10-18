Red Magic’in yeni modeli, oyun tutkunlarını yine kendine hayran bırakacak

Tam Boyutta Gör

Nubia'nın yeni amiral gemisi Red Magic 10 Pro, Çin'in MIIT otoritesinden onay aldı ve bu gelişme, cihazın yakında piyasaya sürüleceğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edilebilir. Model numarası NX789J olan telefonun, geçen yılın Red Magic 9 Pro modeli olan NX769J ile benzer bir numaralandırmaya sahip olması, bu yeni cihazın Red Magic 10 Pro olabileceğini gösteriyor. Resmi tanıtımın ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.

Red Magic 10 Pro'nun temel özellikleri henüz açıklanmasa da, bazı sızıntılar cihazın etkileyici bir oyun telefonu olacağını öne sürüyor. Snapdragon 8 Elite yonga seti ile güçlendirileceği düşünülen telefon, oyun performansını maksimuma çıkarmak için bağımsız bir oyun çipi ve entegre aktif soğutma sistemi ile gelecek. Ayrıca, cihazın oyun deneyimini geliştiren özel düğmelere sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Pro’nun canlı görüntüleri ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Batarya kapasitesi ise telefonun en dikkat çekici yanlarından biri olabilir. Söylentilere göre, Red Magic 10 Pro, 6500 mAh'ı aşan bir bataryaya sahip olacak ve bu da onu Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip en büyük bataryalı telefonlardan biri haline getirecek. Cihazın ekranı ise 1.5K çözünürlüklü OLED bir panelle donatılacak ve ön kamera için en yeni ekran altı teknoloji kullanılacak.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Magic 9 Pro'da ise 6.8 inçlik BOE Q9+ ekran kullanılmış ve telefon, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile gelmişti. Ayrıca, cihazda LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 6500 mAh kapasiteli bir batarya ile 80W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Red Magic serisinin yeni modeli olan 10 Pro'nun, bu donanımlar üzerine önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Red Magic 10 Pro, özellikle oyun tutkunlarına hitap eden bir cihaz olacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.