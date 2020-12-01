Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor

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En büyük SUV modeli Tarraco'nun PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuran Seat sonunda üretim konusunda adım attı. Seat Tarraco e-Hybrid isimli versiyonun bu hafta Wolfsburg'daki fabrikada üretim bandına çıkacağı açıklandı.

Markanın elektrik destekli ürün gamında bulunan yeni Leon e-Hybrid ve Mii Electric'e katılan SUV modelde 150 beygir güç üreten 1.4 litre TSI ünite bulunuyor. Elektrik motoru ise 115 beygir güç üretiyor. Bu sayede toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm torka ulaşan model 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyenin biraz üzerinde tamamlarken maksimum 205 km/s hıza ulaşabiliyor.

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Seat Tarraco e-Hybrid'deki 13 kWh'lık batarya paketini 2.3 kW şarj cihazı ile doldurmak yaklaşık 5 saat sürüyor. 3.6 kW şarj cihazı kullanıldığında ise bu süre 3.5 saate kadar iniyor. Saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 44 ila 49 kilometre aralığında olan hibrit SUV bu moddayken maksimum 140 km/s hıza çıkabiliyor.

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Şehir içinde saf elektrik sürüş modunda sessizce ilerlemenizi sağlayan Seat Tarraco e-Hybrid, uzun mesafeli sürüşlerde ise dolu depo ve batarya ile 730 kilometre menzil sunuyor. e-Mode, Automatic Hybrid ve Manuel Hybrid olmak üzere üç farklı hibrit moduna sahip olan SUV'da bunun yanı sıra e-Mode ve e-Boost adında iki özel düğme mevcut. Bunlardan ilki şehir içindeki sıfır emisyonlu sürüş için kolay erişim sağlarken diğeri performansı artırarak daha sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.

5 kişilik versiyonla tercih edilebilen Seat Tarraco e-Hybrid'i Xcellence ve FR donanım seviyeleriyle satın almak mümkün. Fiyatı ise henüz belli değil.

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