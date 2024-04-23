Microsoft, yapay zeka kabiliyetlerini artırmak için Samsung ile iş birliği yapmak istiyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka trendi yaygınlaştıkça dünyanın en büyük şirketleri bu alandaki yeteneklerini güçlendirmek için yeni ortaklıklar arıyor. Yazılım devi Microsoft, yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmek için Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile iş birliği yapmak niyetinde.

Microsoft'tan tek fotoğraftan deepfake video oluşturan yapay zeka 2 gün önce eklendi

Samsung Yarı İletken İş Birimi Başkanı Kyung Kye-hyun, 14 Mayıs'ta Washington'da düzenlenecek MS CEO Summit 2024'e davet edildi. Zirvede, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve CEO'su Satya Nadella, yapay zeka alanındaki yeni iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Kyung Kye-hyun ile kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.

Galaxy AI'da yer alma planı

Microsoft'un Samsung ile ortaklaşa yapay zeka çipleri geliştirme ve tedarik etme olanaklarını değerlendirmek istediği bildiriliyor. Ayrıca şirket şu anda 100 milyon cihazda kullanılan Galaxy AI uygulama paketine kendi yapay zeka yazılım servislerini entegre etmek amacında. Bu sayede Microsoft, yapay teknolojisini daha geniş bir kitleye ulaştırabilecek ve pazar payını önemli ölçüde artırabilecek. Şu anda Samsung'un Galaxy AI'daki yapay zeka hizmetlerinin çoğu Google tarafından sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Samsung'un yanı sıra SK Hynix, LG Electronics ve SK Telecom'dan da üst düzey yöneticileri de zirveye davet etti. Uzmanlar, Güney Kore'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Microsoft tarafından davet edilmesinin sık rastlanan bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Bu da aslına bakılırsa Microsoft'un yapay zeka alanındaki başarısına katkıda bulunacak ittifaklar kurma konusunda ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi.

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Microsoft, yapay zekada Samsung ile iş birliği yapmak istiyor