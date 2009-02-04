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Sapphire profesyonel uygulamalar için AMD FireStream 9270 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire profesyonel uygulamalar için AMD FireStream 9270 modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en büyük partnerlerinden biri olan Sapphire, FireStream serisi profesyonel grafik çözümünü duyurdu. Saiyah baskılı devresi ve yine Siyah soğutucusu ile agresif bir görünüme sahip olan çift slot tasarımlı FireStream 9270, masaüstü sistemlerde kullanılmak üzere son kullanıcılar için hazırlanan Radeon HD 4870 modelinin yüksek işlem gücü gerektiren profesyonel uygulamalar için hazırlanmış özel bir varyasyonu olarak değerlendiriliyor.

FireStream 9270 modeli 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan kart, 1.2 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü ve 256 GigabFLOP'luk çift hassasiyetli kayar nokta performansı sunuyor. 108.8GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu belirtilen Sapphire FireStream 9270, 160 Watt'lık tipik ve 220 Watt'lık maksimum güç tüketim değerine sahip. Fanlı soğutmaya sahip olan kart üzerinde 6pin'li çift PCIe konnektörü yer alıyor.

Bilimsel çalışmalar için geliştirilen kartın özellikle finansal analiz, gen çalışmaları, simülasyonlar, fizik ve güvenlik uygulamaları ve benzeri uygulamalarda kullanılması planlanan kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sapphire profesyonel uygulamalar için AMD FireStream 9270 modelini duyurdu
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Ya arkadşlar bununla iyi oyun oynanır mı
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deathness666 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ya arkadşlar bununla iyi oyun oynanır mı

HORT!
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maviay1980 10 yıl
800x paralel işlmeci birimi,inşallah FireGL gibi pahalı değildir de meraklıları satın alır ben bu kartı ancak rüyada görürüm hey gidi 8500gt hey...
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alacakll 10 yıl
bulunduğu taşıdığı herşeye siyah gercekten çok hava katıyor.
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eryen 10 yıl
Eskiden OpenGL desteği önem taşıyordu. Profesyonel uygulamalar bu API üzerinde harikalar yaratıyordu. Sonra her ekran kartı destekler oldu.
Günümüzde stream işlemciler önemli.
GPU üzerinden işlem yaptırabilmek önem kazandı, doğal olarak FireGL adının FireStream olması da kaçınılmazdı.
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melyyh 10 yıl
fireGL di bunların ismi. ne olduda şimdi file stream old? fire GL daha havalıydı bence
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yugams 10 yıl
çok kara olmuş yawf zenci gibi karta çok dikkatli bakın bu kart 4870 in ta kendisi ama kişiliği farklı .......
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Pandemic 10 yıl
tabi önce biri FireStream 9270 in biosunu upload etmeli :))) Deneriz.
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gezgin 10 yıl
Biosa gerek yok modlanmış sürücüde yeterli olacaktır ama işin can alıcı noktası ne iş için kullanılacak. Elinde firestreamın kullanacağı program olan varmı
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VenomS 10 yıl
acaba HD4870ler bios modla Firestream 9270'e döndürülebilirmi?
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