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Seagate, Barracuda Green serisi düşük güç tüketimli yeni sabit disklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
18
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Barracuda Green adını verdiği yeni disk ailesini duyurdu. Barracuda LP serisinin bir parçası olan ve masaüstü bilgisayarlar başta olmak üzere NAS sistemleri ve ev sunucuları için hazırlanan yeni sürücüler, 5900 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Düşük güç tüketimli sabit disk sınıfında performansıyla zirveyi hedeflediği belirtilen Barracuda Green serisi yeni diskler için Seagate, 7200 devir/dakikadaki pek çok çözümle rekabet edebilecek performansın %40 daha az güç tüketimiyle sunulduğunu belirtti.

Modeline göre SATA-II ve SATA-III arabirimlerini kullanan ve 64MB tampon bellek kapasitesiyle gelen sürücüler için 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuluyor ve Advanced Format standardı için SmartAlign teknolojisine destek veriliyor. Güç tüketinin önemli olduğu sistemler için hazırlanan yeni sürücü ailesinin tepesinde yer alan 2TB kapasiteli ve SATA-III destekli modelin, bekleme durumunda 4.5 Watt, yük altında ise 5.8 Watt güç tükettiği açıklandı. Seagate'in yakın zamanda yaygınlaşması beklenen yeni sürücü ailesi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Sunbuloglu 9 yıl
HDD'nin harcadığı güçten tasarruf etsen ne olurki? Zaten pek bişey yakmıyor galiba:)
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Kardelen G. 9 yıl
Harcadığı gücü azaltmak masa üstü bilgisayarlarda şu yönden iyi olacaktır. Az güç harcıyan bir harddiskin motoru zorlanmaz. Dakikada daha az tur attığı için motor rulmanları daha uzun süre gider. Daha az ısındığı için kontrol kartının, okuyucu kafaların ve plakanın ömrü uzar ve en önemlisi çok sessiz çalışır. Karşınıza arşiv diski çıkar :)
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mrkamilk 9 yıl
merhabalar. ben kendim ve arkadaşlarım için sistem topladım. gecen 500 gb 7200.11 serisi bir hdd uçtu arkadaşımın. hadi dedimki sorunlu seri uçsun normaldir. bende 7200.12 seri 500 gb 2 hddyi raid 0 olarak kullanıyordum. bir sabah açtım ve oda ne raid kontrolcum disklerden birini görmüyor. Webmasterlik yapıyorum aynı zamanda. bütün sitlerim, bütün projelerim gitti.
film arşivim fotolarım uçtu. Alalı 1 sene ancak olmuştu oysaki.
Diyeceğim şu. Bütün projelerimi yeniden yaparım.
Serverden aktif olan sitlerimin birazını geri yükledim.
Filmlerimi 1 mb bağlantı kulanıyorum ama yeniden indiririm.
Ama ASLA BİRDAHA SEAGATE ALIRMIYIM ? ALMAM!
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Confusion 9 yıl
hdd ye dair bütün rakamlar çok iyi


özellikle düşük maliyetli depolama ve paylaşım çözümleri kullanan iş yerleri için çok avantajlı olacaktır
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Ali Arslan 9 yıl

mrkamilk

merhabalar. ben kendim ve arkadaşlarım için sistem topladım. gecen 500 gb 7200.11 serisi bir hdd uçtu arkadaşımın. hadi dedimki sorunlu seri uçsun normaldir. bende 7200.12 seri 500 gb 2 hddyi raid 0 olarak kullanıyordum. bir sabah açtım ve oda ne raid kontrolcum disklerden birini görmüyor. Webmasterlik yapıyorum aynı zamanda. bütün sitlerim, bütün projelerim gitti.

film arşivim fotolarım uçtu. Alalı 1 sene ancak olmuştu oysaki.

Diyeceğim şu. Bütün projelerimi yeniden yaparım.

Serverden aktif olan sitlerimin birazını geri yükledim.

Filmlerimi 1 mb bağlantı kulanıyorum ama yeniden indiririm.

Ama ASLA BİRDAHA SEAGATE ALIRMIYIM ? ALMAM!

elektronik işi şans işi ben ve arkadaşlarımın bilgisayarındaki hddler seagate 7200,10-12 serisleri mevcut hiçbirinde sorun yaşamadık ve ben 7200,12 serisi raid, arkadaşda (arkadaşa ben saattım ) st3500320as raid bu serileri sonrunlu idi bilen bilir hiçbir sorun cıkarmadı tıkır tıkır calışıyor dedim ya elektronik işi şans işi diye işyerinde 500 lük yazılımı yüzünden uçtu zaten forumda anlatmışlar nasıl düzeltildiği aynı şekilde yaptık ve hdd calışır hale geldi şuan kullanıyoruz zaten ben çok önemli verilerimi tek hdd den bulundurmuyorum o yüzden kaybım hiç olmuyor yada az oluyor onun için yine seagate alırım
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jaws78 9 yıl
Seagate bana hdte en iyisiydi,taa ki samsung ile anlaşıp bu firmanın çip ve devrelerini kullanıncaya kadar (bakınız 7200.9 ile 12 arası seriden yaşanan şikayetlere)...Ki bu şahıslara beni de ekleyin.Son olarak aynı model 2hdi de garant,ye yolladım ,bozuk olan çalışır (sağlam demiyorum) durumda geldi,kafa vuran değişti.Bozuk olan 2 ay demedi küt gitti ve yolladıktan sonra garantiye ,garanti süresi bitti diyerek şerefsizce geri yolladılar.Ben ki etrafımda en az 70 kişiye st aldırmıştım.Benzer sorunlar (15 kadar) onlarda da çıktı ve başım ağrıdı.Şimdi seagate mi aman illaallah.Ne zaman samsung ile anlaşmayı bitirip adam gibi sağlam mal üreten bir başka firma ile anlaştı o zaman belki derim...Ama bu süre zarfında da wd aldı başını ve haklı bir şekilde gidiyor...Helal de olsun.Saygılar
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Kardelen G. 9 yıl
jaws78

Seagate bana hdte en iyisiydi,taa ki samsung ile anlaşıp bu firmanın çip ve devrelerini kullanıncaya kadar (bakınız 7200.9 ile 12 arası seriden yaşanan şikayetlere)...Ki bu şahıslara beni de ekleyin.Son olarak aynı model 2hdi de garant,ye yolladım ,bozuk olan çalışır (sağlam demiyorum) durumda geldi,kafa vuran değişti.Bozuk olan 2 ay demedi küt gitti ve yolladıktan sonra garantiye ,garanti süresi bitti diyerek şerefsizce geri yolladılar.Ben ki etrafımda en az 70 kişiye st aldırmıştım.Benzer sorunlar (15 kadar) onlarda da çıktı ve başım ağrıdı.Şimdi seagate mi aman illaallah.Ne zaman samsung ile anlaşmayı bitirip adam gibi sağlam mal üreten bir başka firma ile anlaştı o zaman belki derim...Ama bu süre zarfında da wd aldı başını ve haklı bir şekilde gidiyor...Helal de olsun.Saygılar

WD nin pazarlamasıda oldukça iyi şu an ve gerçekten sağlam diskler üretiyor.Pazarlama olarak uygun fiyatlı çözümler sundu. Eskiden bu markanın şu kapasitelisi derdik şöyle iyi böyle iyi. Ama WD düzgün bir şekilde kategorize etti ve hangi modelin hızlı olacağını hangisinin sessiz olacağını acemi kullanıcı daha kolay anlıyor. Seagate'in ürettiği hatalı seriden sonra da harddisk piyasasının hakimi olması kaçınılmaz ve haklı bir hal aldı. Umarım Seagate artık bir atak yapar.
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theyapici 9 yıl
hdd devam kral maxtordu seagate aldı artık kral seagate caviarblak gren mreen yalan onlar 2009 da kaldılar yıl artık seagate i gösteriyor
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Kardelen G. 9 yıl
Seagate green sabit disk çıkarıyo Caviar Black çöpe gidiyo
Uzun yazamıyorum yetişmem gereken bir gezegen var
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hacı.basat 9 yıl
24 TB'lık HDD'lerin geldiğine dair haberler var, yeni üretim tekniği ile tek yüzeye HDD'de 24TB bilgi yazılıyor, üstelik maliyeti de çok etkilemiyormuş, hal böyleyken SSD nasıl yayılabilir ki?
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DH Misafiri 9 yıl
bırakın artık böyle motorlu hardsikleri ssd veya melez çıkarın ki millet rahatlasın artık devir değişti boşa yatırım yapmayın ssd ye yönelsin firmalar artık.
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Kardelen G. 9 yıl
Seagate HDD üretimine devam etmek zorunda. O kadar HDD Fabrikası o kadar HDD üzerine uzman mühendisi olan bir firma lak diye SSD ye geçemez. HDD konusunda devam edicekler ve HDD uzun bir süre fiyat/kapasite oranından dolayı kullanılmaya devam edicek.
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DH Misafiri 9 yıl
SSD'ye ağırlık verirler diye düşünürken sürekli mekanik disklerle ilgili geliştirmeler yapıyorlar ilginç.
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ahmetsan01 9 yıl
WD Green'in başarısından sonra Seagate'de hemen olaya atlamış

Ama 5900 rpm olduğu için hız olarak WD Green yarışamaz bence. Fakat sabit hızda çalıştığı için sistem diski olarak daha stabil ve kararlı çalışabilir.
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Batuist 9 yıl
bekleme durumundaki güç tüketimi ile yük altındaki güç tüketimi arasında çok bir fark yok.. oldukça ilginç..
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Kardelen G. 9 yıl
Sonunda Caviar Green'e düzün bir rakip geliyor gibi. Fiyatlarıda daha az olursa caviarı zorlayacaktır. Ama forumlarda firmware uçtu diye bir başlık görürsek seagate dibi boyladı demektir gerçekten... Umarım green ailesi ile toparlanır ve kullanıcının güvenini tekrar kazanır.
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