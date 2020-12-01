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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor

    Elektrikli motosikletlerin menzilleri özellikle yüksek hızlı otoyol sürüşleri için yeterli görülmüyor. Kawasaki ise geliştirdiği hibrit sistemle bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobillerde hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorundan oluşan hibrit sistemler görmekteyiz. Motosiklet üreticileri ise doğrudan saf elektrikli sürüşe geçiç yaparak tamamen elektrikli motosikletler geliştirmeye başladı.

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    Kawasaki'nin ise bu konuda farklı planları mevcut. Motosikletler için yenilikçi bir hibrit sistem üzerinde çalışan Japon üretici, kaydettiği ilerlemeyi göstermek için kısa bir teaser videosu paylaştı. Paylaşılan videonun son kısmında hibrit motosiklet prototipinin dyno testinden de bir parça görebiliyoruz.

    Kawasaki'nin hibrit sisteminde elektrik motoru şehir içinde düşük hızdaki sürüşlerden sorumlu. Elektrik motorunu hareketlendiren batarya, frenlemeden enerji geri kazanımı yapılarak besleniyor. Daha yüksek hız gerektiren otoyol sürüşlerinde ise içten yanmalı motor devreye giriyor. Sürücü mümkün olan en yüksek performansı isterse iki motoru da aynı anda aktif edebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı"

    Teaser videosundaki dyno testinde de motosikletin başlangıçta ve düşük hızda sadece elektrik motorundan güç aldığını, hızlandıkça içten yanmalı motorun devreye girdiğini görebiliyoruz.

    Kawasaki'nin hibrit motosikleti ne zaman piyasaya sürülür bilinmez. Fakat şirketin bu hedefini gerçeğe dönüştürmek için bazı sıkıntıların üstesinden gelmesi gerekiyor. İçten yanmalı motoru çıkarmadan gövdeye dahil edilecek elektrik motoru ve bataryanın getireceği ekstra ağırlık da başa çıkılması gereken konulardan biri.



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    1
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende 180lik kullanıyorum, Elektirkli motor aslında düşüncede tedarikte üretim kapasitesinde daha basit. Volta falan var ama hep standart düz komik elektrikli motor. Süper soco diye bir model görmüştüm efsane tasarımlı ama ucuz olsa alınabilir ama marka yok işte. (Süper soco Türkiyede satılıyor, videolarını tavsiye ederim, ilginç)
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    otomobillerde bu ağırlıkla başedemiyor kimse şu an.elektrikli araçların yol tutuşları rezil.çünkü çok ağırlar.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    elektrikli araçların yol tutuşu rezilmi?
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    GrAy (Dursunali keskin) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Yanlis bilgi. Elektrikli araclar agir ama genellikle bataryalar aracin altina yerlestirildigi icin agirlik merkezi yere yakin buda yol tutusunu arttiriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Greylights (THE E ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Elektirikli araçların hepsini genellemek yanlış. Elektrikli araçlar genelde 4 çeker ve akıllı sistem, batarya-motor yere yakın ve ağırlık merkezi çok aşağıda.

    Bir araç ağır olduğu için yol tutuşu kötüdür demek de yanlıştır. Ağır araçların fark ederseniz kendileri de lastikleri de geniştir, yere yakındır, lastik yanakları dardır. Bu araçlar ağırlığa uygun lastik ve süspansiyon sistemi ile normal araçlardan çok daha iyi yol tutabilirler.

    Mesela Model S in aldığı virajı, içten yanmalı aynı segment bir araç aynı hızla alamaz. İsteği kadar hafif olsun ağırlık merkezi yüzünden takla atma riski çok daha yüksektir.

    Ama atıyorum sen içten yanmalı bir aracı elektrikliye cevirirsen, yani altyapıdan/karoserden itibaren elektrikli araç olarak tasarlamasazsen dediğin doğrudur. O elektrikli araç içten yanmalı versiyonuna göre kötü yol tutar. Bunu yapan birçok araç üreticisi var ne yazıkki. Ama Tesla gibi sadece elektrikli araç üreten firmalar araçların tasarımını ve dinamiğini doğru ayarladığı için koca bir sedan otomobil çok daha hafif spor araçlardan daha iyi yol tutabiliyor. Fren testinden bir örnek:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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