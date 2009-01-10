Seagate Pipeline HD serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu

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Sabit disk dünyasına yön veren isimlerden Seagate, Pipeline HD serisi yeni disklerini duyurdu. Dijital Video Kaydediciler (DVR) hedef alınarak hazırlanan sabit disk ailesi Pipeline HD Mini ve Pipeline HD.2 olmak üzere iki farklı grup dahilinde 2.5" ve 3.5" boyutundaki modellerden oluşuyor.

Üretiminde %50'ye varan oranda geri kazandırılmış materyal, %75'e varan oranda ise geri kazanıma müsait materyal kullanıldığı belirtilen seri dahilindeki disklerin, 7/24 kullanıma yatkın olarak hazırlandığı ve çalışma esnasında 21db'lik gürültü yarattığı belirtiliyor.

Bir önceki seriye göre güç tüketimlerinin %52'ye varan oranda azaltıldığı belirtilen disk ailesi, 160GB ve 250GB'lık Pipeline HD Mini ile 250GB, 500GB ve 1TB'lık Pipeline HD.2 modellerinden oluşacak. Bu yılın ilk yarısında sunulması beklenen yeni serinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.