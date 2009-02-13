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Samsung'un Android tabanlı akıllı telefonu yılın ikinci yarısına kaldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Android tabanlı akıllı telefonu yılın ikinci yarısına kaldı
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Mobil telekomünikasyon pazarının lider oyuncularından Samsung, önümüzdeki günlerde İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde çok sayıda yeni telefonunu tanıtması bekleniyor.

Bir süredir bu telefonlardan bir veya birkaçının Google'ın Android platformunu temel alacağı yönünde çeşitli haberler çıkmasına rağmen gelen son bilgiliere göre, Samsung markalı Android telefonlar için yılın ikinci yarısının beklenmesi gerekecek.

Henüz resmi detaylar açıklanmış olmasa da firmanın Kongre kapsamında Android tabanlı herhangi bir yeni akıllı telefon tanıtmayacağının kuvvetle muhtemel olduğu bildiriliyor.Samsung cephesinde yaşanan bu ötelemeyle birlikte en azından bir süre için daha G1 ve G2 modelleriyle HTC pazarın söz sahibi ismi olacak gibi görünüyor.


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max975 10 yıl
bize yarar zaten teknoloji özürlüsüyüz.
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