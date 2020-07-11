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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta testi için tarih belli oldu. Popüler uçuş simülatörü bu ayın sonunda kapalı beta sürümüne geçiş yapacak.
    8 sa.
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı
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    Microsoft Flight Simulator 2020, şüphesiz ki bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Zira yayınlanan her yeni ekran görüntüsü oyun severleri bir kat daha sabırsızlandırmayı başarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon'un New World'ü yine ertelendi"

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    Asobo Studio, uçuş simülasyonunun kapalı beta tarihini açıkladı. Microsoft Flight Simulator 2020, 30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak. Yani önümüzde yaklaşık iki hafta gibi bir süre var.

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı
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    Alfa test kullanıcıları otomatik erişim sağlayacak

    Alfa test kullanıcılarına kapalı beta sürümüne otomatik olarak erişim izni verilecek. Henüz alfa test kullanıcısı olmayanlara ise kapalı beta test programına katılmak üzere yeni davetiyeler gönderilecek.

    Microsoft Flight Simulator 2020, ilk olarak PC platformu için çıkış yapacak. Merakla beklenen oyun daha sonrasında ise  Xbox One için piyasaya sürülecek. Aynı zamanda Xbox Game Pass'te de yer alacak.



    https://www.windowscentral.com/microsoft-flight-simulator-2020-closed-beta-eyes-july-30-release Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 4 sa.
    Eğer gerçekten böyleyse bir zamanlar hayal ettiğim şey gerçek oldu demektir. Ama bir ADSL kullanıcısı olarak internetim yetmez herhalde...
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    AirSupport (SK ) 6 sa.
    Xbox için bekliyorum
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 6 sa.
    4ü 8i geçtim 12 gözle bekliyorum :)
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