Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor

Otomobillerde hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorundan oluşan hibrit sistemler görmekteyiz. Motosiklet üreticileri ise doğrudan saf elektrikli sürüşe geçiç yaparak tamamen elektrikli motosikletler geliştirmeye başladı.

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Kawasaki'nin ise bu konuda farklı planları mevcut. Motosikletler için yenilikçi bir hibrit sistem üzerinde çalışan Japon üretici, kaydettiği ilerlemeyi göstermek için kısa bir teaser videosu paylaştı. Paylaşılan videonun son kısmında hibrit motosiklet prototipinin dyno testinden de bir parça görebiliyoruz.

Kawasaki'nin hibrit sisteminde elektrik motoru şehir içinde düşük hızdaki sürüşlerden sorumlu. Elektrik motorunu hareketlendiren batarya, frenlemeden enerji geri kazanımı yapılarak besleniyor. Daha yüksek hız gerektiren otoyol sürüşlerinde ise içten yanmalı motor devreye giriyor. Sürücü mümkün olan en yüksek performansı isterse iki motoru da aynı anda aktif edebiliyor.

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Teaser videosundaki dyno testinde de motosikletin başlangıçta ve düşük hızda sadece elektrik motorundan güç aldığını, hızlandıkça içten yanmalı motorun devreye girdiğini görebiliyoruz.

Kawasaki'nin hibrit motosikleti ne zaman piyasaya sürülür bilinmez. Fakat şirketin bu hedefini gerçeğe dönüştürmek için bazı sıkıntıların üstesinden gelmesi gerekiyor. İçten yanmalı motoru çıkarmadan gövdeye dahil edilecek elektrik motoru ve bataryanın getireceği ekstra ağırlık da başa çıkılması gereken konulardan biri.

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