Selçuksports sitesinin kurucusu gözaltına alındı

Selçuksports’a operasyon
Korsan maç yayını dendiğinde ülkemizde akla ilk gelen isim olan Selçuksports’a yönelik şok bir operasyon yapıldı. Elde edilen bilgilere göre sitenin sahibi olan ve siteye de ismini veren S.Y. Denizli şehrinde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonrasında şüphelinin İstanbul’a sevk edildiği ve işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.
Selçuksports sitesine yapılan operasyonun ülkemizde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Özellikle X platformu üzerinde yabancı hesaplar tarafından Süper Lig maçları canlı olarak yayınlanıyor. Yeni sezonda bu hesaplara da operasyonlar gelebilir.