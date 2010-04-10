Samsung'dan Corby serisi yeni netbook bilgisayarlar: Samsung N150 Corby

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, N150 Corby serisi netbook bilgisayarlarını üretti. Samsung Corby cep telefonları gibi renkli tasarıma sahip olan bilgisayarlarda Intel Atom N450 işlemci bulunuyor, sistem belleğinin 1GB olarak belirlendiği bilgisayarda depolama alanı 160 GB olarak belirlenmiş. Samsung N150 Corby netbook bilgisayarlarda 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan ekran kullanılıyor. Sarı, mavi, pembe renklerde üretilen bilgisayarlar 6 hücreli bataryaya sahip.