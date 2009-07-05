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Samsung'dan 16-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; R620

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan 16-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; R620
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Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden Samsung, R serisi dizüstü bilgisayar ailesini genişletmeye devam ediyor. Firma bir süre önce duyurduğu R720 modelinden sonra şimdi de R620 modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. 1920 x 1080 piksel (1366 x 768 piksel seçeneğ de var) çözünürlüğünü destekleyen 16-inç ekrana sahip yeni model 2.75 Kg ağırlığında. Intel platformunu kullanan ve Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen R620, 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor ayrıca bütçe veya ihtayaca göre 160/250/320/500GB gibi farklı kapasite alternatiflerine sahip SATA uyumlu sabit disk seçenekleriyle donatılabiliyor.

16-inç ekranıyla çoklu ortam uygulamalarında da iddialı olan sistem grafik operasyonlarından ise tercihe bağlı olarak Radeon HD 4330 veya Radeon HD 4650 sorumlu olabiliyor. Tabii her iki grafik çözümünün de DirectX 10.1 desteği sunduğunu ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabildiklerini de belirtelim. Optik sürücü olarak DVD yazıcısı ile gelen Samsung R620'nin diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer veriliyor. Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen R620'nin satışına önümüzdeki ay başlanması bekleniyor.


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3xorcist24 9 yıl
Bende bu ürünü aldım cok güzel bir makina iki saat cs3 programı ile calıstım ısınma ve ses olayı sıfır. ayrıca ekran kartı cok iyi.performans ve fiyat icin tavsiye edebilecegim bir makina %100 tercih ediyorum ayrıca kasasıda resimlerde gorundugunden daha da güzel gozukuyo
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yc#1 10 yıl
Ağırlığı iyi, en azından Acer'ın 16" leri gibi hantal değil.
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Batuist 10 yıl
samsungun laptopları gerçekten güzel..
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Deathßlue 10 yıl
Bu kasaya bayılıyorumda r522 ile aynı kasa yapmışlar bir fark göremedim ama sade ve çok şık.
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aokocax 10 yıl
Özellikle geniş ekranda çalışması gerekenler için dizüstü tercihleri oldukça kısıtlı, piyasada ancak birkaç model bulabiliyorsunuz onlarında fiyatı 2.500 ytl civarı. Umarım bu modelin fiyatı 2.000 üzerine çıkmaz.
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theyapici 10 yıl
iyiymiş ya bu samsung yapıyor hacım
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conqurues 10 yıl
Bu Yazıyı okurken aklımda sadelik ve ferahlık kavramları uyandı :)
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