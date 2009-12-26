Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu

9 yıl
18,8b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucu ile hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtilen ekran kartı 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarına sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartında bir adet 6pin güç girişi bulunuyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan Sapphire Radeon HD 5750 512MB, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan yeni modelin, Avrupa satış fiyatının 90 Avro civarında olması bekleniyor.

Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MMX 166 7 yıl
bu kart 1440x900 cozunurlukte 2xaa-af de akıcı olurmu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleOfPeace 7 yıl
Kim ne derse desin ati 5 ve 6 serisinde nvidia kartları unutturdu.Fiyat performans lideri şu an ati.Etrafımda tanıdıklarım herkes ati alıyor.Bence nvidia son zamanlarda ati ye çok kar kaptırdı.Hadi bakalım ne olacak aslında nvidia nın fiyatları düşürmesi gerek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMX 166 7 yıl MMX 166
MMX 166

bu kart 1440x900 cozunurlukte 2xaa-af de akıcı olurmu?


guncel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 9 yıl
Foruma tekrar bir bakayım dedim tam; ama uğramamam gerektiğini tekrar hatırlattı birçok yorum. Sataşma ve saçmala sınırları zorlanmaya başlamış iyice. İyi günler dilerim... Arada bir bakacağım bundan sonra fanboylar yerlerinde duruyorlar mı diye...


Buarada her kartın bir alıcısı olacağını da hatırlatmak isterim. Fiyatta ufak bir ayarlama yapıldığında hd5750 satmayacak bir kart değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 9 yıl
Siz ancak ne gelirse beğenmiyorsunuz. Azgınlık budur. Gidin tarlalarda rezil olun Pentium 1 ın kıymetini anlarsınız o zaman.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 9 yıl

erolsipar

Siz ancak ne gelirse beğenmiyorsunuz. Azgınlık budur. Gidin tarlalarda rezil olun Pentium 1 ın kıymetini anlarsınız o zaman.

Topic in en güzel yorumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 7 yıl erolsipar
erolsipar

Siz ancak ne gelirse beğenmiyorsunuz. Azgınlık budur. Gidin tarlalarda rezil olun Pentium 1 ın kıymetini anlarsınız o zaman.


Yorumunuza tamamen katılıyorum ama şunuda eklemek istiyorum ismini kullanmak istemediğim bir marka ekstreme sistemler diye adlandırıp bilinçsiz tüketicelere uçuk fiyatlara sattığı pc lerinin içinede bu kartları koyuyor paran varsa gidip 1200 tl lik bir ekran kartı vardır onu alırsın paran yoksa gidip 150 tl ye bir ekran kartı alırsın yada dediğniz gibi pentium 1 bulduğnuza şükür edersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa DH haberlerinde ATI 5xxx serisinin minimum 1 GB olacağı mı söylenmişti ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 9 yıl

Tolga*

Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa DH haberlerinde ATI 5xxx serisinin minimum 1 GB olacağı mı söylenmişti ?


Doğru hatırlıyorsun, zaten teknofiyatta arandığında hep 1GB modeller çıkıyor.
Sapphire fiyat düşürme amaçlı yapmış olabilir bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
ati bi defa 5000 seriisnde çok iyi bunu herkes kabul etmiş. ama yutkunanlar edememeiş.
şu anda piyasada tek olduğu için ati bunu kullanıyor fiyat konusunda. ben olsam bende kullanırım. amaç para kazanmak
ayıca o kadarda pahalı değil
275 dolar+kdv ye sapphire referans tasarım hd5850 aldım, çok övülen gtx285 den 6 kere daha iyi.
1 hız
2 fiyat
3 desteklenen teknoloji
4 40nm
5 ısınmıyor 65 üstü göremedim kartı daha
6 görüntü kalitesi bariz bi şekilde iyi canlı ve keskin
e daha ne olacak bi firma ağzıyla kuşmu tutacak her konuda ezmişrakibini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
bilip bilmeyen yorum yapıyor.
holy one tam bi fansın yazılarından belli oluyor zaten tüm forum seni tanıyor ve hiç kimse inan senin yorumlarını kaale almıyor.
bu kart 90-100 dolara inerse fp kralı olur.üstelik 4830danda daha iyi,kalite sadece hızla olmaz desteklediği teknolojiylede bir +sı vardır
bazı arkadaşlar beğenmiyor kartı onlar gidip gt240 alsınlar 40 nm işte :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 9 yıl
hey allahım ya 4730 ile aynı performanstaymış cahillik bu olsa gerek fiyatı iyi orta segmentte 4770 ve 4850 nin yerini alabilecek bi kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Kart 4850 ayarında. Bu seviyedeki ati kartları için 1024 gereksiz.
Crysis gibi canavar grafikli bir oyunda 1680 ultra kalitede oyun içerisinde ilerledikçe 600mb grafik belleği kullanılıyor. Grafik belleği dolmadan bile 800 mhz de çalışan 512mb 4870 bile oyunu akıcı oynatamıyor. 4850 ayarındaki kart hiç oynatamaz. Mecburen kalite veya çözünürlük düşürüyorsunz. Sonuçta 512mb dolmuyor.
Gta4 gibi sorunlu oyunlarda belki biraz fark edebilir ama crysis gibi deli grafikleri olan oyunda bile 4850 ayarındaki kart için 512mb grafik belleği yeterli geliyor.
200tl ye 4850 ve gts 250 yi bitirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 9 yıl

mav1li

Kart 4850 ayarında. Bu seviyedeki ati kartları için 1024 gereksiz.

Crysis gibi canavar grafikli bir oyunda 1680 ultra kalitede oyun içerisinde ilerledikçe 600mb grafik belleği kullanılıyor. Grafik belleği dolmadan bile 800 mhz de çalışan 512mb 4870 bile oyunu akıcı oynatamıyor. 4850 ayarındaki kart hiç oynatamaz. Mecburen kalite veya çözünürlük düşürüyorsunz. Sonuçta 512mb dolmuyor.

Gta4 gibi sorunlu oyunlarda belki biraz fark edebilir ama crysis gibi deli grafikleri olan oyunda bile 4850 ayarındaki kart için 512mb grafik belleği yeterli geliyor.

200tl ye 4850 ve gts 250 yi bitirir.



forumdan okuduklarım kadarıyla 19" üstü monitörlerde 1 gb gerekli diye biliyorum... 21.5" 1920*1080 full hd monitör için 512 mb 1 gb arasında bi fark olmuyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
zayıf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
linkin_park20 9 yıl
kaçın la kaçın sapphire geliyo


haber için teşekkürler, dx 11'in şu an için en yetersiz kartına böyle bir sogutma ne derece gereklidir bilemem. yetersiz ulvi. altın semer vurulduğu halde yine eşşek olan ulvi. sessizliği güzel olan ulvi. +1 ulvi. tipi fena olmayan ulvi. özel soğutucuya gerek duymayan ulvi. zayıf ulvi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
sessiz ve serin çalışması güzel, tipi de fena değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
eşşeğe altin semer vurmuşlar eşşek yine eşşek

4730 performansında kart geçiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
sessizliği güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
inceleme, amd ve
3 etiket daha Ekran Kartı radeon özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim