Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

Youtube içerik üreticilerinden Shane Whiton, tüm parametreleri hesaba katarak atış yapan ve asla ıskalamayan bir bilardo ıstakası geliştirdi.

Bilardo oyununda profesyonel düzeyde ustalaşmak yıllar, yüzlerce ve hatta binlerce saat pratik gerektirir. Stuff Made Here YouTube kanalından Shane Whiton adında bir meraklı, bunun çok uzun ve sıkıcı olduğuna karar verdi ve bir koçla çalışmak yerine, asla kaçırmayan robotik bir ıstaka geliştirdi.