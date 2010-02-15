Samsung'dan monoblok tasarımlı cep telefonu; C3200 Monte Bar

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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan S5620 Monte ile birlikte Samsung'un Monte serisinin dokunmatik ekranlı olacağını düşünüyorduk ki Mobil Dünya Kongresi'nde Güney Koreli üretici bizi yanıltmış oldu.

111.8 x 46.9 x 13.3 mm boyutlarında ve sadece 77.3 gram ağırlığında tasarlanan C3200, monoblok tasarıma ve quadband GSM şebekesi desteğine sahip. 2.0 inç 240x320 piksel 262.144 renk TFT ekranlı cep telefonunun diğer özellikleri arasında 40 MB dahili bellek, 8 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilir kapasite, Bluetooth v2.1 veya USB bağlantısı aracılığıyla veri aktarımı, 3.5 mm jak girişi, FM radyo, radyo yayın kaydı, 2 megapiksel CMOS kamera ve 960 mAh lityum iyon batarya yer alıyor. Batarya 500 saate varan bekleme, 500 dakikaya varan konuşma süresi vaat ediyor.

http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_01.html