Seagate 1.5TB depolama kapasitesi sunan USB 3.0 destekli harici sürücüsünü duyurdu

Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan Seagate, 1.5TB depolama alanı sunan ve yeni nesil USB 3.0 teknolojisini destekleyen portatif diskini duyurdu. FreeAgent GoFlex adını taşıyan depolama sürücüsü, Seagate tarafından dünyanın ilk 2.5-inç boyutunda 1.5TB depolama alanı sunan USB 3.0 sürücüsü olarak tanımlanıyor.

120 x 89 x 22 mm boyutlarında olan ve parlak siyah kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran depolama sürücüsü, Seagate Dashboard isimli yönetim aracı ile geliyor. Kullanıcıların yedeklerini daha verimli kontrol etmesi, dosya şifreleme ve sürücü istatistikleri gibi bilgiler içeren depolama sürücüsü, geriye dönük USB 2.0 desteği de sunuyor.

Seagate, 1.5TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli FreeAgent GoFlex'i, Amerika'da 250 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sundu.