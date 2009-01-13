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Seagate'den Cheetah serisi yüksek performanslı iki yeni sabit disk

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den Cheetah serisi yüksek performanslı iki yeni sabit disk
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Tepe yöneticisini değiştirmeye hazırlanan Seagate, Cheetah serisi altında özellikle kurumları hedef alan iki yeni sabit diskini kullanıma sunuyor. Cheetah 15K.7 ve Cheetah NS.2 isimli yeni modeller sırasıyla 15.000 devir/dakika ve 10.000 devir/dakika hızlarında çalışıyor.

3.5" boyutunda olan Seagate'in kurumsal odaklı yeni sabit diskler, farklı ihtiyaçlar için 300GB, 450GB veya 600GB'lık kapasitelerle tercih edilebiliyor. 16MB'lık dahili bellek ile donatılan ve 1.6 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan diskler, SAS 2.0 (6Gpbs) veya Fiber kanal (4Gbps) arabirimleriyle kullanılabiliyor.

Cheetah NS.2 modellerinin satışına duyuru ile birlikte başlanan Seagate'in Cheetah 15K.7 modelleri ise yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulacak.


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gun 10 yıl
Şu anda dünyada tek SSD üretici firma bildiğim kadarı ile Samsung. Seagate'de o kadar büyük ki, baktı durum kötüye gidiyor kurar bir fabrika üretir ama şu anda Samsung'a işin acı yanını bırakıyor zira Samsung konvansiyanel disk teknolojisi ile Seagate'in daimi arkasında ve pazar payını arttıramıyor oda mecburi SSD ile isim yapıyor geleceğe yatırım yapıyor.
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FRAPS 10 yıl
Hdd yapmak ssd yapmaktan çok daha zordur.Daha fazla parça içerir ,kullanılan plakalar ve üretilen ortamın en üst kalitede olması gerekir.
Ben işlem yaparken hdd den fazla olmamak şartıyla tıkırdı gelmesine yıllardan beri bayılıyorum.Sessiz bir depolama aygıtı her ne kadar hızlı olursa olsun içime sinmiyor.

Zaten hddleri kapasitesi arttıkça hızlarıda aynı oranda arttığı için sadece kapasiteye odaklansalar ssdler bunların karşısında daha fazla zorlanır.
Bu yüzden oradan buradan duyduğunuz bilgilerle yorum yapmayın hddlerin önünde daha uzun yıllar var.
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muratcanist 10 yıl
kaliteyi düşürdüler bir defa. seagate anladı ki türkiye pazarında performanslı disk satılmıyor. bakkala 3 kilo şeker ver der gibi 32 mb li hard disk ver diyor müşteri. okuma yazma hızını soran yok. bana çift lavaşa döner ver içinde ön belleği bol olsun der gibi :D
Bu mantık olduğu sürece üreticiyi kaliteli ürün üretmeye zorlamak imkansız...
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[sharpshooter] 10 yıl
ssdlerin fiyatı düşene kadar idare eder, sonrası zaten belli

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max975 10 yıl
hızlar iyiymiş tabii kurumsal dediğine göre fena paradır
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bluemad 10 yıl
Eminim ki Seagate ninde ssd planlari vardir, ama öncelikle daha önce yatirim yaptigi sabit disk alaninda, ne kadar daha satabilirsem o kadar kar dir mantigiyla hareket ettigini unutmayalim, biz kullanicilar eger bu sabit disk alimlarini birakirsak, o zaman bu ssd ürünler öngörülen zamandan cok daha önce hayatimiza makul fiyatlarla girecek...
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ikista 10 yıl
Bu tip hızlı diskler 1-2 yıl sonra anlamsız olacak. ssd'ler hız olarak zaten önde, kapasite yönünden de geride kalmayacakları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Seagate gibi büyük hdd firmaları ssd üretimine yoğunlaşmalı. Eğer ayakta kalmak istiyorlarsa tabi
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venom88 10 yıl
Herkes harıl harıl ssd ler üstünde çalışıp her gün yeni modeller gelirken böle modellere para yatırmak çok saçma ve gereksiz.
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XivA 10 yıl
ne kadar hızlanırsa hızlansın. bir motor asla sürekli geliştirilen chiplerle rekabet edemez. max 5 yıl sonra disket gibi tarihin tozlu saflarında yerlerini alacaklar.
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ilkerinanç 10 yıl
seagate bıraksın bu işleri de samsunglamı yapacak sandisklemi yapacak kiminle yapacaksa bir işbirliğine gitsin ssd işine odaklansın bir an önce yoksa tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacak onlarda...
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