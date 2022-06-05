Elektrikli uçak Alia, 2250 km'lik uçuşunu tamamladı

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Beta Technologies tarafından geliştirilen elektrikli uçak Alia, New York'taki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalanıp yaklaşık 1 haftalık rotası kapsamında son durağı olan Bentonville'e indi. Görevi kapsamında uçak, 2250 km yol katetti.

Şarj ağını genişletecek

15 metre kanat açıklığına sahip elektrikli bir uçak olan Alia, yaklaşık 3 yıllık geliştirmenin ardın bir süre önce gökyüzüne ulaştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yeni testlerde 7 farklı yer arasında uçuş gerçekleştirildi. 340km ile 255km arasında değişen mesafelerde uçan Alia, toplamda yaklaşık 12 saat havada kaldı.

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Kısa süre içerisinde aktif şarj istasyonu sayısını 60'a çıkaracak olan Beta Technologies, mevcut elektrikli ulaşım modlarını desteklemeye hazır olacak bir şarj ağı oluşturmak istiyor. Şirket, aynı zamanda Alia'nın dikey iniş kalkış yapabilen versiyonları üzerinde de çalışıyor.

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