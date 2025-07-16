Perplexity CEO'su: Teknoloji devleri iyi bir fikir görünce hemen kopyalıyorlar

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlerden biri olan Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas, bu hafta bir etkinlikte üniversite ve doktora öğrencileriyle bir araya geldi. Bu etkinlikte gençlere çeşitli öğütlerde bulunan Srinivas, bu konuşması sırasında dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Teknoloji devlerinin gördükleri tüm iyi fikirleri kopyalayacağını, bunun neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyleyen Aravind Srinivas, yeni bir şeyler üretmek isteyen tüm girişimcilerin bunun farkında olup, buna göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti:

"Eğer şirketiniz yüz milyonlarca, hatta belki milyarlarca dolar gelir elde edebilecek potansiyele sahipse, her zaman sembol bir şirketin onu kopyalayacağını varsaymalısınız." Perplexity CEO'su "İyi olan her şeyi kopyalayacaklardır. Bence bu korkuyla yaşamak zorundasınız." diyerek gençleri Silikon Vadisi'inde kendilerini bekleyen gerçeklik hakkında uyardı.

Perplexity de Bu Kopyalamadan Nasibini Aldı

Özellikle ilk çıktığı dönemde Perplexity'yi diğer sohbet botlarından ayıran en önemli özelliği, interneti tarayarak cevaplar vermesiydi. ChatGPT gibi rakipleri ise o dönemde web'de arama yapamıyor, sadece kendi veri tabanlarında yer alan bilgileri kullanarak sohbetler gerçekleştiriyordu. Bu özelliği Perplexity'yi özel kılsa da bu durum çok uzun sürmedi. Çünkü diğer şirketler de benzer özellikler eklemeye başladı. Bunlardan ilki, Perplexity'den yaklaşık üç ay sonra oldukça benzer özelliklerle çıkan Google Bard oldu. Bard zamanla Gemini'a dönüştü ve Perplexity'den çok daha popüler hâle geldi.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 14 Temmuz 2025 2 gün önce eklendi

Google ve OpenAI gibi şirketlerin kendi sohbet botlarına web'de arama özelliği eklemesi elbette bunu doğrudan Perplexity'den kopyaladıkları anlamına gelmiyor. Ancak bu örnek, Aravind Srinivas'ın uyarısında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Teknoloji dünyasında tamamen yeni bir fikirle yola çıksanız bile birkaç ay içinde aynı şeyi yapan başka şirketlerle rekabete girmeniz gerekiyor. Bu yüzden sadece yeni fikirler üretmek yeterli olmuyor. Bu fikri geliştirip rakiplerinizin önünde kalmaya devam etmek için hiç durmadan çalışmanız gerekiyor.

Üstelik bu da her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü daha büyük şirketler her zaman daha fazla erişime sahip olduğu için, sizin ürününüzü rahatlıkla gölgede bırakabiliyorlar. Bunun çok net bir örneğini daha birkaç gün önce gördük. Perplexity, yapay zekalı ilk internet tarayıcısı olan Comet'i 9 Temmuz'da kullanıma sundu. Aynı gün Reuters, OpenAI'ın da Chrome'a rakip olacak bir yapay zekalı internet tarayıcısı üzeride çalıştığını paylaştı. Daha ortada böyle bir tarayıcı olmasa da o gün Comet'ten çok OpenAI'ın bu projesi konuşuldu.

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Perplexity CEO'su: Teknoloji devleri bütün iyi fikirleri kopyalıy

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