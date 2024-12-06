Sevilen komedi dizisi Scrubs yeni versiyonuyla geri dönebilir

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında yayınlanan en popüler komedi dizilerinden biri olan, CNBC-e'deki yayını sayesinde ülkemizde de epey seveni olan Scrubs, yıllar sonra ekranlara geri dönebilir. Scrubs'ın uzun süredir gündemde olan yeni versiyonu, gerçeğe dönüşmeye bu hafta bir adım daha yaklaştı.

Scrubs'ın ekranlara dönmesinin önündeki en önemli engel, dizinin yaratıcısı olan Bill Lawrence'ın Warner Bros. ile olan anlaşmasıydı. Bu anlaşma Lawrence'ın başka bir stüdyoyla çalışmasına izin vermediği için, Lawrence Disney'in sahibi olduğu ABC kanalıyla anlaşamıyordu. Ancak bu hafta taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Warner Bros., Lawrence'ın yeni Scrubs dizisi üzerinde çalışmasına izin verdi. Böylece projenin önündeki en önemli engel de kalkmış oldu.

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Scrubs Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Toplayabilir.

Bu gelişme üzerine projeyi bir an önce hayata geçirmek için çalışmalarına hız veren ABC, şimdi bu yeni dizi için orijinal ekibi yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Dizinin dört ana karakterini oynayan Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison ve John C. McGinley'ye önümüzdeki günlerde teklif gitmesi bekleniyor. Hatta ön görüşmeler çoktan başlamış bile olabilir.

Bill Lawrence bu yeni versiyonun da yaratıcısı olacak ama prodüksiyon sırasında dizinin başında kalmayacak. Ama Lawrence, sadece kamera önünde değil kamera arkasında da orijinal dizinin asli unsurlarını bir araya getireceklerini söylüyor. Yani bu yeni versiyon da orijinal diziyi yapan ekibe emanet olacak.

Scrubs'ın yeni versiyonu henüz ABC'den ilk sezon onayını almamış olsa da kanalın bu projeye yeşil ışık yakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira ABC yıllardır bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Bu noktada projenin nihayete erip ermeyeceği daha çok Bill Lawrence'a ve oyuncu ekibine bağlı olacak gibi görünüyor.

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