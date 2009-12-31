Samsung'dan 7x optik yakınlaştırma yapabilen kompakt dijital kamera: CL80

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Yeni yılın yeni fırsatlar sunacağını düşünüyor ve her anınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Samsung'un yeni kamerası dikkatinizi çekebilir. Güney Kore merkezli teknoloji devinin CL80 adını verdiği kompakt dijital kamera hem tasarımı hem de uzun özellik listesiyle dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor. 14 megapiksel CCD sensör kullanan ve 7x optik yakınlaştırma desteği sunan Samsung CL80, 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED (kapasitif) ekran kullanıyor. İleri seviye görüntü sabitleme teknolojileriyle donatılan yeni kamera aynı zamanda ISO 4800 hassasiyet seviyesi ile geliyor.

720p çözünürlüğünde video (30fps) kaydına olanak tanıyan Samsung CL80, WiFi desteği ile kablosuz internet erişim desteği de sunuluyor. WiFi desteği ile internet erişiminin olduğu her yerde Facebook'a gibi sosyal paylaşım sitelerine veya diğer çevrimiçi servislere fotoğraf ve video atmak CL80 ile çok kolay. Diğer detayları arasında USB ve HDMI 1.3 gibi bağlantı özelliklerine yer verilen CL80, 1100 mAH SLB-11A pil kullanılıyor. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Samsung CL80 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.