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    Netflix'in western dizisi American Primeval'dan ilk fragman yayınlandı

    Netflix, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak büyük bütçeli western dizisi American Primeval'dan ilk fragmanı yayınladı. Dizinin başrollerinde Taylor Kitsch ve Betty Gilpin yer alıyor.
    Netflix'in American Primeval dizisinden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Orijinal dizilerine her ay yenilerini ekleyen Netflix, yeni yıla da hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki yılın ilk günlerde platformda izleyici ile buluşacak dizilerin başında ise American Primeval geliyor. 9 Ocak'ta başlayacak bu büyük bütçeli western dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Altı bölümlük bir mini dizi olan American Primeval, hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındırıyor. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.

    American Primeval, 9 Ocak'ta Yayınlanacak

    1857 Amerika'sında, Vahşi Batı'da geçen American Primeval, bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Yeni bir hayat kurma hayaliyle geldikleri Yeni Dünya'da yerli halkın topraklarını işgal etmeye başlayan yerleşimciler, bir yandan yerlilerin direnişiyle karşılaşırken, diğer yandan kendi içlerinde farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin çarpışmasına tanık oluyor.

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