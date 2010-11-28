Seagate, Barracuda Green serisi düşük güç tüketimli yeni sabit disklerini duyurdu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Barracuda Green adını verdiği yeni disk ailesini duyurdu. Barracuda LP serisinin bir parçası olan ve masaüstü bilgisayarlar başta olmak üzere NAS sistemleri ve ev sunucuları için hazırlanan yeni sürücüler, 5900 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Düşük güç tüketimli sabit disk sınıfında performansıyla zirveyi hedeflediği belirtilen Barracuda Green serisi yeni diskler için Seagate, 7200 devir/dakikadaki pek çok çözümle rekabet edebilecek performansın %40 daha az güç tüketimiyle sunulduğunu belirtti.
Modeline göre SATA-II ve SATA-III arabirimlerini kullanan ve 64MB tampon bellek kapasitesiyle gelen sürücüler için 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuluyor ve Advanced Format standardı için SmartAlign teknolojisine destek veriliyor. Güç tüketinin önemli olduğu sistemler için hazırlanan yeni sürücü ailesinin tepesinde yer alan 2TB kapasiteli ve SATA-III destekli modelin, bekleme durumunda 4.5 Watt, yük altında ise 5.8 Watt güç tükettiği açıklandı. Seagate'in yakın zamanda yaygınlaşması beklenen yeni sürücü ailesi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
film arşivim fotolarım uçtu. Alalı 1 sene ancak olmuştu oysaki.
Diyeceğim şu. Bütün projelerimi yeniden yaparım.
Serverden aktif olan sitlerimin birazını geri yükledim.
Filmlerimi 1 mb bağlantı kulanıyorum ama yeniden indiririm.
Ama ASLA BİRDAHA SEAGATE ALIRMIYIM ? ALMAM!
özellikle düşük maliyetli depolama ve paylaşım çözümleri kullanan iş yerleri için çok avantajlı olacaktır
elektronik işi şans işi ben ve arkadaşlarımın bilgisayarındaki hddler seagate 7200,10-12 serisleri mevcut hiçbirinde sorun yaşamadık ve ben 7200,12 serisi raid, arkadaşda (arkadaşa ben saattım ) st3500320as raid bu serileri sonrunlu idi bilen bilir hiçbir sorun cıkarmadı tıkır tıkır calışıyor dedim ya elektronik işi şans işi diye işyerinde 500 lük yazılımı yüzünden uçtu zaten forumda anlatmışlar nasıl düzeltildiği aynı şekilde yaptık ve hdd calışır hale geldi şuan kullanıyoruz zaten ben çok önemli verilerimi tek hdd den bulundurmuyorum o yüzden kaybım hiç olmuyor yada az oluyor onun için yine seagate alırım
WD nin pazarlamasıda oldukça iyi şu an ve gerçekten sağlam diskler üretiyor.Pazarlama olarak uygun fiyatlı çözümler sundu. Eskiden bu markanın şu kapasitelisi derdik şöyle iyi böyle iyi. Ama WD düzgün bir şekilde kategorize etti ve hangi modelin hızlı olacağını hangisinin sessiz olacağını acemi kullanıcı daha kolay anlıyor. Seagate'in ürettiği hatalı seriden sonra da harddisk piyasasının hakimi olması kaçınılmaz ve haklı bir hal aldı. Umarım Seagate artık bir atak yapar.
Ama 5900 rpm olduğu için hız olarak WD Green yarışamaz bence. Fakat sabit hızda çalıştığı için sistem diski olarak daha stabil ve kararlı çalışabilir.