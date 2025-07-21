Toprak yok, ilaç yok... Konteynerde dört mevsim tarım başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Illinois State Üniversitesi, modern tarım teknolojilerine öncülük eden Dikey Tarım Tesisi ile dikkat çekiyor. 1 Mayıs 2025’te açılan tesis, öğrencilere uygulamalı eğitim sunarken aynı zamanda sürdürülebilir kent tarımı için örnek bir model olmayı hedefliyor.

1-2 dönümlük araziye eşdeğer

Tam Boyutta Gör Üniversite kampüsünde konumlanan geleneksel 40 ft'lik bir nakliye konteyneri, artık yılın dört mevsimi üretim yapılan bir tarım ünitesi olarak hizmet veriyor. 200 bin dolarlık yatırımla kurulan bu özel sistem, topraksız ve pestisitsiz bir şekilde çalışıyor. Hidroponik dikey tarım yöntemiyle tasarlanan yapı, yılda dört mevsim boyunca üretim imkânı sunuyor. LED aydınlatma, geri döngülü besin çözeltileri ve otomasyonlu sulama sistemi sayesinde günlük sadece yaklaşık 19 litre suyla, 4.600 bitkiye kadar üretim yapılabiliyor. Bu da geleneksel tarımda 1-2 dönümlük araziye eşdeğer verim anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Tesisin kalbinde tam otomasyonlu bir kontrol sistemi yer alıyor. Sıcaklık, ışık seviyesi, bağıl nem, karbondioksit miktarı ve pH düzeyi gibi pek çok değişken sensörler aracılığıyla izleniyor. Tohumlar, önce kompostlanabilir kök küplerine yerleştirilerek 3-4 hafta boyunca fideye dönüşüyor. Ardından her biri yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan 256 adet dikey kuleye aktarılıyor ve 3-4 haftalık büyüme sürecine daha giriyor. Hasat edilen bitkiler tartılıp paketleniyor ve sistem yeni fidelerle yeniden döngüye giriyor.

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Küresel ısınma ve değişen iklim koşulları çiftçilerin alışkanlıklarını bozuyor. Aynı zamanda ani hava olaylarının sıklaşmasıyla geleneksel topraklı tarımda verimlilik düşüyor. Bununla birlikte şehirler giderek kalabalıklaşırken işin lojistik maliyetleri de artıyor. Bu tip şehir içinde, hatta doğrudan bina bünyesinde üretim gerçekleştirmek mümkün. Toprak kullanmadan, tarım ilacı olmadan, dört mevsim boyunca üretim yapabilen sistem, modernleşen şehirler için ideal bir çözüm sunuyor.

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