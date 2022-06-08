Güncel değeri 18 milyar dolar hesaplanan San José batığından yeni görüntüler

1708 yılında bir savaş sırasında batan San José kalyonunu incelemek için görevler yürüten Kolombiya ordusu, batık geminin yeni görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 18 milyar dolarlık hazine yüklü olduğu düşünülen kalyonun yeni görüntüleri haricinde gözlem görevleri sırasında iki gemi enkazı daha keşfedildiği belirtildi.
Enkazdan yeni görüntüler geldi
Kolombiya Ulusal Donanması, uzaktan kumandalı bir araç kullanarak gerçekleştirdiği dört farklı görev kapsamında Kolombiya'nın Karayipler tarafında Cartagena limanı yakınlarında yaklaşık 950 metre derinlikteki San José kalyonunun enkazına dalış gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen görevlerde enkazda altın külçeler, gümüş, zümrüt ve madeni paralarla birlikte birçok değerli eşya görüntülendi. İncelemelerde kalyonun insan müdahalesinden etkilenmediği de gözlemlendi.
Çalışmada yeni gemilerin de bulunduğunu belirten donanma komutanı Amiral Gabriel Pérez: "Aynı bölgede arkeolojik keşif için başka seçenekler gösteren iki keşfimiz daha var. Yani iş daha yeni başlıyor." dedi.
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şükürler olsun dolar artık düşecek