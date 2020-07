Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Hırvatistan merkezli geliştirici Croteam’in hazırladığı Serious Sam 4: Planet Badass için oyun içi görüntülerden oluşan bir fragman yayınlandı. Kendine has atmosferi, düşmanları ve silahları ile oldukça beğenilen Serious Sam serisi, 4. oyunuyla da bizlere geçmiş yapımlardakine benzer deneyim yaşatacak.

Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı

Motosiklet ve biçer döver gibi araçlara ilaveten Papa’nın taşındığı kurşun geçirmez aracın bir benzerini de kullanma fırsatı bulacağımız oyunda, sahip olduğumuz teçhizatla üzerimize saldıran düşmanlara adeta “ölüm kusacağız.”

4 kişi çevrim içi co-op desteği ile gelecek oyunun yeni Legion System ile aynı anda on binlerce hatta yüz binlerce düşmanı ekrana yansıtabileceği ifade ediliyor.

Serious Sam 4: Planet Badass, Ağustos ayı içinde ilk etapta PC platformu için piyasaya sürülecek. Daha önce 61 TL’den ön siparişe çıkan oyunun fiyatı bir miktar yükselmiş. Yeni fiyat, 76 TL olarak görünüyor. Oyunun Steam Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım videosunun grafik şiddet içerdiğini hatırlatmak isteriz.

