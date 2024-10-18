Red Magic’in yeni modeli, oyun tutkunlarını yine kendine hayran bırakacak

Nubia'nın yeni amiral gemisi Red Magic 10 Pro, Çin'in MIIT otoritesinden onay aldı ve bu gelişme, cihazın yakında piyasaya sürüleceğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edilebilir. Model numarası NX789J olan telefonun, geçen yılın Red Magic 9 Pro modeli olan NX769J ile benzer bir numaralandırmaya sahip olması, bu yeni cihazın Red Magic 10 Pro olabileceğini gösteriyor. Resmi tanıtımın ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.
Red Magic 10 Pro'nun temel özellikleri henüz açıklanmasa da, bazı sızıntılar cihazın etkileyici bir oyun telefonu olacağını öne sürüyor. Snapdragon 8 Elite yonga seti ile güçlendirileceği düşünülen telefon, oyun performansını maksimuma çıkarmak için bağımsız bir oyun çipi ve entegre aktif soğutma sistemi ile gelecek. Ayrıca, cihazın oyun deneyimini geliştiren özel düğmelere sahip olacağı belirtiliyor.
Batarya kapasitesi ise telefonun en dikkat çekici yanlarından biri olabilir. Söylentilere göre, Red Magic 10 Pro, 6500 mAh'ı aşan bir bataryaya sahip olacak ve bu da onu Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip en büyük bataryalı telefonlardan biri haline getirecek. Cihazın ekranı ise 1.5K çözünürlüklü OLED bir panelle donatılacak ve ön kamera için en yeni ekran altı teknoloji kullanılacak.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Magic 9 Pro'da ise 6.8 inçlik BOE Q9+ ekran kullanılmış ve telefon, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile gelmişti. Ayrıca, cihazda LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 6500 mAh kapasiteli bir batarya ile 80W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Red Magic serisinin yeni modeli olan 10 Pro'nun, bu donanımlar üzerine önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Red Magic 10 Pro, özellikle oyun tutkunlarına hitap eden bir cihaz olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...