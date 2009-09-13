Sapphire'in Radeon HD 4750 modeli gün ışığına çıktı

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Masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olmasına karşın, TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle hacimli satışında sıkıntılar yaşanan Radeon HD 4770'in önümüzdeki ay ile birlikte yerini DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına (Radeon HD 5770 ve 5750) bırakması bekleniyor. Ancak Radeon HD 4770 modeline alternatif olacak bazı çözümler de yok değil. Bir tarafta global satış için planlanan Radeon HD 4730 modeli kullanıcılarla buluşurken, öte taraftan Çin pazarına özel hazırlanna kartlar da gün ışığına çıkmıyor değil.

Ekran kartı üretiminde dünya devi isimler arasında yer alan ve bu açıdan AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire'in Radeon HD 4750 Platinum modeli göründü. Radeon HD 4770 modeliyle benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanıldığı DirectX 10.1 destekli ekran kartının 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 480x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 512MB GDDR5 bellekle donatılan kartın, 750MHz GPU ve 3200MHz bellek hızlarına sahip olduğu, 51.2GB/sn'lik bant genişliği sunabildiği ifade ediliyor.

Özel bir soğutucu ile donatılan ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile donatılan ekran kartında DVI ve VGA konnektörleri ile birlikte HDMI ara birimine de yer veriliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan ve bir adet 6-pin PCIe güç girişine sahip olan Sapphire Radeon HD 4750 Platinum, Çin pazarında 100$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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