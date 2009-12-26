Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, özel tasarımlı Radeon HD 5750 512MB modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucu ile hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtilen ekran kartı 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarına sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartında bir adet 6pin güç girişi bulunuyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan Sapphire Radeon HD 5750 512MB, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor. DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan yeni modelin, Avrupa satış fiyatının 90 Avro civarında olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör