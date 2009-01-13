Seagate'den Cheetah serisi yüksek performanslı iki yeni sabit disk

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Tepe yöneticisini değiştirmeye hazırlanan Seagate, Cheetah serisi altında özellikle kurumları hedef alan iki yeni sabit diskini kullanıma sunuyor. Cheetah 15K.7 ve Cheetah NS.2 isimli yeni modeller sırasıyla 15.000 devir/dakika ve 10.000 devir/dakika hızlarında çalışıyor.

3.5" boyutunda olan Seagate'in kurumsal odaklı yeni sabit diskler, farklı ihtiyaçlar için 300GB, 450GB veya 600GB'lık kapasitelerle tercih edilebiliyor. 16MB'lık dahili bellek ile donatılan ve 1.6 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan diskler, SAS 2.0 (6Gpbs) veya Fiber kanal (4Gbps) arabirimleriyle kullanılabiliyor.

Cheetah NS.2 modellerinin satışına duyuru ile birlikte başlanan Seagate'in Cheetah 15K.7 modelleri ise yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulacak.