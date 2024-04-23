Microsoft, yapay zeka kabiliyetlerini artırmak için Samsung ile iş birliği yapmak istiyor

Samsung Yarı İletken İş Birimi Başkanı Kyung Kye-hyun, 14 Mayıs'ta Washington'da düzenlenecek MS CEO Summit 2024'e davet edildi. Zirvede, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve CEO'su Satya Nadella, yapay zeka alanındaki yeni iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Kyung Kye-hyun ile kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.
Galaxy AI'da yer alma planı
Microsoft'un Samsung ile ortaklaşa yapay zeka çipleri geliştirme ve tedarik etme olanaklarını değerlendirmek istediği bildiriliyor. Ayrıca şirket şu anda 100 milyon cihazda kullanılan Galaxy AI uygulama paketine kendi yapay zeka yazılım servislerini entegre etmek amacında. Bu sayede Microsoft, yapay teknolojisini daha geniş bir kitleye ulaştırabilecek ve pazar payını önemli ölçüde artırabilecek. Şu anda Samsung'un Galaxy AI'daki yapay zeka hizmetlerinin çoğu Google tarafından sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu