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Samsung, yeni müzik telefonu M7600 Beat DJ'i tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,5b
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13
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung, yeni müzik telefonu M7600 Beat DJ'i tanıttı
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Samsung, yeni müzik telefonu M7600 Beat DJ'i tanıttı
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Samsung, yeni müzik telefonu M7600 Beat DJ'i tanıttı
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Mobil Dünya Kongresi (MWC 2009) en sonunda kapılarını teknoloji meraklılarına açtı ve üreticiler ard arda birbirinden ilginç modellerini tanıtmaya başladı.

Fuarın yıldızlarından Samsung, ''M7600 Beat DJ'' kod adlı müzik telefonunu duyurdu. M7600 ile ilgili bazı söylentileri ve Dailymobile.se adresinde yayınlanan fotoğrafları daha önce sizlerle paylaşmıştık; söylentiler tamamen doğru çıktı. Quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen M7600, ses uzmanı Bang&Olufsen'ın ''ICEpower'' teknolojisini kullanıyor. ICEpower, müzik severlere en berrak ses kalitesini vaadediyor.

Telefonda 2.8 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekranda, daha güzel renkler sunmasının yanısıra TFT'ye oranla daha az güç tüketen OLED teknolojisi kullanılmış. Telefonun 50 MB'lık dahili belleğini, microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Fotoraflardan da görüşebileceği gibi telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüklü kamera ve flaş bulunmakta. Kameraya otomatik odaklama sistemi eşlik ediyor.

Bluetooth ve A-GPS bağlantılarına sahip telefonda, WI-FI desteğini görememek pek çok kullanıcıyı üzebilir. Bunların dışında telefonda 3.5 mm jak girişi ve telefona ismini veren ''Beat DJ'' uygulaması mevcut. Beat DJ sayesinde, telefonunuzdaki şarkılara müdahale edebiliyorsunuz.

Son olarak DivX, Xvid, WMV ve MPEG4 gibi popüler video formatlarını destekleyen M7600 DJ'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği belirsizliğini şu an için koruyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
Boyut ve ağırlık: 112 x 51 x 13.9 mm / 99.7 gram
Ekran: 2.8 inç, 240x400 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik OLED ekran
Bellek: 50 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.0 Megapiksel, otomatik odaklama, flaş
Video kaydı: 640x480@15 FPS
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Var
Batarya: 960 mAh lityum iyon


http://www.samsungcentral.net/2009/02/16/samsung-m7600-beatdj-official-photos-and-specs-unleashed/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
telefon bir tarz telefonu bunu ilk bakışt anlayabiliyoruz.
aynı zamanda beat dj yani adının neden dj oldugunuda..
müzik sesi cooook.. fazla kulaklıgıda telefona özel üretilmişş 2 adet üstte ve altta höporlor war fazla izgi cekmesede telefonn bir harikaa bence ilk bakışta telefonun üstünü ve altını karıştırabilirizzz..3. resimdede telefon dogruu konulmuşş .. yanlış konulmuş dienlere karşılık
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megaturk 9 yıl

Bu telefonu kullanıyorum. Özelliği şu bu demiyecem ama bir şey varki bu telefon kimsede yok. Bir gören bir daha bakmak istiyor ...
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kokomoko 10 yıl
en son resimde telefonu ters koymuş akıllılar marka ters çıkmış..!! nasıl bir marketing dept varsa anlamadım gitti :))
telefon güzel ama.. başarılı çalışma Bang&Olufsen ıcepower anfi var daha ne olsun tamamıyle bir müzik telefonu
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N-0NE 10 yıl
Wifi olsa tam benlik telefon.I Love Music :)
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Yazılımcı Online 10 yıl
gps var wifi yok
ayrıca nie sony ericsson bölümünde bu haber sony walkman ' rakip diye mi?


Tipi pek hoşuma gitmedi. Gamepad 'i andırıo ciddiyetsiz bir stili var bence.
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m35 10 yıl
bence hiç hoş olmamıs mp3 çalarlara benziyo hani şu üzerinde sony yazan çakma dogubank ürünlei varya:D

hemde bu tipe 2.8inç :D
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