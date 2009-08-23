Sennheiser yeni circumaural kulaklıklarını satışa sundu

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Ses üretimi,iletimi ve kaydı konularında yüksek kaliteli çözümleriyle tanınan Alman ses devi Sennheiser, circumaural kulaklıklarından HD serisinin yeni üyeleri HD 428, HD 438 ve HD 448'i tanıttı.

HD ailesinin üç yeni üyeside kapalı dizaynları sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü en aza indirebilme kabiliyetine sahip. HD 448 yeni üyeler arasındaki en kaliteli ses deneyimini sunarken, HD 438 güçlü neodimyum mıknatısları ile gelişmiş bas deneyimini kullanıcılarına yaşatmayı amaçlıyor. Sennheiser, HD 428'le de kullanıcılarına düşük frekanstaki (bas seslerde) seslerde yüksek performans vaat ediyor.Kulaklıkların herbiri 3.5mm jak çıkışına sahipken kutu içeriğinde 6.3mm'lik çeviriciler de geliyor.

J&R gibi alışveriş sitelerinden satışa sunulan ve yakın zamanda bir çok teknoloji marketinde bulunması beklenen HD 428, HD 438 ve HD 448'in yurtdışı satış fiyatları ise sırasıyla 100,120 ve 130 dolar olarak belirlenmiş.

http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf/root/private_headphones_wired-headphones