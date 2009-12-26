Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucu ile hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtilen ekran kartı 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarına sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartında bir adet 6pin güç girişi bulunuyor.
Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan Sapphire Radeon HD 5750 512MB, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan yeni modelin, Avrupa satış fiyatının 90 Avro civarında olması bekleniyor.
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guncel
Buarada her kartın bir alıcısı olacağını da hatırlatmak isterim. Fiyatta ufak bir ayarlama yapıldığında hd5750 satmayacak bir kart değil.
Topic in en güzel yorumu
Yorumunuza tamamen katılıyorum ama şunuda eklemek istiyorum ismini kullanmak istemediğim bir marka ekstreme sistemler diye adlandırıp bilinçsiz tüketicelere uçuk fiyatlara sattığı pc lerinin içinede bu kartları koyuyor paran varsa gidip 1200 tl lik bir ekran kartı vardır onu alırsın paran yoksa gidip 150 tl ye bir ekran kartı alırsın yada dediğniz gibi pentium 1 bulduğnuza şükür edersiniz
Doğru hatırlıyorsun, zaten teknofiyatta arandığında hep 1GB modeller çıkıyor.
Sapphire fiyat düşürme amaçlı yapmış olabilir bunu
şu anda piyasada tek olduğu için ati bunu kullanıyor fiyat konusunda. ben olsam bende kullanırım. amaç para kazanmak
ayıca o kadarda pahalı değil
275 dolar+kdv ye sapphire referans tasarım hd5850 aldım, çok övülen gtx285 den 6 kere daha iyi.
1 hız
2 fiyat
3 desteklenen teknoloji
4 40nm
5 ısınmıyor 65 üstü göremedim kartı daha
6 görüntü kalitesi bariz bi şekilde iyi canlı ve keskin
e daha ne olacak bi firma ağzıyla kuşmu tutacak her konuda ezmişrakibini
holy one tam bi fansın yazılarından belli oluyor zaten tüm forum seni tanıyor ve hiç kimse inan senin yorumlarını kaale almıyor.
bu kart 90-100 dolara inerse fp kralı olur.üstelik 4830danda daha iyi,kalite sadece hızla olmaz desteklediği teknolojiylede bir +sı vardır
bazı arkadaşlar beğenmiyor kartı onlar gidip gt240 alsınlar 40 nm işte :)))
Crysis gibi canavar grafikli bir oyunda 1680 ultra kalitede oyun içerisinde ilerledikçe 600mb grafik belleği kullanılıyor. Grafik belleği dolmadan bile 800 mhz de çalışan 512mb 4870 bile oyunu akıcı oynatamıyor. 4850 ayarındaki kart hiç oynatamaz. Mecburen kalite veya çözünürlük düşürüyorsunz. Sonuçta 512mb dolmuyor.
Gta4 gibi sorunlu oyunlarda belki biraz fark edebilir ama crysis gibi deli grafikleri olan oyunda bile 4850 ayarındaki kart için 512mb grafik belleği yeterli geliyor.
200tl ye 4850 ve gts 250 yi bitirir.
forumdan okuduklarım kadarıyla 19" üstü monitörlerde 1 gb gerekli diye biliyorum... 21.5" 1920*1080 full hd monitör için 512 mb 1 gb arasında bi fark olmuyor mu
haber için teşekkürler, dx 11'in şu an için en yetersiz kartına böyle bir sogutma ne derece gereklidir bilemem. yetersiz ulvi. altın semer vurulduğu halde yine eşşek olan ulvi. sessizliği güzel olan ulvi. +1 ulvi. tipi fena olmayan ulvi. özel soğutucuya gerek duymayan ulvi. zayıf ulvi.
4730 performansında kart geçiniz...