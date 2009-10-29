Samsung'dan yeni bir dokunmatik ekranlı telefon ufukta göründü; S5560

Şu günlerde dokunmatik ekranlı cep telefonlarına ağırlık veren Samsung firması, S5560 ile ürün gamına bir yenisini daha ekliyor.

106 x 53.5 x 11.9 mm boyutlarında ve 96 gram ağırlığında sade tasarıma sahip S5560, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarını desteklemekte. Ancak telefonda UMTS veya HSDPA desteğinin bulunmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Samsung'un, yeni cep telefonunda WI-FI bağlantısına yer vererek eksikliği kapatmaya çalıştığını görüyoruz. 78 MB'lık dahili belleği 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla yükseltebilen S5560'da 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama ve led flaş özellikleri eşlik etmekte.

Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında ise FM radyo ile 620 saate varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vaadeden batarya mevcut. Samsung S5560'ın kasım ayından itibaren 300 Euro civarında Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.