Selçuksports sitesinin kurucusu gözaltına alındı

Tam Boyutta Gör Korsan maç yayını son dönemde yayıncı kuruluşların büyük zararlara uğramasına sebep oluyor. Kolluk kuvvetleri de mümkün olan en yoğun şekilde bu şebekelerin üzerine gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de en büyük korsan şebekeye para cezası verilmişti. Bu hafta ise ülkemizde önemli bir gelişme yaşandı.

Selçuksports’a operasyon

Korsan maç yayını dendiğinde ülkemizde akla ilk gelen isim olan Selçuksports’a yönelik şok bir operasyon yapıldı. Elde edilen bilgilere göre sitenin sahibi olan ve siteye de ismini veren S.Y. Denizli şehrinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonrasında şüphelinin İstanbul’a sevk edildiği ve işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Selçuksports sitesine yapılan operasyonun ülkemizde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Özellikle X platformu üzerinde yabancı hesaplar tarafından Süper Lig maçları canlı olarak yayınlanıyor. Yeni sezonda bu hesaplara da operasyonlar gelebilir.

