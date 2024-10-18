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    Red Magic’in yeni modeli, oyun tutkunlarını yine kendine hayran bırakacak

    Oyunseverlerin merakla takip ettiği serilerden biri olan Red Magic, yakın zamanda yeni modeli Red Magic 10 Pro ile karşımıza çıkabilir. Cihazın sızdırılan özellikleri şimdiden beklentileri yükseltti.

    Red Magic’in yeni modeli, oyunseverleri heyecanlandırıyor Tam Boyutta Gör

    Nubia'nın yeni amiral gemisi Red Magic 10 Pro, Çin'in MIIT otoritesinden onay aldı ve bu gelişme, cihazın yakında piyasaya sürüleceğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edilebilir. Model numarası NX789J olan telefonun, geçen yılın Red Magic 9 Pro modeli olan NX769J ile benzer bir numaralandırmaya sahip olması, bu yeni cihazın Red Magic 10 Pro olabileceğini gösteriyor. Resmi tanıtımın ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.

    Red Magic 10 Pro'nun temel özellikleri henüz açıklanmasa da, bazı sızıntılar cihazın etkileyici bir oyun telefonu olacağını öne sürüyor. Snapdragon 8 Elite yonga seti ile güçlendirileceği düşünülen telefon, oyun performansını maksimuma çıkarmak için bağımsız bir oyun çipi ve entegre aktif soğutma sistemi ile gelecek. Ayrıca, cihazın oyun deneyimini geliştiren özel düğmelere sahip olacağı belirtiliyor.

    Batarya kapasitesi ise telefonun en dikkat çekici yanlarından biri olabilir. Söylentilere göre, Red Magic 10 Pro, 6500 mAh'ı aşan bir bataryaya sahip olacak ve bu da onu Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip en büyük bataryalı telefonlardan biri haline getirecek. Cihazın ekranı ise 1.5K çözünürlüklü OLED bir panelle donatılacak ve ön kamera için en yeni ekran altı teknoloji kullanılacak.

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Magic 9 Pro'da ise 6.8 inçlik BOE Q9+ ekran kullanılmış ve telefon, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile gelmişti. Ayrıca, cihazda LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 6500 mAh kapasiteli bir batarya ile 80W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Red Magic serisinin yeni modeli olan 10 Pro'nun, bu donanımlar üzerine önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Red Magic 10 Pro, özellikle oyun tutkunlarına hitap eden bir cihaz olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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