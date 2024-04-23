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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka kabiliyetlerini artırmak için Samsung ile iş birliği yapmak istiyor

    Microsoft, yapay zeka alanındaki yeteneklerini daha ileri seviyelere taşıyabilmek için Samsung ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket bu konuda Samsung Yarı İletken İş Birimi Başkanı ile görüşecek.
    Microsoft, yapay zekada Samsung ile iş birliği yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka trendi yaygınlaştıkça dünyanın en büyük şirketleri bu alandaki yeteneklerini güçlendirmek için yeni ortaklıklar arıyor. Yazılım devi Microsoft, yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmek için Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile iş birliği yapmak niyetinde.

    Samsung Yarı İletken İş Birimi Başkanı Kyung Kye-hyun, 14 Mayıs'ta Washington'da düzenlenecek MS CEO Summit 2024'e davet edildi. Zirvede, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve CEO'su Satya Nadella, yapay zeka alanındaki yeni iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Kyung Kye-hyun ile kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.

    Microsoft, yapay zekada Samsung ile iş birliği yapmak istiyor

    Galaxy AI'da yer alma planı

    Microsoft'un Samsung ile ortaklaşa yapay zeka çipleri geliştirme ve tedarik etme olanaklarını değerlendirmek istediği bildiriliyor. Ayrıca şirket şu anda 100 milyon cihazda kullanılan Galaxy AI uygulama paketine kendi yapay zeka yazılım servislerini entegre etmek amacında. Bu sayede Microsoft, yapay teknolojisini daha geniş bir kitleye ulaştırabilecek ve pazar payını önemli ölçüde artırabilecek. Şu anda Samsung'un Galaxy AI'daki yapay zeka hizmetlerinin çoğu Google tarafından sağlanıyor.

    Microsoft, yapay zekada Samsung ile iş birliği yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Samsung'un yanı sıra SK Hynix, LG Electronics ve SK Telecom'dan da üst düzey yöneticileri de zirveye davet etti. Uzmanlar, Güney Kore'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Microsoft tarafından davet edilmesinin sık rastlanan bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Bu da aslına bakılırsa Microsoft'un yapay zeka alanındaki başarısına katkıda bulunacak ittifaklar kurma konusunda ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 9 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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