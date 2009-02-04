Sapphire profesyonel uygulamalar için AMD FireStream 9270 modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en büyük partnerlerinden biri olan Sapphire, FireStream serisi profesyonel grafik çözümünü duyurdu. Saiyah baskılı devresi ve yine Siyah soğutucusu ile agresif bir görünüme sahip olan çift slot tasarımlı FireStream 9270, masaüstü sistemlerde kullanılmak üzere son kullanıcılar için hazırlanan Radeon HD 4870 modelinin yüksek işlem gücü gerektiren profesyonel uygulamalar için hazırlanmış özel bir varyasyonu olarak değerlendiriliyor.

FireStream 9270 modeli 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan kart, 1.2 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü ve 256 GigabFLOP'luk çift hassasiyetli kayar nokta performansı sunuyor. 108.8GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu belirtilen Sapphire FireStream 9270, 160 Watt'lık tipik ve 220 Watt'lık maksimum güç tüketim değerine sahip. Fanlı soğutmaya sahip olan kart üzerinde 6pin'li çift PCIe konnektörü yer alıyor.

Bilimsel çalışmalar için geliştirilen kartın özellikle finansal analiz, gen çalışmaları, simülasyonlar, fizik ve güvenlik uygulamaları ve benzeri uygulamalarda kullanılması planlanan kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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