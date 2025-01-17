Televizyon tarihine damga vurmuş en iyi komedi dizileri

1940'larda daha pek çok kişinin evinde TV bile yokken çekilmeye başlanan komedi dizileri, 50'lerde televizyonun popüler hâle gelmesinin itici güçlerinden biri oldu. Mary Kay and Johnny ve I Love Lucy gibi dizilerin öncülük ettiği bu furya sonraki yıllarda daha da büyüyerek devam ederken, hem akıllara hem de gönüllere kazanan sayısız yapımı da izleyecilere kazandırdı.

En İyi Komedi Dizileri

Bu listeyi hazırlarken seçtiğimiz yapımları live-action (animasyon olmayan) dizilerle sınırlı tutuk. Diğer yandan kendi başlarına bir listeyi hak ettikleri için Avrupa Yakası, Leyla ile Mecnun, Gibi gibi yerli komedi dizilerini de bu listeye almadık. Bu notları da düştükten sonra, işte karşınızda TV tarihine damga vurmuş en iyi komedi dizileri:

1️⃣ The Office

Tam Boyutta Gör The Office'in hem Steve Carell'li Amerikan versiyonu, hem de ona kaynaklık eden Ricky Gervais'li İngiliz versiyonu, tüm zamanların en iyi komedi dizileri arasında yer alıyor. Her iki dizinin de sağlam bir hayran kitlesi olsa da ABD versiyonu çok daha geniş bir kitleye ulaşmış olmasının etkisiyle bugün ayrı bir yerde duruyor. Orijinal versiyon ise daha çok kült bir dizi olarak televizyon tarihinde yerini aldı.

Steve Carell'in yanı sıra Jenna Fischer, John Krasinski, Mindy Kaling gibi bu diziyle yıldızı parlayan pek çok ismin de rol aldığı The Office, sıradan bir işte çalışan bir grup ofis çalışanının yaşadıklarını bir sahte belgesel formatında ekrana taşıyor.

Sezon sayısı : 9

: 9 Yayın tarihi : 2005-2013

: 2005-2013 IMDb puanı : 9

: 9 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

2️⃣ Louie

Tam Boyutta Gör Ünlü komedyen Louis C.K., yaratıcısı olduğu bu dizide kendisinin kurmaca bir versiyonuna hayat veriyor. Louie'nin stand-up kariyeriyle New York'taki günlük yaşamı arasında denge tutturmaya çalıştığı dizinin her bölümü ilginç bir senaryoyu ele alıyor. Tüm iyi komedyenler gibi müthiş bir gözlemci olan Louie, hem insan ilişkilerine hem de şehirdeki yaşama dair gözlemlerini birbirinden eğlenceli bölümlere dönüştürüyor. Yakaladığı başarı sayesinde diğer komedyenlerin de benzer diziler çekmesinin önünü açan Louie, bu yönüyle de TV tarihinde önemli bir yere sahip.

Louis C.K.'in adının taciz suçlamalarına karışması sonrası Disney diziyi tüm platformlardan kaldırmış olsa da Louie, komedyenin kendi internet sitesi üzerinden toplu hâlde satın alınarak izlenebiliyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2010-2015

: 2010-2015 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Louisck.com

3️⃣ Friends

Tam Boyutta Gör Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc gibi sonraki yıllarda yıldız isimlere dönüşecek genç oyuncuların rol aldığı Friends, 90'ların sonunda öyle büyük bir fenomene dönüştü ki sonraki yıllarda onun başarısını taklit etmek isteyen benzer pek çok dizi çekildi. Hatta bunlardan bazıları başarılı da oldu.

Bugün hâlâ dijital platformlarda en çok izlenen dizilerden biri olan Friends, New York'ta aynı apartmanda yaşayan altı yakın arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Bugün artık ikonik hâle gelmiş olan jenerik şarkısından sosyal medyada hâlâ dolaşan unutulmaz sahnelerine kadar her unsuruyla Friends, TV tarihine damgasını vurmuş bir yapım.

Sezon sayısı : 10

: 10 Yayın tarihi : 1994-2004

: 1994-2004 IMDb puanı : 8.9

: 8.9 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

4️⃣ How I Met Your Mother

Tam Boyutta Gör Friends'in yakaladığı büyük başarı sonra ortaya çıkan benzer dizilerden biri olan How I Met Your Mother, zamanla bu benzerliği unutturacak kadar büyük bir başarıya imza attı. Kendisine neredeyse Friends kadar büyük bir hayran kitlesi yaratan dizi, dokuz sezon boyunca izleyicileri adeta bir parçası gibi hissettikleri bir arkadaş grubunun maceralarına ortak etti. Barney Stinson gibi unutulmaz bir karakteri televizyon dünyasına kazandıran How I Met Your Mother, aynı Friends gibi bugün hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 9

: 9 Yayın tarihi : 2005-2014

: 2005-2014 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: Disney+

5️⃣ Seinfeld

Tam Boyutta Gör Televizyon tarihine damga vurmuş komedi dizileri denince Seinfeld'den söz etmemek olmaz elbette. Jerry Seinfeld ve tuhaf arkadaşlarının gündelik hayatta yaşadığı sıradan olayları alıp, onlar etrafına eğlenceli bir dünya kuran Seinfeld, yayınlandığı dönemde sit-com türü için pek çok kalıbı yıkan bir diziydi. Dizinin yaratıcıları olan Larry David ve Jerry Seinfeld, kusurlu karakterleri üzerinden New York'taki hayata dair hem eğlenceli hem de nüktedan bir anlatı kurarak, bugün bile geçerliliğini koruyan unutulmaz bir diziye imza attılar.

Sezon sayısı : 9

: 9 Yayın tarihi : 1989–1998

: 1989–1998 IMDb puanı : 8.9

: 8.9 İzlenebileceği Platform: Netflix

6️⃣ Cheers

Tam Boyutta Gör Seinfeld gibi komedi dizileri arasında özel bir yere sahip olan bir diğer yapım da Cheers. Hem Cheers hem de onu takip eden spin-off dizisi Frasier, tüm zamanların en sevilen komedi dizileri arasında yer alıyor. Müdavimlerinin her gece bir araya geldiği bir Boston barında geçinde dizi, izleyicileri bir parçası gibi hissedecekleri eğlenceli bir dünyaya davet ediyor. Zaten Cheers'ı benzerlerinden ayıran belki de en önemli özelliği, karakterlerinin ve onların etrafına kurduğu dünyanın sıcaklığı oldu. Cheers aynı anda hem bir aşk dizisi, hem de bir ofis komedisi.

Sezon sayısı : 11

: 11 Yayın tarihi : 1982-1993

: 1982-1993 IMDb puanı : 8

: 8 İzlenebileceği Platform: -

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7️⃣ It's Always Sunny in Philadelphia

Tam Boyutta Gör Birbirini seven, her konuda destek olan arkadaş gruplarına alışık komedi izleyicisini ters köşeye yatıran It's Always Sunny in Philadelphia, birbirlerini her konuda sırtından bıçaklayabilecek, sürekli başlarını belaya sokan iflah olmaz bir "arkadaş" grubuna odaklanıyor. İlk sezonlarında son derece niş bir iş olan It's Always Sunny in Philadelphia, sonraki sezonlarıyla çok daha popüler hâle geldi. Bugün artık 16. sezonunda olan dizi, yakın zamanda hız kesecek gibi de durmuyor. Yeni başlamayı düşünenler için, dizinin özellikle 2. sezondan itibaren, Danny DeVito'nun da ekibe katılmasıyla asıl hâlini aldığını not düşelim.

Sezon sayısı : 16+

: 16+ Yayın tarihi : 2005-

: 2005- IMDb puanı : 8.8

: 8.8 İzlenebileceği Platform: Disney+

8️⃣ Brooklyn Nine-Nine

Tam Boyutta Gör Brooklyn Nine-Nine bu listedeki diğer diziler kadar popüler olmadı belki ama yıllar içinde sağlam bir hayran kitlesi oluşturarak son yılların kült komedi dizilerinden birine dönüştü. Çok tanınmış isimlerden oluşmasa da oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, New York'tak bir karakolda geçiyor ve birlikte suçluların peşine düşen bir dizi polis memuruna odaklanıyor. Her biri farklı özelliklere sahip bu polisler, her bölümde eğlenceli bir koşuşturmanın içine çekiliyor. Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews gibi isimlerin rol aldığı dizi, kendi özgün mizah anlayışına sahip ender dizilerden biri.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2013-2021

: 2013-2021 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği Platform: Netflix ve Amazon Prime Video

9️⃣ Fleabag

Tam Boyutta Gör Son yılların yükselen yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge'in yaratıcısı olduğu Fleabag, hınzır ana karakteri ve karanlık mizah anlayışıyla bu listedeki diğer yapımlardan ayrı bir yerde duruyor. Waller-Bridge'in tek kişilik tiyatro oyunundan uyarlanan dizi, kısa süre önce en yakın arkadaşını kaybeden Fleabag'i takip ediyor. Ana karakerin zaman zaman 4. duvarı yıkıp izleyicilerle etkileşime geçtiği dizi, bu mekaniği bugüne kadar en iyi kullanan yapımlar arasında yer alıyor. Özellikle 2. sezonuyla büyük ses getiren Fleabag, bugün artık kült diziler arasına adını yazdırmış durumda.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2016-2019

: 2016-2019 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

🔟 30 Rock

Veep gibi Tina Fey'in yaratıcısı olduğu 30 Rock da bir dönem Emmylere damga vuran dizilerden biriydi. Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan gibi başarılı bir isimleri bir araya getiren dizi, kurmaca bir TV kanalında geçiyor ve meşhur bir talk show'un kamera arkasında çalışan ekibe odaklanıyor. Tüm zamanların en iyi ofis komedilerinden biri olan 30 Rock eğlence dünyasında geçtiği için, pek çok ünlü isim de dizide konuk oyuncu olarak boy gösteriyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2006-2013

: 2006-2013 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: -

11) The Big Bang Theory

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı komedi dizilerinden olan The Big Bang Theory, bilim dünyasında çalışan, çizgi-roman ve bilim-kurgu meraklısı dört arkadaşa odaklanıyor. Son derece zeki ama sosyal konularda da bir o kadar beceriksiz olan bu dört arkadaş, oyuncu olma hayali kuran genç bir kadının karşı dairelerine taşınmasıyla birlikte konfor alanlarının dışına çıkmak zorunda kalıyor.

Sezon sayısı : 12

: 12 Yayın tarihi : 2007-2019

: 2007-2019 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

12) Veep

Tam Boyutta Gör Üç sezon üst üste En İyi Komedi Dizisi dalında Emmy kazanarak çok az dizinin nail olduğu bir başarıya imza atan Veep, siyaset dünyasının perde arkasına ışık tutuyor. ABD'de Başkan Yardımcısı seçilen Selina Meyer görünürde dünyadaki en güçlü pozisyonlardan birine sahip olsa da gerçekte kendisine hiçbir yetki ya da görev verilmiyor. O da günlerini önemsiz meseleleri büyütmekle geçiriyor. Politik hicivleriyle tanınan Armando Iannucci'nin yaratıcısı olduğu Veep, siyaset dünyasının ne kadar saçma figürlerle dolu olduğunu gözler önüne seriyor. Dizide hem Julia Louis-Dreyfus, hem de ona eşlik eden yardımcı oyuncu kadrosu etkileyici bir iş ortaya koyuyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2012-2019

: 2012-2019 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği Platform: -

Bonus: Silicon Valley

Tam Boyutta Gör Silicon Valley bu listedeki diğer yapımlar kadar övgü toplamış bir iş değil belki ama özellikle teknoloji dünyasını takip edenler için kesinlikle şans verilmesi gereken bir yapım. Bu yüzden listeye bir bonus olarak ekledik. Silicon Valley, adından da anlaşılacağı üzere Silikon Vadisi'nde geçiyor. Dizi, teknoloji dünyasında devrim yaratabilecek bir veri sıkıştırma teknolojisi geliştiren genç bir mühendise odaklanıyor. Arkadaş grubuyla birlikte kendi şirketini kurmaya çalışan genç mühendis, Silikon Vadisi'nin o rekabetçi dünyasında ayakta kalmanın o kadar da kolay olmadığını öğreniyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2014-2019

: 2014-2019 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: -

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