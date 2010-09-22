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Seagate 1.5TB depolama kapasitesi sunan USB 3.0 destekli harici sürücüsünü duyurdu

8 yıl
10,4b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan Seagate, 1.5TB depolama alanı sunan ve yeni nesil USB 3.0 teknolojisini destekleyen portatif diskini duyurdu. FreeAgent GoFlex adını taşıyan depolama sürücüsü, Seagate tarafından dünyanın ilk 2.5-inç boyutunda 1.5TB depolama alanı sunan USB 3.0 sürücüsü olarak tanımlanıyor.

 120 x 89 x 22 mm boyutlarında olan ve parlak siyah kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran depolama sürücüsü, Seagate Dashboard isimli yönetim aracı ile geliyor. Kullanıcıların yedeklerini daha verimli kontrol etmesi, dosya şifreleme ve sürücü istatistikleri gibi bilgiler içeren depolama sürücüsü, geriye dönük USB 2.0 desteği de sunuyor.

Seagate, 1.5TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli FreeAgent GoFlex'i, Amerika'da 250 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sundu.


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_Riven_ 8 yıl
dün bimekste bu ürünün 3.5 kutuda olan 3Tb modelini gördüm.530 küsürdü sanırım.

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aspirin_00 8 yıl
evimdeki makınada usb 3 yok kalsın
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Batuist 8 yıl
zaten o büyüklükteki bir diski usb3 anca kurtarır.. artı usb3ün yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz iyice.. birde intel doğal destek sunsaydı bu kadar yavaş yaygınlaşmazdı sanırım...
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gerbay 8 yıl
2.5" disk için iyi kapasite ama fiyatı çok yüksek. Depolama cihazlarında USB 3.0 almaktansa eSata destekli bir cihaz almak çok daha iyi bir tercih. eSata, USB 3.0 dan çok daha iyi veri aktarımı sunuyor ve işlemci kullanımı da daha düşük. Yani özetleyecek olursam USB 3.0 depolama cihazlarından uzak durun. eSATA depolama cihazlarını tercih edin..
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hrnayn 8 yıl
hem usb3 hemde 1,5tb hemde 2,5' piyasada 1,5tb 2,5 olmadığını düşünürsek 250dolar normal bence birde TÜRKİYEye gelsin o zaman gör fiyatını
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