Seagate Central Axis BE; Çift sürücülü ağ depolama sunucusu

Tam Boyutta Gör

Depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden biri olan ve önümüzdeki sene SSD pazarına da adım atması beklenen Seagate, Maxtor markalı yeni bir ağ depolama sunucusu (NAS) hazırladı. Firmanın Maxtor Central Axis Business Edition isimli yeni depolama sunucusu çift sürücülü yapıya sahip. Küçük ölçekli firmaları hedef alan yeni çözüm 187.9 mm x 51.25 mm x 291.95 mm boyutlarında ve Siyah renkli şık bir kasaya sahip.

Veri güvenliği için otomatik yedekleme fonksiyonuna sahip olan ayrıca uzak erişim olanağına da sahip olan ağ depolama çözümü, RAID 1 konfigürasyonunda çalışan 1TB'lık iki adert 7200rpm disk ile alınabiliyor. USB konnektörüne ve Gigabit ethernet portuna sahip olan Maxtor Central Axis Business Edition iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Seagate'in ön sipairşi başlayan yeni NAS modeli için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 479.99$.

Tam Boyutta Gör