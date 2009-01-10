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Seagate Pipeline HD serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate Pipeline HD serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu
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Sabit disk dünyasına yön veren isimlerden Seagate, Pipeline HD serisi yeni disklerini duyurdu. Dijital Video Kaydediciler (DVR) hedef alınarak hazırlanan sabit disk ailesi Pipeline HD Mini ve Pipeline HD.2 olmak üzere iki farklı grup dahilinde 2.5" ve 3.5" boyutundaki modellerden oluşuyor.

Üretiminde %50'ye varan oranda geri kazandırılmış materyal, %75'e varan oranda ise geri kazanıma müsait materyal kullanıldığı belirtilen seri dahilindeki disklerin, 7/24 kullanıma yatkın olarak hazırlandığı ve çalışma esnasında 21db'lik gürültü yarattığı belirtiliyor.

Bir önceki seriye göre güç tüketimlerinin %52'ye varan oranda azaltıldığı belirtilen disk ailesi, 160GB ve 250GB'lık Pipeline HD Mini ile 250GB, 500GB ve 1TB'lık Pipeline HD.2 modellerinden oluşacak. Bu yılın ilk yarısında sunulması beklenen yeni serinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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gun 10 yıl
Hızdan ziyade az enerji tüketimi ve güvenirliliğin ön plana çıktığı bir sabit disk serisi gibi gözüküyor.
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yc#1 10 yıl
Ki insan kulağı 20 dB'in altındaki sesleri çok zor duyar. Bence fiyatı aynı kapasitedeki diğer sabit diskleriden fazla pahalı değilse HTPC'ler içinde güzel bir ürün olur.
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max975 10 yıl
kesinlikle fiyatıyla hdd yi fetedebilir
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ayakliPC 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Sabit disk dünyasına yön veren isimlerden Seagate, Pipeline HD serisi yeni disklerini duyurdu. Dijital Video Kaydediciler (DVR) hedef alınarak hazırlanan sabit disk ailesi Pipeline HD Mini ve Pipeline HD.2 olmak üzere iki farklı grup dahilinde 2.5" ve 3.5" boyutundaki modellerden oluşuyor.


Üretiminde %50'ye varan oranda geri kazandırılmış materyal, %75'e varan oranda ise geri kazanıma müsait materyal kullandığı belirtilen seri dahilindeki disklerin 7/24 kullanıma yatkın olarak hazırlandığı ve çalışma esnasında 21db'lik gürültü yarattığı belirtiliyor.


Bir önceki seriye göre güç tüketimlerinin %52'ye varan oranda azaltıldığı belirtilen disk ailesi, 160GB ve 250GB'lık Pipeline HD Mini ile 250GB, 500GB ve 1TB'lık Pipeline HD.2 modellerinden oluşacak. Bu yılın ilk yarısında sunulması beklenen yeni serinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.



Orjinalden alıntı: ugacomtr
21 db oha..





Bilmem fark ettin mi ama orda DVR yazıyor.
DVR cihazları şirketlerin güvenlik kameralarının bağlantı ve kaydedici KUTUSU olduğu için genellikle kamera odasından uzakta personelin erişeyemeceği yerlerde bulunur. ( server odası gibi )
server odasında zaten 12.000 BTU luk klima ve server fanları çalışırken sen 21dba yı duymazsın bile.


Geri dönüşümlü HDD gerçekten düzel bir düşünce ama şöyle bir sorun var.
Günümüzdeki şirketlerin DVR' ları genellikle IDE HDD kullandığı için pek bir faydası olmayacak gibi görünüyor.

He ama bu saatten sonra DVR alınacak olunursa muhakkak göz önünde bulundurulması gereken bir ürün diye düşünüyorum...

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ugacomtr 10 yıl
21 db oha..
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