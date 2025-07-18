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    Kendi bataryasını değiştirebilen ilk insansı robot tanıtıldı

    Çin merkezli robotik şirketi UBTech, kendi bataryasını tamamen otonom şekilde değiştirebilen dünyanın ilk insansı robotu Walker S2’yi tanıttı.                  

    Kendi bataryasını değiştirebilen ilk insansı robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli UBTech, robotikte önemli bir başarıya imza atarak kendi bataryasını tamamen otonom şekilde değiştirebilen dünyanın ilk insansı robotu Walker S2’yi tanıttı.

    Üç dakikada bataryasını değiştirebiliyor

    Sanayi ortamlarında kesintisiz çalışmak üzere tasarlanan Walker S2, batarya paketini yalnızca üç dakika içinde insan yardımı olmadan değiştirebiliyor. Gelişmiş çift ayaklı yürüyüş kabiliyeti ve değiştirilebilir batarya sistemiyle donatılan Walker S2, dinamik endüstriyel alanlarda 7/24 kesintisiz çalışmak üzere üretildi.

    UBTech’e göre bu yeni nesil insansı robot, otomasyon alanında önemli bir dönüm noktası oluşturarak fabrikalarda insan müdahalesi olmadan devamlı çalışabilen robotların önünü açıyor.

    UBTech’in yayımladığı tanıtım videosunda, Walker S2 adlı robotun şarj istasyonuna ilerleyip boş bataryasını dikkatle çıkararak yerine dolu olanı taktığı gösterildi. Üç dakikada gerçekleştirilen işlem, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen otomatik olarak gerçekleştiriliyor.  Batarya değişimi tamamlandıktan sonra Walker S2 işine kaldığı yerden devam ediyor.

    Walker S2’nin bünyesinde gelişmiş bir çift batarya sistemi yer alıyor. Bu sistem, robotun ana bataryasında bir sorun yaşanması durumunda yedek bataryaya otomatik olarak geçmesini sağlıyor. Böylece robotun görevleri kesintiye uğramıyor.

    Ayrıca robot, mevcut koşullara göre enerji stratejisini kendisi belirleyebiliyor. Görevin aciliyetine bağlı olarak batarya değiştirme ya da doğrudan şarj etme arasında akıllıca tercih yapabiliyor.

    Fabrikalarda zeka çağı: Toplu robot işbirliği

    UBTech, yılın başlarında insansı robot işbirliğinde önemli bir gelişmeyi duyurmuş ve çeşitli endüstriyel görevlerde birlikte çalışan birden fazla insansı robotun dünyada ilk kez konuşlandırıldığını açıklamıştı.

    Zeekr’in 5G destekli akıllı fabrikasında sergilenene teknoloji, UBTech’in “BrainNet” isimli yeni çerçevesi etrafında şekilleniyor. BrainNet, robotların bulut destekli ortak zeka sistemi üzerinden birlikte hareket etmesini sağlıyor.

    Sistemdeki “süper beyin”, üretim hattında üst düzey karar alma ve planlama işlevlerini yürütüyor. Bu yapı, geniş ölçekli multimodal akıl yürütme modeliyle destekleniyor. Alt beyin ise gerçek zamanlı görevleri koordine ediyor. Gelişmiş algılama ve transformer tabanlı kontrol mekanizmaları sayesinde robotlar farklı görevleri esnek bir şekilde üstlenebiliyor.

    Bu sayede Walker S1 robotları artık yalnız çalışmak yerine senkronize şekilde görev paylaşımı yapabiliyor; montaj, denetim ve parça taşıma gibi işlemleri yüksek hız ve hassasiyetle yerine getiriyor. Sistem, otomotiv fabrikalarından toplanan gerçek verilerle eğitilmiş DeepSeek-R1 akıl yürütme modelinden güç alıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-ubtech-unveils-nonstop-robot https://cnevpost.com/2025/07/17/ubtech-humanoid-robot-autonomous-battery-swap/
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