Samsung, Wi-Fi'lı e-kitap okuyucusu E6'ı satışa sunuyor

Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung, ürün gamındaki SNE-50K (5 inç) elektronik kitap okuyucusunun bir üst modeli SNE-60K yada bilinen adıyla E6'ı bu ay içersinde Kore'de satışa sunuyor. Firma, E6'ı Ocak ayında yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de sergilemişti.

Bir alt modeline göre e-ink ekranı 1 inç daha büyük olan E6, Wi-Fi desteğiyle öne çıkıyor ve kullanıcılara her yerden yeni Kyobo üzerinden elektronik kitap içeri yükleme imkanı veriyor. Üzerinde 2GB'lık depolama alanı sunan okuyucu, PDF/ePUB, MP3 formatlarını desteklerken, text-to-speech (TTS- Yazılı metni karşı tarafa sesli olarak aktarır) ve el yazısı tanıma gibi özellikleriyle geliyor. Samsung, E6'nın tek bir dolumda yaklaşık 2 hafta çalışacağını belirtiyor.

Güney Kore'nin en büyük kitapçısı Kyobo'da 8 Şubat'tan itibaren, Samsung Plaza'larda da 17 Şubat'ta satışına başlanacak E6'nın satış fiyatıysa yaklaşık 370 dolar.