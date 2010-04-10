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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Corby serisi yeni netbook bilgisayarlar: Samsung N150 Corby

Samsung, Corby serisi adı altında yeni netbook bilgisayarlarını üretti.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, N150 Corby serisi netbook bilgisayarlarını üretti. Samsung Corby cep telefonları gibi renkli tasarıma sahip olan bilgisayarlarda Intel Atom N450 işlemci bulunuyor, sistem belleğinin 1GB olarak belirlendiği bilgisayarda depolama alanı 160 GB olarak belirlenmiş. Samsung N150 Corby netbook bilgisayarlarda 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan ekran kullanılıyor. Sarı, mavi, pembe renklerde üretilen bilgisayarlar 6 hücreli bataryaya sahip.
Samsung'ün ürettiği N150 Corby netbook bilgisayarlar Windows 7 Starter versiyonu ile 320$ yurtdışı satış etiketiyle satışa sunulacak

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DH Misafiri 7 yıl
Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben bu ürünün kırmızı rengini aldım daha bir ay bile olmadı ama sürekli kasıyor ve işlemlerimi aksatıyor. normalde internet üzer,ndeki basit oyunları kolaylıkla oynayabilmem gerekirken sürekli donuyor.. aldığıma çok pişmanım..
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DH Misafiri 9 yıl
Bence çok iyi bir netbook. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. En kısa zamanda bundan alacağım.
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