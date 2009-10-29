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Samsung'dan yeni bir dokunmatik ekranlı telefon ufukta göründü; S5560

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,6b
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6
Diğer
knight
Haber Editörü
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Şu günlerde dokunmatik ekranlı cep telefonlarına ağırlık veren Samsung firması, S5560 ile ürün gamına bir yenisini daha ekliyor.

106 x 53.5 x 11.9 mm boyutlarında ve 96 gram ağırlığında sade tasarıma sahip S5560, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarını desteklemekte. Ancak telefonda UMTS veya HSDPA desteğinin bulunmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Samsung'un, yeni cep telefonunda WI-FI bağlantısına yer vererek eksikliği kapatmaya çalıştığını görüyoruz. 78 MB'lık dahili belleği 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla yükseltebilen S5560'da 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama ve led flaş özellikleri eşlik etmekte.

Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında ise FM radyo ile 620 saate varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vaadeden batarya mevcut. Samsung S5560'ın kasım ayından itibaren 300 Euro civarında Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.


http://www.lesmobiles.com/telephones/samsung-s5560,fiche-technique.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
vay be telefona bak
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..Knight.. 9 yıl
Samsung S5560 ön inceleme (GSM Arena): gsmarena.com/...
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..Knight.. 9 yıl
Samsung S5560 inceleme (Phone Arena): phonearena.com/...
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laerrof 10 yıl
bu ne ya mantar gibi türedi bu dokunmatik cihazlar samsungda samsung da nokianın yolundan gitmeye başladı hafif kasa makyajı ve birkaç ufak özellik farklı fiyat tamam şimdi bu piyasaya yeni bir renk getirir ama kendi tüketicilerini seçim noktasında zorlar istediği satışı yapmak ve kullanıcı kitlesini oluşturmak adına zorluk çıkartır samsung kendi kendine hani radikal farklar olsa cihazlar arasında eyvallah samsung hiç bi sorun yaşamaz ama böyle makyaj kasalar ve ufak değişimlerle bu iş yürümez ben samsung e 200 kullanıyorum türkiyeye ilk geldiği hafta almıştım ama samsung e200 ün bile üzerine e200 tipinde zibilyon tane cihaz çıkarttı samsung güzel cihazların var ama bu kadar çeşitle tüketicinin kafasını kurcalama




herkese iyi çalışmalar...
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cssbaycelebi 10 yıl

laerrof

bu ne ya mantar gibi türedi bu dokunmatik cihazlar samsungda samsung da nokianın yolundan gitmeye başladı hafif kasa makyajı ve birkaç ufak özellik farklı fiyat tamam şimdi bu piyasaya yeni bir renk getirir ama kendi tüketicilerini seçim noktasında zorlar istediği satışı yapmak ve kullanıcı kitlesini oluşturmak adına zorluk çıkartır samsung kendi kendine hani radikal farklar olsa cihazlar arasında eyvallah samsung hiç bi sorun yaşamaz ama böyle makyaj kasalar ve ufak değişimlerle bu iş yürümez ben samsung e 200 kullanıyorum türkiyeye ilk geldiği hafta almıştım ama samsung e200 ün bile üzerine e200 tipinde zibilyon tane cihaz çıkarttı samsung güzel cihazların var ama bu kadar çeşitle tüketicinin kafasını kurcalama




herkese iyi çalışmalar...

ne olur bunun fiyatı.
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