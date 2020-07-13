Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı

    Hırvatistan merkezli Croteam’in geliştirdiği ve Ağustos ayında ilk olarak PC platformu için piyasaya sürülecek Serious Sam 4: Planet Badass için oyun içi görüntülerden oluşan bir fragman yayınlandı.
    4 sa.
    483
    9
    2
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Hırvatistan merkezli geliştirici Croteam’in hazırladığı Serious Sam 4: Planet Badass için oyun içi görüntülerden oluşan bir fragman yayınlandı. Kendine has atmosferi, düşmanları ve silahları ile oldukça beğenilen Serious Sam serisi, 4. oyunuyla da bizlere geçmiş yapımlardakine benzer deneyim yaşatacak.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı

    Motosiklet ve biçer döver gibi araçlara ilaveten Papa’nın taşındığı kurşun geçirmez aracın bir benzerini de kullanma fırsatı bulacağımız oyunda, sahip olduğumuz teçhizatla üzerimize saldıran düşmanlara adeta “ölüm kusacağız.”

    4 kişi çevrim içi co-op desteği ile gelecek oyunun yeni Legion System ile aynı anda on binlerce hatta yüz binlerce düşmanı ekrana yansıtabileceği ifade ediliyor.

    Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı

    Serious Sam 4: Planet Badass, Ağustos ayı içinde ilk etapta PC platformu için piyasaya sürülecek. Daha önce 61 TL’den ön siparişe çıkan oyunun fiyatı bir miktar yükselmiş. Yeni fiyat, 76 TL olarak görünüyor. Oyunun Steam Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım videosunun grafik şiddet içerdiğini hatırlatmak isteriz



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-gameplay-trailer-released-for-serious-sam-4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa.
    Serious Sam ve Duke Nukem adamdır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 3 sa.
    Serious Sam'in kalbimizdeki yeri her zaman çok farklıdır. Oynanış tarzı ve esprileri kendine özgü müthiş bir oyundur, bazı bölümleri zorluğuyla adamı zıvanadan çıkarsa da :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı Sonraki Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den 5 sa. Ubisoft’un üst düzey yetkilileri, “çalışanlara kötü muamele” suçlamaları gölgesinde istifa etti 5 sa. Assassin's Creed Valhalla'yı oynadık! | Peki nasıl olmuş? 6 sa. Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı 7 sa. Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı 8 sa. Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor 9 sa. Huawei Enjoy 20'nin yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 10 sa. OnePlus 8 elimizde | Kutu açılışı ve ilk izlenimler 10 sa. Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı 11 sa. Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir 12 sa. Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı 12 sa. Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu 14 sa. LinkedIn'e Apple kullanıcılarının pano içeriğini gizlice okuduğu iddiasıyla dava açıldı 15 sa. NASA, insanların Mars ve Ay'ı kirletmesini durdurmak için iki yeni yönerge yayınladı 17 sa. Güney Kore’de 7 milyon 5G abonesi var 18 sa. Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın 18 sa. Dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart satışa çıktı 19 sa. Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor 19 sa. Yerli girişim Smarte; koronavirüsü titreşimlerle etkisiz hale getiriyor 1 gün DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız