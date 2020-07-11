Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Microsoft Flight Simulator 2020, şüphesiz ki bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Zira yayınlanan her yeni ekran görüntüsü oyun severleri bir kat daha sabırsızlandırmayı başarıyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon'un New World'ü yine ertelendi"

İlginizi Çekebilir

Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya

Asobo Studio, uçuş simülasyonunun kapalı beta tarihini açıkladı. Microsoft Flight Simulator 2020, 30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak. Yani önümüzde yaklaşık iki hafta gibi bir süre var.

Tam Boyutta Gör

Alfa test kullanıcıları otomatik erişim sağlayacak

Alfa test kullanıcılarına kapalı beta sürümüne otomatik olarak erişim izni verilecek. Henüz alfa test kullanıcısı olmayanlara ise kapalı beta test programına katılmak üzere yeni davetiyeler gönderilecek.

Microsoft Flight Simulator 2020, ilk olarak PC platformu için çıkış yapacak. Merakla beklenen oyun daha sonrasında ise Xbox One için piyasaya sürülecek. Aynı zamanda Xbox Game Pass'te de yer alacak.

https://www.windowscentral.com/microsoft-flight-simulator-2020-closed-beta-eyes-july-30-release

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.