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Seagate Central Axis BE; Çift sürücülü ağ depolama sunucusu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate Central Axis BE; Çift sürücülü ağ depolama sunucusu
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Depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden biri olan ve önümüzdeki sene SSD pazarına da adım atması beklenen Seagate, Maxtor markalı yeni bir ağ depolama sunucusu (NAS) hazırladı. Firmanın Maxtor Central Axis Business Edition isimli yeni depolama sunucusu çift sürücülü yapıya sahip. Küçük ölçekli firmaları hedef alan yeni çözüm 187.9 mm x 51.25 mm x 291.95 mm boyutlarında ve Siyah renkli şık bir kasaya sahip.

Veri güvenliği için otomatik yedekleme fonksiyonuna sahip olan ayrıca uzak erişim olanağına da sahip olan ağ depolama çözümü, RAID 1 konfigürasyonunda çalışan 1TB'lık iki adert 7200rpm disk ile alınabiliyor. USB konnektörüne ve Gigabit ethernet portuna sahip olan Maxtor Central Axis Business Edition iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Seagate'in ön sipairşi başlayan yeni NAS modeli için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 479.99$.

Seagate Central Axis BE; Çift sürücülü ağ depolama sunucusu
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tanerturk17 11 yıl
tamamen kurumsal.ki ben bunu kurumum olsa almam(kobi) 480$ lık fiyata daha işlevsel ve fonksiyonlu donanımlar dh videolarda da tanıtılmıştı.
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max975 11 yıl
şekli şemali güzel görünüyor ama tabii ne kadar işe yarar bilemem
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MrPerFormance 11 yıl
İşelemci hzı ram bellek boyutu nedir.
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