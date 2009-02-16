Samsung, yeni müzik telefonu M7600 Beat DJ'i tanıttı

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Mobil Dünya Kongresi (MWC 2009) en sonunda kapılarını teknoloji meraklılarına açtı ve üreticiler ard arda birbirinden ilginç modellerini tanıtmaya başladı.

Fuarın yıldızlarından Samsung, ''M7600 Beat DJ'' kod adlı müzik telefonunu duyurdu. M7600 ile ilgili bazı söylentileri ve Dailymobile.se adresinde yayınlanan fotoğrafları daha önce sizlerle paylaşmıştık; söylentiler tamamen doğru çıktı. Quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen M7600, ses uzmanı Bang&Olufsen'ın ''ICEpower'' teknolojisini kullanıyor. ICEpower, müzik severlere en berrak ses kalitesini vaadediyor.

Telefonda 2.8 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekranda, daha güzel renkler sunmasının yanısıra TFT'ye oranla daha az güç tüketen OLED teknolojisi kullanılmış. Telefonun 50 MB'lık dahili belleğini, microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Fotoraflardan da görüşebileceği gibi telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüklü kamera ve flaş bulunmakta. Kameraya otomatik odaklama sistemi eşlik ediyor.

Bluetooth ve A-GPS bağlantılarına sahip telefonda, WI-FI desteğini görememek pek çok kullanıcıyı üzebilir. Bunların dışında telefonda 3.5 mm jak girişi ve telefona ismini veren ''Beat DJ'' uygulaması mevcut. Beat DJ sayesinde, telefonunuzdaki şarkılara müdahale edebiliyorsunuz.

Son olarak DivX, Xvid, WMV ve MPEG4 gibi popüler video formatlarını destekleyen M7600 DJ'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği belirsizliğini şu an için koruyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

Boyut ve ağırlık: 112 x 51 x 13.9 mm / 99.7 gram

Ekran: 2.8 inç, 240x400 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik OLED ekran

Bellek: 50 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.0 Megapiksel, otomatik odaklama, flaş

Video kaydı: 640x480@15 FPS

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

GPS: Var

Batarya: 960 mAh lityum iyon

http://www.samsungcentral.net/2009/02/16/samsung-m7600-beatdj-official-photos-and-specs-unleashed/