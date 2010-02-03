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Samsung, Wi-Fi'lı e-kitap okuyucusu E6'ı satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung, ürün gamındaki SNE-50K (5 inç) elektronik kitap okuyucusunun bir üst modeli SNE-60K yada bilinen adıyla E6'ı bu ay içersinde Kore'de satışa sunuyor. Firma, E6'ı Ocak ayında yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de sergilemişti.

Bir alt modeline göre e-ink ekranı 1 inç daha büyük olan E6, Wi-Fi desteğiyle öne çıkıyor ve kullanıcılara her yerden yeni Kyobo üzerinden elektronik kitap içeri yükleme imkanı veriyor. Üzerinde 2GB'lık depolama alanı sunan okuyucu, PDF/ePUB, MP3 formatlarını desteklerken, text-to-speech (TTS- Yazılı metni karşı tarafa sesli olarak aktarır) ve el yazısı tanıma gibi özellikleriyle geliyor. Samsung, E6'nın tek bir dolumda yaklaşık 2 hafta çalışacağını belirtiyor.

Güney Kore'nin en büyük kitapçısı Kyobo'da 8 Şubat'tan itibaren, Samsung Plaza'larda da 17 Şubat'ta satışına başlanacak E6'nın satış fiyatıysa yaklaşık 370 dolar.


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Mertcan. 9 yıl
husNUKE haklısın ama iPad ile bunu karşılaştırmak da çok doğru olmaz.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler,güzel bişeye benziyor
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husNUKE 9 yıl
ipad'ı beğenmedim ama kim ipad 499$'a satılırken 370$ verip bunu alır
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resler 9 yıl
Alt modeli kaç inç? Çözünürlük kaç piksel?
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Shady 9 yıl

resler

Alt modeli kaç inç? Çözünürlük kaç piksel?


Alt modeli 5 inç (Bu bilgi haberde de mevcuttu)

6 inç'lik e-ink ekranın çözünürlüğü de sabit olup 800 x 600'dir.
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