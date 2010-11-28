Seagate, Barracuda Green serisi düşük güç tüketimli yeni sabit disklerini duyurdu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Barracuda Green adını verdiği yeni disk ailesini duyurdu. Barracuda LP serisinin bir parçası olan ve masaüstü bilgisayarlar başta olmak üzere NAS sistemleri ve ev sunucuları için hazırlanan yeni sürücüler, 5900 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Düşük güç tüketimli sabit disk sınıfında performansıyla zirveyi hedeflediği belirtilen Barracuda Green serisi yeni diskler için Seagate, 7200 devir/dakikadaki pek çok çözümle rekabet edebilecek performansın %40 daha az güç tüketimiyle sunulduğunu belirtti.

Modeline göre SATA-II ve SATA-III arabirimlerini kullanan ve 64MB tampon bellek kapasitesiyle gelen sürücüler için 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuluyor ve Advanced Format standardı için SmartAlign teknolojisine destek veriliyor. Güç tüketinin önemli olduğu sistemler için hazırlanan yeni sürücü ailesinin tepesinde yer alan 2TB kapasiteli ve SATA-III destekli modelin, bekleme durumunda 4.5 Watt, yük altında ise 5.8 Watt güç tükettiği açıklandı. Seagate'in yakın zamanda yaygınlaşması beklenen yeni sürücü ailesi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.